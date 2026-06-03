Na Svatý Hostýn se skauty. Prezident zakončí návštěvu Zlínského kraje výšlapem

„Jsem rád, že můžu být po dvou letech ve Zlíně a Zlínském kraji,“ připomněl Pavel na úterním setkání se zlínskými zastupiteli, že do východního cípu republiky zavítal podruhé od svého zvolení prezidentem.
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V Boršicích vítaly Pavla krojované děti, ve Zlíně se prošel po festivalovém koberci
V dubnu 2024 navštívil mimo jiné areál ve Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí. Letos pak zavzpomínal v letecké škole v Kunovicích na dobu, kdy jako voják skákal padákem z dopravního letounu L-410, který se v tamější továrně vyráběl.
Ve středu si Pavel ve Vizovicích prohlédne areál výrobce modulárních systémů KOMA Modular a Chropyňskou strojírnu v Chropyni. Odpoledne vystoupí spolu s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) na briefingu v Rusavě na Kroměřížsku. Poté vyrazí v doprovodu skautů na túru na Svatý Hostýn.