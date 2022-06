Stavba nové silnice v Prštném se blíží, uleví zahlcenému centru Zlína

Jde o plánovanou silnici, jež na pilířích odvede dopravu z hlavního příjezdu do krajského města na druhou stranu řeky Dřevnice. Dokáže tak ulevit centru Zlína. Křižovatka v Prštném je totiž jedním z nejkomplikovanějších dopravních uzlů ve městě.

„Prštenská příčka není tak důležitá z pohledu železniční dopravy, ale má velký přínos pro město,“ poznamenal Martin Hryzbil, který má projekt na starosti na Správě železnic, jež je jejím investorem.

Na Prštenskou příčku za řekou naváže nová světelná křižovatka, která už bude v režii města. Stejně jako silnice po pravém břehu Dřevnice, jež bude kopírovat stávající cestu po ulici Nábřeží a skončí pod Jižními Svahy u supermarketu Lidl. Nebude přitom protínat průmyslový areál Rybníky, což bylo v původním návrhu, ale tamějším firmám se to nelíbilo.

Radnice už uzavřela smlouvu na projektovou dokumentaci s územním rozhodnutím i stavebním povolením. „O územní rozhodnutí zažádáme nejdříve v roce 2023, spíše na jeho konci. V roce 2024 bychom mohli mít stavební povolení a v následujícím roce mohli začít stavět,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Na nové cestě budou tři páry zastávek pro MHD, chodníky a u řeky i cyklostezka, která se opodál napojí na páteřní trasu. Oba břehy Dřevnice spojí dvě lávky a dva silniční mosty. Tím se ještě více propojí průmyslové areály po obou stranách cesty a řeky.

Kilometr a půl nové silnice vyjde na více než 300 milionů korun. Magistrát by mohl na tuto investici použít peníze z úvěru, bude chtít také čerpat dotace od státu či Evropské unie.

Modernizace trati začne stavbou tunelu

Termín výstavby závisí na domluvě radnice se Správou železnic, která by podle plánů mohla začít stavět rovněž v roce 2025. Projekt modernizace železnice rozdělila pro fázi územního řízení na dvě poloviny. Na část z Otrokovic do Zlína už územní rozhodnutí má, na navazující úsek do Vizovic ho teprve bude chtít získat. Příští rok hodlá zažádat o stavební povolení na modernizaci kompletně.

Stavba Prštenské příčky a navazující silnice po pravém břehu Dřevnice se současně dělat nemůžou, protože by to způsobilo příliš velké dopravní komplikace. Přednost by měla mít první zmíněná stavba.

„Když se bude dělat Prštenská příčka, kolem řeky povedou objízdné trasy. Nemůžeme to uzavřít,“ řekl Čížek. „Setkáváme se se zástupci města dost často na to, abychom to zkoordinovali,“ dodal Hryzbil.

Modernizace trati začne v Otrokovicích výstavbou tunelu pod kvítkovickou křižovatkou. Pak bude pokračovat směrem do Zlína a Vizovic, přičemž Prštenská příčka by mohla přijít na řadu v roce 2026. To platí ale jen v případě, pokud se celá investice za 12 miliard korun rozjede v roce 2025. Její výstavba nebude technologicky náročná.

„Složité ovšem bude během výstavby zorganizovat dopravu, protože nemůžeme cestu mezi Zlínem a Otrokovicemi úplně uzavřít,“ upozornil Hryzbil. Řidiči na hlavní silnici tak budou muset počítat se značnými omezeními.

Město na pravém břehu Dřevnice nejdříve uvažovalo o kruhové křižovatce, na niž by se napojila Prštenská příčka. Pak se ale i na základě zpracované studie přiklonilo ke světelné křižovatce, která by měla dopravu lépe zvládnout. Navíc má být levnější a není tak náročná na pozemky. Radnice by chtěla ještě do podzimních komunálních voleb objednat i projektovou dokumentaci včetně územního a stavebního povolení na druhou část cesty na pravém břehu Dřevnice, a to z Prštného do Louk. S její výstavbou se do budoucna také počítá.