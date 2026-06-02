Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pavel poprvé zavítá do Valašských Klobouk, místní měli zkoušku jako v divadle

Autor:
  7:00
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v úterý započne dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv, zúčastní se také zlínského filmového festivalu.

Prezident Petr Pavel v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnovské slavnosti 2025, Valašské muzeum v přírodě (oslavy 100 let založení 5. červenec 2025) | foto: Valašské muzeum v přírodě

Cestu po kraji Petr Pavel zahájí v Kunovicích na Střední škole letecké, vedle debaty se studenty si tam prohlédne hangár. Zamíří i do firmy BRM Aero, která vyrábí sportovní a cvičná letadla.

Pak se prezident přesune do Boršic, kde se setká se žáky Základní školy Františka Horenského. V první den návštěvy hlava státu poobědvá s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) a krajskými radními.

Odpoledne bude debatovat se zlínským primátorem Jiřím Korcem (ANO) a zastupiteli města. Navštíví také zlínský filmový festival pro děti a mládež, který se letos koná od 28. května do 3. června.

Hvězdou Zlín film festivalu bude i stoletý Hurvínek. Přinášíme tipy na další lákadla

„Je to pro nás velká čest a jsme moc rádi. Je to vůbec první návštěva českého prezidenta na našem festivalu. Vítali jsme běžně první dámy, ale příjezd prezidenta je premiérou,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Pro organizátory filmového festivalu nejsou návštěvy politiků, velkých hvězd a dalších osobností světového formátu, které vyžadují speciální zacházení a bezpečnostní opatření, ničím výjimečným.

„Jsou drobné odlišnosti, protože návštěva probíhá protokolu prezidentské kanceláře, ale není to nic, co by pro nás bylo nekomfortní nebo nějaká komplikace,“ doplnila ředitelka. „Udělali jsme jen drobné úpravy našeho programu, aby toho prezidentský pár mohl vidět co nejvíce.“

Dopravní omezení v Kloboukách

Úterní program zakončí prezident Pavel setkáním se starostou Valašských Klobouk a debatou s občany. „Pro Valašské Klobouky je to velká událost. Prezident republiky k nám přijede po třinácti letech. Připravujeme se na to už tři týdny, hned jak jsme se to dozvěděli,“ řekl starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška (Klobučané společně).

V pondělí odpoledne měli zkoušku jako v divadle. S týmem lidí zkoušeli přímo na místě scénář, jak bude návštěva probíhat, aby časový plán klapl, jak má.

Lidé v Kloboukách a návštěvníci večerního setkání s prezidentem se musejí připravit na dopravní omezení. „Už od rána nebude možné zaparkovat na Masarykově náměstí, vyčlenili jsme poblíž náhradní parkovací plochy,“ upozornil starosta.

Prezidenta Pavla na Valašsku vítali slivovicí, vyzkoušel si ohýbání dřeva

Město už má také připravené dary pro hlavu státu. „Dostane typický valašský klobouk a také dřevěný soudek z bednářství Fryzelkovi z nedalekých Vlachovic, samozřejmě plný dobré slivovice.“

Nesmí chybět ani tradiční valašské papuče, jejichž výrobou byly Klobouky proslulé. „Jsou to nazouvací pantofle pro pana prezidenta i jeho manželku, ty jsou ozdobené květinkami,“ popsala papučářka Marie Kolínková.

Papuče od Kolínků v roce 2013 dostal už tehdejší prezident Miloš Zeman. Ten na nich měl ovšem přišité dekorace v podobě malých filcových trnek.

Se skauty si vyšlápne na Svatý Hostýn

Ve středu dopoledne Petr Pavel navštíví výrobce modulárních staveb, firmu Koma Modular ve Vizovicích, a následně zamíří i do Chropyňských strojíren. Návštěvu zakončí společně se skauty odpoledním výstupem na Svatý Hostýn.

Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v dubnu vydal do Pardubického kraje.

Na návštěvě Zlínského kraje byl poprvé v dubnu 2024. Zavítal tehdy mimo jiné do areálu ve Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly sklady s municí. Za útokem, který si vyžádal dva životy, stály ruské zpravodajské služby.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Řidiči ze Zlínska by se mohli ještě v červnu dočkat zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je stavebně hotová, ŘSD nyní řeší poslední kontroly a povolení. Starostové obcí podél současného...

