Povolení na přístav Slovácko je blíž. Odpůrci stavby zvažují i podání žaloby

V bazénovém přístavišti na řece Moravě má kotvit až 50 menších lodí. Nebude chybět zázemí včetně čerpací stanice. Záměr má podpořit turistický ruch na vodní cestě Baťův kanál, jehož je řeka součástí. Přes řadu komplikací v posledních měsících a letech je aktuálně zase o kousek blíž realizaci.
Nejdříve ho u soudu napadli ekologičtí aktivisté, potom proti němu sepsali petici obyvatelé z blízkého okolí. Současně podali námitku možné podjatosti městských úřadů ve Starém Městě a v Uherském Hradišti. V ani jednom případě však neuspěli. Krajský úřad žádnou podjatost nepotvrdil.
„Starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha a všechny úřední osoby pracovně zařazené do Městského úřadu Uherské Hradiště nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování v řízení o povolení uvedeného stavebního záměru,“ přiblížil Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.
„Podle názoru krajského úřadu k překročení kritické míry systémového rizika podjatost – i s ohledem na důvody uváděné v podané námitce – nedošlo,“ doplnil.
Důležitým faktem bylo, že odvolatel překročení míry této neprokázal. Podobně krajský úřad rozhodl i v případě Starého Města, kdy nezjistil „důvodné pochybnosti o nestrannosti správních orgánů a úředních osob“.
|
Tady nebude! Odpůrci přístavu na Moravě neuspěli s peticí, úředníky obviňují z podjatosti
Vedení obou měst jakékoliv snahy o ovlivňování úředníky odmítá. „Vedení města do tohoto řízení ani do rozhodování stavebního úřadu nijak nezasahuje a ani zasahovat nemůže,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS).
„Kraj neshledal, že bychom zvýhodňovali jednu skupinu lidí před druhou. Vnímá to, že nám jde o celkový komplexní rozvoj města,“ poznamenal místostarosta Starého Města Kamil Psotka (KDU-ČSL). „Rozhodnutí vítáme,“ dodal.
Oba lidé z vedení měst upozorňují, že jsou zástupci samosprávy, kdežto stavební úřad je státní správa. Povolení vyřizuje stavební úřad v Uherském Hradišti. Proti odmítnutí námitky o podjatosti je možné podat odvolání, jímž by se zabývalo ministerstvo pro místní rozvoj.
„Proti rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně jsme se rozhodli neodvolávat,“ sdělila Lucie Mikulová, která možnou podjatost vyvozovala i z toho, že jim bylo dvakrát odepřeno postavení účastníka povolovacího řízení.
Organizovala také petici proti přístavu Slovácko. Vedení Starého Města ji odmítlo. Stavební řízení tak bude moci pokračovat. „Počkáme, až se úřad vypořádá s veškerými námitkami a následně budeme činit potřebné kroky,“ nastínila Mikulová.
„Dále se chceme seznámit s aktualizovanými závaznými stanovisky, až budou k dispozici. Některým již vypršela lhůta.“
|
Na Baťově kanále vznikne nový přístav, bude ve Starém Městě
Odpůrci poslali do stavebního řízení řadu připomínek, s nimiž by se měl stavební úřad vypořádat. Obávají se například zvýšeného provozu nákladních aut během výstavby, nedostatku parkovacích míst či narušení rekreačního rázu okolní krajiny.
Ředitelství vodních cest (ŘVC) jako investor vítá, že krajský úřad námitky o podjatosti odmítl. „Věříme, že se stavební úřad s námitkami vypořádá. My zatím připravujeme soutěž na zhotovitele,“ naznačil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
Přístav sem nepatří, tvrdí jeho odpůrci
„Pokud bude stavební povolení vydané a nenastanou komplikace s výběrem zhotovitele, ještě letos bychom zahájili výstavbu.“ Výstavba má trvat rok a půl. Odpůrci přístavu ale mohou podat odvolání proti povolení. A nevyloučili ani žalobu.
„Myslíme si, že přístav do této lokality nepatří,“ sdělila Mikulová. „Nemůžu vyloučit, že budeme chtít využít všech možných prostředků.“
ŘVC i město námitky odpůrců odmítají a jejich obavy považují za neopodstatněné. Myslí si, že přístav v blízkosti svých domů jednoduše nechtějí.
„Žádný velký dopravní provoz tam nebude. Plánujeme kotviště, kde se na jaře spustí lodě,“ uvedl Psotka. „Jeden přístav ve městě už máme a problémy s ním nejsou,“ připomněl.
Výkopové práce mají trvat rok a odjíždět se zeminou má deset náklaďáků za hodinu. „Dopravu lze upravit s ohledem na denní dobu a omezit v době cesty dětí do školy a zpět. A také ji lze v konkrétních časech zintenzivnit, čímž se zkrátí doba odvozu materiálu,“ nastínil Bukovský.
Parkovacích míst by podle něho mělo být dostatek, konkrétně 34. A přístav by svým provozem v okolí nikoho obtěžovat lodí menšího rozměru by mohlo kotvit v novém přístavu.
|
15. září 2026