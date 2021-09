Covid nám pomohl, ale rostli bychom i bez něj, říká šéf Patro.cz

To ale chtějí změnit, proto rozjíždějí expanzi, aby se znovu dostali do tuzemské špičky. „Myslíme si, že v rámci českého trhu je stále kde brát,“ říká Přemysl Vícha, ředitel divize E-business holdingu NWT.

Patro.cz vzniklo ještě v minulém tisíciletí, kdy byly e-shopy v plenkách. Ovšem řadu let o něm nebylo slyšet. Jako by spalo. Co vás vedlo k rozhodnutí znovu napnout plachty?

Je to 23 let, co majitel NWT David Vítek vymyslel, založil a nakódoval historické Patro.cz. Tehdy byl internet opravdu ještě v plenkách a víc než online shopping byly v kurzu offline hry. Navzdory prvotním výzvám se nám však jako jednomu z mála tehdejších e-shopů podařilo přežít. Holding se postupně vyvíjel a v průběhu času dostaly přirozeně přednost jiné divize.

E-byznys a e-shopy šly malinko stranou. Zhruba před dvěma lety si majitelé ale řekli, že by chtěli značku Patro.cz oprášit a na jeho dřívější popularitu navázat. Ještě před nástupem pandemie koronaviru jsme se dohodli na růstu. Díky nově nastaveným procesům se nám už teď daří růst meziročně zhruba o sto procent. Celý proces nám výrazně usnadnil také náš speciální produkt Business box, mozek e-shopů, na kterém naši programátoři několik posledních let pracovali a aktuálně je na něm postavených hned několik našich e-shopů.

Nepřišlo ale oživení příliš pozdě? V posledních letech se objevila spousta jiných velkých obchodní domů, které nabízejí obrovský sortiment zboží.

V Česku je nějakých 40 tisíc e-shopů, ale těch, které dělají víc než 100 milionů obratu, jsou nižší stovky. My se v tuto chvíli pohybujeme ke konci první stovky. Máme ambici dostat se k půl miliardě až miliardě obratu, což nám v tuto chvíli s našimi prostory a kapacitou dostačuje. Myslíme si, že v rámci českého trhu je stále kde brát. Co bude dál, se uvidí za rok, dva, tři.

Přemysl Vícha Ředitel divize E-business společnosti NWT má 43 let, je ženatý a má tři děti. V minulosti působil jako vedoucí zlínské pobočky firmy Albertina Data, pak v marketingu společnosti Hamé. Před příchodem do NWT byl deset let marketingovým ředitelem Student Agency/RegioJet. Ve volném čase trénuje softbal v klubu Snails Kunovice.

Jaké jsou tedy vaše ambice?

Dohnat velké giganty budované deset dvacet let s neskutečnými investicemi do zázemí a skladových prostor by pro nás bylo velmi těžké. Takže naší ambicí je mít kvalitní e-shopy s kvalitními produkty a perfektním zákaznickým servisem.

Specializujete se na něco?

Patro.cz je internetová nákupní galerie. Máme 350 tisíc produktů, někdy možná víc než Alza, jsme opravdu širokoformátoví. To znamená, že člověk si u nás nakoupí všechno od notebooku přes obuv až po bazény nebo věci na zahradu. Náš cíl je být opravdovou internetovou nákupní galerií.

Abyste se prosadili, musíte o sobě dát vědět. Největší firmy v oboru do reklamy investují ve velkém. Dá se bez něčeho takové posunout dál?

Nedá. Už teď jsme udělali větší marketingovou kampaň a dali o sobě vědět v televizi. Snažíme se budovat značku a bez výraznější propagace k vám klienti nepřijdou. Doba, kdy stačilo „postavit web“ a zákazníci se nějak sami našli, je už dávno pryč. Pracujeme v online světě, který je přehuštěn kampaněmi a reklamami, takže musíte jít výrazně do marketingu. Od kampaní na internetu přes srovnávače až po televizi a rádio.

Vy osobně máte zkušenosti ze společnosti Hamé, jejíž značku jste posilovali přes hokej. Mohla by i pro vás být podpora nějakého sportu cestou, jak ještě víc prorazit?

Přemýšlíme různými směry, všechno má nějaký vývoj. V tuto chvíli na tom nejsme tak, abychom dokázali podporovat nebo sponzorovat nějaké sportovní aktivity. Chce to určitý objem tržeb a objem zisku, aby to dávalo smysl oběma stranám.

