Rozšířené přístaviště na řece Moravě v Napajedlích pomůže hlavně malým lodím

„Hlavní práce jsou hotové a probíhají dokončovací práce. Finálně by mělo být vše hotové do konce června,“ naznačil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
Pětačtyřicetimetrové přístaviště z roku 2009 nestačilo rostoucímu zájmu o rekreační plavbu, proto bylo prodlouženo o 20 metrů na každé straně. Tím se zvýšila jeho kapacita, což je klíčové.
Více prostoru pro malé lodě
„Přístaviště víc využívají osobní lodě a pro malá plavidla tam nezbývalo tolik místa. Zejména pro ně tam teď bude více prostoru,“ sdělil Bukovský.
Proto jsou součástí rozšíření přístaviště i nové prvky k uvázání lodí. V místě se také vyčistilo a zpevnilo koryto. Na břehu vznikly nové sedací stupně, každý o výšce téměř půl metru.
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V Napajedlích rozšiřují přístaviště. Proti stavbě přístavu ale stojí žaloba
Přístaviště je funkční i během úprav. Lodě by však zatím neměly stát na jeho rozšířených částech, které nejsou zkolaudované. „Je tam značení, které říká, že můžou stát jenom v části původního přístaviště,“ poznamenal Bukovský.
Přístav Pahrbek s otazníkem
Zatím stále nejistá je situace ohledně nového přístavu v Napajedlích v rekreační oblasti Pahrbek. Povodí Moravy loni přišlo po odvolání ekologického spolku Egeria o územní rozhodnutí a žádost následně stáhlo. Nadále odmítá prozradit, jak chce postupovat dál, aby se mu podařilo záměr povolit.
„Povodí Moravy nepovažuje v současné době za vhodné předem medializovat plánované kroky týkající se přípravy a povolovacího procesu Přístavu Pahrbek,“ sdělil Martin Špatka z útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy.
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Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích
Spolek Děti Země před časem napadl záměr u brněnského krajského soudu žalobou kvůli udělení výjimky k zásahu do území s osmi chráněnými živočichy. V místě žije skokan skřehotavý, ještěrka obecná, užovka obojková nebo bobr evropský.
Spolek napadl žalobou také chystaný přístav Slovácko ve Starém Městě, ale neuspěl. Povodí Moravy považuje připomínky spolků za účelové