Zemědělci si oddechli, přemnožených hrabošů na polích ve Zlínském kraji ubylo

Milan Libiger
  15:49
Hrozba, že se letos opět velmi přemnoží hraboši a vážně poničí zemědělcům úrodu, zřejmě pominula. Alespoň prozatím to vypadá tak, že očekávaná gradace populace hlodavců se nedostavila, ačkoliv jsou stále přemnožení. Zatímco v posledních měsících jejich počty rostly, teď se snížily.
Fotogalerie4

Nora hraboše polního | foto: Profimedia.cz

Z lednového celorepublikového průměru 638 aktivních hraboších nor na hektar v únoru jejich počet klesl na 531. To je sice stále několikanásobek prahu škodlivosti, nicméně jde o pokles.

Situace je lokálně nejhorší ve čtyřech krajích: Olomouckém, Libereckém, Jihomoravském a také Zlínském.

„V únoru se hodnoty ve Zlínském kraji pohybovaly okolo 880 aktivních nor na hektar, tedy o čtvrtinu výš, než dosáhl celorepublikový průměr. Nejhůře na tom byly okresy Kroměříž, Zlín a Vsetín,“ upřesnila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.

Populace hrabošů ve Zlínském kraji prudce roste. Hrozí, že zničí úrodu

Inspektoři sledují stavy na polích s jednoletými a víceletými plodinami. U jednoletek před měsícem objevili ve Zlínském kraji přes tisíc aktivních děr hrabošů. U víceletek dokonce 2 400. Práh škodlivosti byl překročený pěti až šestinásobně. Teď je situace lepší.

„Mírný pokles byl zaznamenán na celorepublikové úrovni,“ potvrdila Hrabčáková. „Přestože na řadě míst Moravy došlo v únoru k nárůstu populací, objevují se oblasti s neaktivními norami.“

Zlepšení situace potvrzují také zemědělci, kteří to vítají. „Zdá se, že nory hrabošů jsou mrtvé a že se gradace zastavila. Nevidím škody na polích, neožírá plodiny,“ přiblížil šéf Zemědělského obchodního družstva Rataje Josef Sedláček.

Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Situaci monitorovali pomocí dronů, které nezaznamenaly živé hraboše. Přitom ještě před měsícem uvažoval o použití otrávených návnad Stutox II. „Ulevilo se nám,“ přiznal Sedláček.

Před několika lety hraboš poničil družstvu až polovinu úrody, což by se letos opakovat už nemuselo, i když úplně jisté to ještě není. „Výskyt hraboše je u nás spíše slabší, takže výnosy v ohrožení nejsou,“ sdělil ředitel Agrodružstva Postoupky Jiří Šírek.

Za pokles může velmi pravděpodobně počasí. Hlavně to, že voda z tajícího sněhu zatápěla na polích nory, ve kterých pak v noci zamrzala. Samotný mráz hrabošovi zase tolik nevadí, ale sychravé počasí s teplotami kolem nuly může jeho populaci snížit.

Nejhorší situace s přemnoženými hraboši byla v roce 2019 a na přelomu let 2023 a 2024, kdy jejich populace extrémně narostla.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci

Slávisté se radují z gólu Mojmíra Chytila.

Z luxusního náskoku je rázem ještě příjemnější. Slávističtí fotbalisté vedou před nedělním utkáním druhé Sparty českou nejvyšší soutěž už o třináct bodů. Ve 26. kole zvítězili ve Zlíně přesvědčivě...

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

ilustrační snímek

Na křižovatce ve Zlíně ve středu odpoledne usnul za volantem auta opilý řidič. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se muž nebyl schopný z auta sám dostat ven. Skončil v...

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

Vášně mohou zchladnout. Luhačovice chtějí chránit svůj ráz, našly kompromis s lázněmi

Společenský dům v Luhačovicích.

Když luhačovická radnice zveřejnila návrh stavební uzávěry, zahrnula do ní širší střed města včetně jeho lázeňského centra. Vedení Lázní Luhačovice to vylekalo, protože mělo obavu, že nebude moci...

Zemědělci si oddechli, přemnožených hrabošů na polích ve Zlínském kraji ubylo

Nora hraboše polního

Hrozba, že se letos opět velmi přemnoží hraboši a vážně poničí zemědělcům úrodu, zřejmě pominula. Alespoň prozatím to vypadá tak, že očekávaná gradace populace hlodavců se nedostavila, ačkoliv jsou...

20. března 2026  15:49

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Místo Šmoulího města postaví kulturní centrum. Nebude to Nový Čech, ujistila firma

Nové kulturní a společenské centrum ve Zlíně na Jižních svazích vznikne na...

Na podzim příštího roku by na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, na místě někdejšího Šmoulího města, mohli otevřít nové kulturní a společenské centrum. Jak přesně bude fungovat, ještě není...

20. března 2026  12:48

Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce

Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli....

Zlínská zoo změnila složení lví smečky v novém pavilonu Karibuni. Nově tam jsou jen dvě mladé lvice se svou matkou Kwale. Dospělého samce Abamboo a mladého samce zoo přesunula do původní expozice lvů...

20. března 2026  9:25

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

19. března 2026  14:24

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

19. března 2026  13:01

Ve Vsetíně mají nového šéfa sportovišť. A chystají velkou opravu stadionů

Dlouhá léta vedl Resort Valachy, teď se bude starat o sportoviště ve Vsetíně....

Vsetín se více zaměří na sport. Chystá stamilionové investice a velkou opravu stadionů, především zchátralého areálu Ohrada. Fotbalisté ale teď nemají kde hrát. Město má také nového šéfa sportovišť....

19. března 2026  9:06

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Knihovnice napsala pohádky o Holešově. Inspirovala se místem i obyvateli

Holešovská knihovnice Hana Zaoralová vydala knihu Holešovské pohádky. (březen...

Město Holešov vydalo novou knihu nazvanou Holešovské pohádky. Novinka z pera holešovské dětské knihovnice Hany Zaoralové navazuje na dříve vydané Holešovské pověsti a Holešovské příběhy autora Karla...

18. března 2026  16:26

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

18. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:38

Nádraží je ostudou regionu, chceme do toho razantně vstoupit, říká hejtman Holiš

Hejtmani si zvolili nového předsedu Asociace krajů. Stal se jím šéf Zlínského...

Nebývá zvykem, aby koalice vydala programové prohlášení až po roce fungování. Vedení Zlínského kraje to udělalo a popsalo tak svoje plány. Týkají se oživení východní části baťovského areálu, zástavby...

18. března 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.