Holding NWT Holding NWT patří již více než 25 let k významným technologickým a inovačním firmám v Česku. Specializuje se na nejnovější světové technologie v nejrůznějších odvětvích a investuje do inovativních projektů a startupů zaměřených na trvale udržitelný rozvoj. Zabývá se realitním developmentem, energetickými úsporami, IT řešeními pro největší firmy na trhu a výstavbou hi-tech skleníků a pasivních domů. Své sídlo má ve Zlíně v bývalém baťovském sile.

E-shopy patří mezi největší vítěze koronakrize, spousta z nich rostla obrovským tempem. Jak se pandemie podepsala na vašem fungování, na vašem růstu?

Samozřejmě jsme to také pocítili v pozitivním smyslu, ale museli jsme tomu jít naproti, upravit hromadu interních postupů a nachystat si dodavatele. Šlo o souhru okolností. Rozhodnutí, že s Patrem něco uděláme, padlo ještě před covidem. Ten přišel a výrazně nám pomohl. Na druhou stranu rosteme i proti predikcím. I po otevření všech obchodů rosteme o sto procent, takže se ukazuje, že kroky a směry, které jsme nastavili, jsou správné. Že to není ovlivněné jen covidem a uzavřením kamenných obchodů.

Stalo se vám během covidu, že jste něco neměli na skladě?

Mockrát. Pandemie byla v tomto velmi specifická. Nejkrásnější situace nastala v lednu, kdy napadl sníh, lidé byli zavření doma a neměli si kde koupit boby a sáňky. Jezdily nám stovky bobů a saní přes sklad a prodali bychom jich tisíce, kdybychom je měli. Každé období v pandemii mělo nějaké své koně, co strádali na tom, že nikdo nebyl připravený. Byly to například webkamery, notebooky nižší cenové hladiny anebo kola.

Jak je těžké zvažovat v takové chvíli, jestli rozšířit nabídku o větší množství bobů, když víte, že sníh brzy roztaje?

To je míra rizika. V prvním případě hledáte, jestli zdroje jsou. Pokud ano, snažíte se to v daném období vytěžit, ale musíte být hodně opatrní, aby vám nezůstalo tisíc bobů, protože je to sezonní věc a nemáte je kde uskladnit. Klademe proto velký důraz na to, abychom dobře pracovali se skladem, s nákupem, abychom dokázali dobře optimalizovat.

Sklad máte přímo ve Zlíně. Není to pro vás handicap?

Vůbec. To, že máme sklad ve Zlíně, není limitující kromě toho, kdybychom chtěli v Praze dodávat zákazníkům do dvou hodin. To bychom museli mít menší detašované sklady. Pokud zboží zabalíme do večera a předáme dopravci, na druhý den je u klienta. Logistické firmy jedou přes noc, předávají si zboží a je jedno, kde sídlíte.

Kde váš sklad sídlí?

Přímo v budově NWT, ve třech patrech. A jsme připraveni se rozšířit. Máme samozřejmě i sklady u externích partnerů.

Ve Zlíně jste zkoušeli službu dodání do tří hodin, ale neujala se. Proč?

Velkým tématem poslední doby je „objednej si a máš to hned“. Ale kromě Prahy a částečně Brna to nikde jinde příliš nefunguje. Lidé v menších aglomeracích ještě nejsou připravení na to, že zboží potřebují hned. Pokud ano, tak si zajdou přímo do kamenné prodejny. Pokud si nechají zboží dovézt, tak na různá výdejní místa, na která jsou zvyklí. Když jsme naši novinku zkoušeli ve Zlíně, objednávky byly v jednotkách. Ale kdo ví, třeba to tady za dva tři roky budou klienti vyžadovat. Praha je specifická v tom, že je relativně všude daleko, je problém s parkováním a jsou tam na takové služby díky messengerům zvyklí.

Jak je vůbec Patro.cz důležité pro fungování celého holdingu?

Hodně. Je to jedna z dalších vertikál, kterou holding má. Zapadá do symbiózy společnosti, která chce udávat směr v segmentech, kde působí. Generální ředitel společnosti NWT David Vítek Patro vytvořil a od začátku pomáhalo měnit vnímání e-shopů jako takových. Kromě nás asi nikdo další nepřežil. Z toho je patrné, že pro holding má velký význam.