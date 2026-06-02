Cestu po kraji Petr Pavel zahájí v Kunovicích na Střední škole letecké, vedle debaty se studenty si tam prohlédne hangár. Zamíří i do firmy BRM Aero, která vyrábí sportovní a cvičná letadla.
Pak se prezident přesune do Boršic, kde se setká se žáky Základní školy Františka Horenského. V první den návštěvy hlava státu poobědvá s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) a krajskými radními.
Odpoledne bude debatovat se zlínským primátorem Jiřím Korcem (ANO) a zastupiteli města. Navštíví také zlínský filmový festival pro děti a mládež, který se letos koná od 28. května do 3. června.
„Je to pro nás velká čest a jsme moc rádi. Je to vůbec první návštěva českého prezidenta na našem festivalu. Vítali jsme běžně první dámy, ale příjezd prezidenta je premiérou,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.
Pro organizátory filmového festivalu nejsou návštěvy politiků, velkých hvězd a dalších osobností světového formátu, které vyžadují speciální zacházení a bezpečnostní opatření, ničím výjimečným.
„Jsou drobné odlišnosti, protože návštěva probíhá protokolu prezidentské kanceláře, ale není to nic, co by pro nás bylo nekomfortní nebo nějaká komplikace,“ doplnila ředitelka. „Udělali jsme jen drobné úpravy našeho programu, aby toho prezidentský pár mohl vidět co nejvíce.“
Dopravní omezení v Kloboukách
Úterní program zakončí prezident Pavel setkáním se starostou Valašských Klobouk a debatou s občany. „Pro Valašské Klobouky je to velká událost. Prezident republiky k nám přijede po třinácti letech. Připravujeme se na to už tři týdny, hned jak jsme se to dozvěděli,“ řekl starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška (Klobučané společně).
V pondělí odpoledne měli zkoušku jako v divadle. S týmem lidí zkoušeli přímo na místě scénář, jak bude návštěva probíhat, aby časový plán klapl, jak má.
Lidé v Kloboukách a návštěvníci večerního setkání s prezidentem se musejí připravit na dopravní omezení. „Už od rána nebude možné zaparkovat na Masarykově náměstí, vyčlenili jsme poblíž náhradní parkovací plochy,“ upozornil starosta.
Město už má také připravené dary pro hlavu státu. „Dostane typický valašský klobouk a také dřevěný soudek z bednářství Fryzelkovi z nedalekých Vlachovic, samozřejmě plný dobré slivovice.“
Nesmí chybět ani tradiční valašské papuče, jejichž výrobou byly Klobouky proslulé. „Jsou to nazouvací pantofle pro pana prezidenta i jeho manželku, ty jsou ozdobené květinkami,“ popsala papučářka Marie Kolínková.
Papuče od Kolínků v roce 2013 dostal už tehdejší prezident Miloš Zeman. Ten na nich měl ovšem přišité dekorace v podobě malých filcových trnek.
Se skauty si vyšlápne na Svatý Hostýn
Ve středu dopoledne Petr Pavel navštíví výrobce modulárních staveb, firmu Koma Modular ve Vizovicích, a následně zamíří i do Chropyňských strojíren. Návštěvu zakončí společně se skauty odpoledním výstupem na Svatý Hostýn.
Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v dubnu vydal do Pardubického kraje.
Na návštěvě Zlínského kraje byl poprvé v dubnu 2024. Zavítal tehdy mimo jiné do areálu ve Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly sklady s municí. Za útokem, který si vyžádal dva životy, stály ruské zpravodajské služby.