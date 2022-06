Z Tomáše Bati jsme udělali kapitalistu až po revoluci, říkají historici

Při příležitosti nedávného zlínského festivalu pro MF DNES popsali, jak sami vnímají dějiny Zlína a unikátní příběh jeho rozmachu spojeného s obuvnickým podnikatelem Tomášem Baťou.

Co se vám vybaví, když se řekne Zlín a jeho historie?

Stehlík: Musí se vybavit Tomáš Baťa, jinak to ani nejde. A jako historik, který se věnuje 20. století a zabývá se mimo jiné 50. lety a přepisováním dějin, mám hned v závorce Gottwaldov. Nestává se často, že by se hned dvakrát měnil název města, a navíc za života prezidenta, podle něhož se nazývá. To je mimořádné.

Groman: Já musím přidat film Botostroj, který zase přepisoval historii médií. Když byl uvedený ve Zlíně, tehdy už v Gottwaldově, rozzuření místní diváci skoro rozmlátili kino a premiéra se nedohrála. To mi přijde na 50. léta dost dobré. (úsměv)