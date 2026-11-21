Když už se zdálo, že by povolení a následné výstavbě nemuselo nic bránit, Zlínský kraj schválil nové Zásady územního rozvoje, v nichž je vyznačený koridor široký 60 metrů na každou stranu od stávající železniční trati. Důvodem je její chystaná modernizace. Asi 40 metrů koridoru zasahuje do plochy pro přístav.
Zásady územního rozvoje kraje jsou nadřazené územním plánům měst a obcí, jež ho musejí respektovat. Tudíž by si měly své územní plány změnit, aby byly ve shodě.
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„Vymezený koridor znamená pro dotčené území omezení na úrovni stavební uzávěry,“ upozornila mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.
„Pro vydání stavebního povolení je jedním z podkladů posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací obce. Tudíž je nejprve zapotřebí zpracovat a projednat změnu územního plánu, kde může být koridor z nadřazené dokumentace upřesněn, případně zmenšen,“ doplnila.
K prostorovému zpřesnění musí vydat souhlasné stanovisko ministerstvo dopravy. Celý proces může podle Ličkové trvat několik měsíců.
Investor hledá řešení, harmonogram nemění
„Do té doby nelze vydat stavební povolení, jelikož záměr je v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací,“ vzkázala mluvčí kraje.
Ředitelství vodních cest (ŘVC) jako investor výstavby přístavu i tak věří, že najde jiné a rychlejší řešení, aby mohlo příští rok začít stavět. A tvrdí, že už na něm pracuje.
„Aktuálně řešíme, jakou formou získat potvrzení, že koridor přístav neblokuje, aby mohlo doběhnout stavební řízení. Z našeho pohledu koridor není v rozporu s existencí přístavu,“ míní mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
Konkrétnější být zatím nechtěl, nicméně ŘVC podle něho časový harmonogram nemění. „Připravujeme stavbu tak, aby bylo možné ještě letos zahájit zadávací řízení na dodavatele a počátkem příštího roku se rozběhly stavební práce,“ přiblížil Bukovský.
Podobně vidí situaci i Správa železnic (SŽ), která modernizaci trati chystá. „Vymezení koridoru není překážkou pro další rozvoj území,“ tvrdí mluvčí SŽ David Kabele.
„Jeho účelem je zachovat prostor pro budoucí modernizaci a elektrizaci železniční trati a zároveň umožnit koordinaci s dalšími připravovanými projekty.“
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Podle něho musejí nové stavby v koridoru investoři projednat se SŽ, aby na sebe navazovaly.
„Nyní řešíme především technické detaily, které umožní sladit výstavbu přístavu s plánovanou modernizací železniční tratě,“ nastínil Kabele.
SŽ plánuje modernizaci tratí mezi Újezdcem u Luhačovic a Luhačovicemi a Starým Městem a Bojkovicemi, s nimiž chce začít po roce 2033. Pak přijde na řadu úsek z Veselí nad Moravou do Kunovic. Vlaky po nich budou jezdit rychlostí až 120 kilometrů za hodinu. Celkové náklady jsou 22 miliard korun.
Předpokládám, že k tomu svoláme jednání s obcemi, kterých se koridor dotýká.
Tomáš Chmelanáměstek hejtmana Zlínského kraje
„Zatím si to analyzujeme, ale řešení určitě je,“ poznamenal náměstek hejtmana Tomáš Chmela, který má starosti strategický rozvoj. „Předpokládám, že k tomu svoláme jednání s obcemi, kterých se koridor dotýká. Všechno proběhlo v souladu se zákonem.“
Podle něho během příprav Zásad územního rozvoje kraje nepřišla žádná připomínka, která by se týkala přístavu. S ohledem na větší měřítko krajského plánu by se podle něho měla dát trasa koridoru zpřesnit v menším měřítku, aby byly obě akce ve shodě.
„Zatím nemáme od ŘVC žádné podněty, abychom měnili územní plán ve vztahu k přístavu. Ale myslím, že dojde k nějakému časovému zdržení,“ reagoval starosta Starého Města Martin Zábranský.
Město, které o přístav stejně jako sousední Uherské Hradiště s ohledem na rozvoj turistického ruchu stojí, si už kvůli tomu jednou územní plán měnilo.
Podle Zábranského by měly dotčené obce a města vyvolat jednání o tom, jak moc je koridor omezuje. Staré Město chce vedle přístavu vybudovat na své náklady park.
Přístav Slovácko za přibližně půl miliardy korun má vzniknout za železničním mostem na pravém břehu Moravy v místě zvaném Havaj. Z řeky se lodě dostanou kanálem do „bazénu“, kde bude moci kotvit až 50 menších plavidel.
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Bude tam servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. Také parkoviště a hygienické zázemí.
Jeho odpůrci se obávají zvýšené dopravy a hluku hlavně během výstavby. Lokalitu nepovažují za vhodnou. ŘVC i město námitky odmítají.
Stavební úřad v Uherském Hradišti, který přístav povoluje, do konce letošního roku kvůli dodržení zákonných postupů a lhůt rozhodnutí zřejmě nevydá, ať už kladné či záporné.