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo....

Pavel poprvé zavítá do Valašských Klobouk, místní měli zkoušku jako v divadle

Prezident Petr Pavel v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnovské slavnosti 2025,...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v úterý započne dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv, zúčastní se také zlínského...

2. června 2026

Erozní opatření vadí části zemědělců, nemohou pěstovat některé plodiny

Slunečnice

Když začala v polovině minulého roku platit nová protierozní opatření, většina zemědělců to odmítala. Důvodem byl fakt, že se z 25 na 50 procent zvýšil podíl erozí ohrožených půd, na nichž není možné...

1. června 2026  15:47

Kolaps dopravy ve Zlíně, kvůli opravě hlavního tahu se tvořily kilometrové kolony

Oprava silnice u prodejny Lidl na třídě Tomáše Bati ve Zlíně způsobila velké...

Příjezd do Zlína po hlavním tahu od Vizovic bývá v ranních šičkách komplikovaný. V pondělí ráno byl ale mimořádně špatný. Kolona stála chvílemi od křižovatky u prodejny Lidl až do několik kilometrů...

1. června 2026  13:48

Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.

Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá prodej pozemků. Opozičnímu hnutí STAN se to nelíbí. Město by se podle nich tak lukrativních parcel v...

1. června 2026

Daníčkovo dojemné loučení. Brečel jsem celou nadstavbu, říká ikona Slovácka

Vlastimil Daníček oznámil už před odvetou baráže, že domácí zápas s Artisem...

Slzy se mu draly do očí při předčasném odchodu ze hřiště i při pozápasové děkovačce s fanoušky. Na chvíli se musel odmlčet také na své poslední tiskové konferenci v roli hráče, to když se mu...

31. května 2026  19:11

Raději mám festivaly, jako je Zlín než třeba Cannes, říká irský herec

Irský herec Aidan Gillen má nejraději festivaly, jako je Zlin Film Festival,...

Aidan Gillen patří mezi nejznámější irské herce současnosti. Diváci ho znají především jako slizkého intrikána Malíčka ze seriálu Hra o trůny, objevil se také ve filmech Temný rytíř povstal, Bohemian...

31. května 2026  15:54

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

Slovácko - Artis 3:0, domácí s přehledem udrželi první ligu, hosté bez šance

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu Tihomira Kostadinova.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. A v odvetě baráže už fotbalisté Slovácka žádné drama nepřipustili, když na domácím hřišti triumfovali 3:0. O nedělním vítězství...

31. května 2026  15:08

Silničáři kvůli opravě částečně uzavřou dálnici mezi Hulínem a Otrokovicemi

Oprava dálnice D1 u Velkého Meziříčí. (březen 2014)

Motoristé musejí od pondělí počítat s dalším dopravním omezením, které jim zkomplikuje jízdu. Silničáři se pustí do opravy přibližně sedmi kilometrů dlouhého úseku dálnice D55 z Hulína do Otrokovic....

30. května 2026

Baťovský modul už přes sto let inspiruje stavitele, teď putuje po Česku

Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a...

Čtverec o rozměrech 6,15 krát 6,15 metru. To je základní stavební jednotka baťovské architektury, která formovala Zlín. Tyto rozměry využívá také putovní City modul Baťův svět, který můžete vidět na...

29. května 2026

Míst na samosběr jahod ve Zlínském kraji letos ubylo. Kde se dá sbírat a odkdy

Na desetihektarové plantáři u Holešova dozraje v dobrých sezonách až sto tun...

Vyrazit s košíkem na pole a nasbírat si čerstvé jahody, to je pro mnohé neodmyslitelný rituál spojený se začátkem léta. Pokud ale lidé nemají ovoce na vlastní zahrádce, budou to mít v letošní sezoně...

29. května 2026  13:41

Těší se, až zase trochu uvidí. Operovat stoleté je spíš výjimka, říkají lékaři

Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sto let. V těchto dnech...

Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sté narozeniny. První operaci šedého zákalu prodělala ve svých devadesáti letech, druhou jí provedli lékaři Očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně...

29. května 2026  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.