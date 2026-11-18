Současně však koalice bude muset zvládnout očekávané dopravní akce a postavit se k už rozjetým investicím. Kromě toho slibuje vlastní projekty, na něž ale bude mít omezené finanční zdroje. A bude se také muset vyrovnat s opozicí, zejména s hnutím ANO, jež radnici řídilo posledních osm let.
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Investice do veřejného prostoru vyplynou z programového prohlášení, které koalice připraví. Podle primátora Čestmíra Vančury (Zlín 21) by mělo obsahovat to nejlepší z programů koaličních subjektů.
„Prioritou nade vše je pro nás Zlín. Konkrétní priority a projekty připravujeme do programového prohlášení,“ shrnul Vančura.
Jeho náměstci dostali za úkol zpracovat svoje představy s vedoucími odborů magistrátu.
„Mají vybrat esenci toho nejlepšího a posoudit, co je z hlediska priorit realizovatelné. Jsme v náročné situaci, protože peníze, které máme k dispozici, jsou už dřívějším rozhodnutím do budoucna utraceny,“ zmínil Vančura.
Naráží tím na stamiliony korun vázaných na rozjíždějící se velké investice, ať už je to proměna Velkého kina, sadu Svobody či dostavba radnice. Nová koalice chce záměry prověřit, což podle ní však automaticky neznamená, že je zastaví.
„Investic je mnoho, budeme je sestavovat podle priorit s ohledem na rozpočet. Budeme ale trvat na tom, aby se podařilo projekty s nízkými náklady realizovat,“ poznamenala jednička hnutí STAN a náměstkyně primátora Věra Stojar. „Byli bychom rádi, kdyby se podařila rekonstrukce náměstí Míru, ale v nízkonákladové podobě. Šlo by o jeho předláždění, nové vodní prvky, lavičky a zeleň, aby se náměstí stalo místem, kde se budou lidé chtít zastavit,“ přiblížila.
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Podle ní by mohlo jít o dočasné úpravy. V budoucnu by pak šlo udělat rozsáhlejší proměnu náměstí, kterou připravovala minulá koalice a počítala při ní i s podzemním parkovištěm.
Stojar také navrhuje, aby se vybudovala kynologická hala či náplavka podél řeky Dřevnice v centru města, kde by bylo občerstvení i posezení.
Trojblok hodlá prosazovat investice do infrastruktury a občanské vybavenosti, zejména na Jižních Svazích, kde se chce zabývat i parkováním. Vybudovat chce parkovací domy u lázní a polikliniky, řešit pravobřežní komunikaci, revitalizaci sadu Svobody či opravu školní jídelny ve Štípě. Většinou jde o záměry, které prosazovalo minulé vedení radnice, v němž byla ODS, KDU-ČSL i Piráti.
„Jestli chceme během tohoto volebního období reálně něco udělat, musíme převzít některé věci z těch, které jsou už připravené,“ domnívá se zástupce trojbloku a lidovecký náměstek Aleš Dufek.
Město bude řešit obchvat či modré zóny
Nová koalice musí myslet i na to, že město v nejbližších letech čekají zásadní dopravní akce, na něž bude potřebovat stovky milionů korun. Jde o obchvat Zálešné nebo první etapu pravobřežní komunikace v Prštném a poté celou její trasu, díky níž se propojí dálnice D49 a D55. I tohle byl záměr bývalého vedení magistrátu v čele s Jiřím Korcem (ANO).
Zlínská radnice už má představu, kudy povede Prštenská příčka. Novou podobu získá také křižovatka u hypermarketu Albert, na kterou Prštenská příčka naváže.
Zmíněná silnice v Prštném souvisí s modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína, která se má naplno rozjet příští rok. Stát v jejím rámci postaví takzvanou Prštenskou příčku, jejíž součástí je mimoúrovňová křižovatka na třídě Tomáše Bati. Na ni město naváže mostem přes Dřevnici a pravobřežní cestou na křižovatku pod Jižními Svahy.
