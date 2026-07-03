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Rozšířené přístaviště na řece Moravě v Napajedlích pomůže hlavně malým lodím

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  16:02
Přístaviště v Napajedlích se do začátku sezony 2026 rozšíří a prodlouží....

Přístaviště v Napajedlích se do začátku sezony 2026 rozšíří a prodlouží. (březen 2026) | foto: Ředitelství vodních cest

Přístaviště v Napajedlích se do začátku sezony 2026 rozšíří a prodlouží....
Přístaviště v Napajedlích se do začátku sezony 2026 rozšíří a prodlouží....
Přístaviště v Napajedlích se do začátku sezony 2026 rozšíří a prodlouží....
Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...
11 fotografií
Na řece Moravě v Napajedlích budou moci lodě zastavit u rozšířeného přístaviště. Ředitelství vodních cest (ŘVC) tam dokončuje stavební úpravy a připravuje jejich kolaudaci. Větší prostor by měl být přístupný od července.

„Hlavní práce jsou hotové a probíhají dokončovací práce. Finálně by mělo být vše hotové do konce června,“ naznačil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Pětačtyřicetimetrové přístaviště z roku 2009 nestačilo rostoucímu zájmu o rekreační plavbu, proto bylo prodlouženo o 20 metrů na každé straně. Tím se zvýšila jeho kapacita, což je klíčové.

Více prostoru pro malé lodě

„Přístaviště víc využívají osobní lodě a pro malá plavidla tam nezbývalo tolik místa. Zejména pro ně tam teď bude více prostoru,“ sdělil Bukovský.

Proto jsou součástí rozšíření přístaviště i nové prvky k uvázání lodí. V místě se také vyčistilo a zpevnilo koryto. Na břehu vznikly nové sedací stupně, každý o výšce téměř půl metru.

V Napajedlích rozšiřují přístaviště. Proti stavbě přístavu ale stojí žaloba

Přístaviště je funkční i během úprav. Lodě by však zatím neměly stát na jeho rozšířených částech, které nejsou zkolaudované. „Je tam značení, které říká, že můžou stát jenom v části původního přístaviště,“ poznamenal Bukovský.

Přístav Pahrbek s otazníkem

Zatím stále nejistá je situace ohledně nového přístavu v Napajedlích v rekreační oblasti Pahrbek. Povodí Moravy loni přišlo po odvolání ekologického spolku Egeria o územní rozhodnutí a žádost následně stáhlo. Nadále odmítá prozradit, jak chce postupovat dál, aby se mu podařilo záměr povolit.

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu zastavili aktivisté. (listopad 2025)

„Povodí Moravy nepovažuje v současné době za vhodné předem medializovat plánované kroky týkající se přípravy a povolovacího procesu Přístavu Pahrbek,“ sdělil Martin Špatka z útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy.

Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Spolek Děti Země před časem napadl záměr u brněnského krajského soudu žalobou kvůli udělení výjimky k zásahu do území s osmi chráněnými živočichy. V místě žije skokan skřehotavý, ještěrka obecná, užovka obojková nebo bobr evropský.

Spolek napadl žalobou také chystaný přístav Slovácko ve Starém Městě, ale neuspěl. Povodí Moravy považuje připomínky spolků za účelové

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