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Na obchvat Zálešné stále není stavební povolení. Stát na něj přitom slíbil stovky milionů korun, ovšem s podmínkou, pokud se začne stavět v letech 2027 až 2029. Otázkou tedy je, zda se to stihne.
Zavádět by se měly i modré zóny, které minulé vedení připravilo a projednalo s občany. Mají pomoci vyřešit problém s parkováním. Podle Vančury měly být už před deseti lety. „Chceme, aby rezident parkoval co nejblíže svému bydlišti, tento přístup budeme prosazovat,“ naznačil primátor.
Vztahy s opozicí od začátku jiskří
Poslední roky spolu zastupitelé vycházeli dobře, teď to mezi nimi jiskří už od začátku. ANO je po 12 letech poprvé v opozici a kritizuje mimo jiné, že nová rada má deset náměstků. Městskou kasu to bude za čtyři roky stát miliony korun navíc.
„Za mě i mého předchůdce (Miroslava Adámka ze STAN) bylo unikátní, že jsme měli apolitické zastupitelstvo, které je konstruktivní a opravdu se snaží řešit věci ku prospěchu občanů bez politických vlaječek,“ upozornil Korec.
„Teď jsme také unikátní, ale tím, že máme neuvolněného primátora a všechny náměstky, což v Česku nikdy nebylo. Primátor na částečný úvazek je nezodpovědnost,“ je přesvědčený.
Neshody z povolebních vyjednávání, kdy ANO neúspěšně jednalo s ODS a Zlínem 21, se už přenesly na půdu zastupitelstva.
„Opozici chceme dát určitý čas a uvidíme, co pro ni bude skutečně důležité. Jsme připraveni diskutovat a spolupracovat na všem, co bude ku prospěchu Zlína. Nechceme zbytečné politické souboje,“ tvrdí Vančura.
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„Pokud náměstci ukáží, že umí odpracovat finanční měsíční rozdíl, nevidím v tom problém,“ věří Stojar. Podle ní teď v reakci opozice hrají roli emoce a bylo by dobře, kdyby opadly. „I minulá koalice udělala spoustu práce, na níž budeme navazovat. Byla by škoda, kdybychom si házeli klacky pod nohy,“ vzkázala.
Dufek názorové střety na ustavujícím zastupitelstvu nepovažuje za vyhrocené. „Byla to celkem věcná kritika a výměna názorů. Opozice je od toho, aby upozorňovala na věci, které se jí nelíbí.“
Vančura jako neuvolněný primátor tvrdí, že bude pracovat na sto procent, ale za poloviční plat. Z práce ho navíc neměl kdo uvolnit, protože nemá nikde pracovní poměr.
Změna má být v řízení úřadu i plánování
Předvolební hesla hnutí STAN či Zlín 21 o nutnosti změny na radnici mezi částí veřejnosti rezonovala, což mělo vliv i na výsledek povolebních vyjednávání. Co ale tato změna obnáší? Zejména nový způsob práce a plánování.
„Změnu si představujeme v organizaci a řízení magistrátu, ale neměla by směřovat jen k tomu, co je naším denním chlebem,“ předestřel Vančura.
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„Problém vidíme spíše v oblasti plánování a přípravy investic. Prosazovali jsme něco ve smyslu masterplanu, který by pomáhal definovat Zlínu, kam jde a proč v horizontu alespoň pětadvaceti let, abychom pak mohli věci organicky zaplánovávat do struktury města.“
Řízení magistrátu hodlá změnit i STAN. „Změna by měla nastat hlavně v efektivním fungování úřadu v oblasti digitalizace a komunikace s občany,“ míní Stojar. „Budeme chtít, aby každý náměstek dokázal všechny kroky srozumitelně komunikovat a nebylo to jen o panu primátorovi jako v minulém volebním období,“ dodala.