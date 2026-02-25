Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

Petr Fojtík
  12:52
Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na dálnici.

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na Uherskohradišťsku. Holčičky na svět přišly ještě před jejich příjezdem, jedna se narodila na dálnici. | foto: ZS Zlínského kraje / koláž iDNES David Votruba

„Snažíme se přivézt rodičky do porodnice nebo s porodem pomůžou záchranáři, ale když už je dítě v porodních cestách, narodí se i bez naší přímé asistence,“ uvedla k víkendovým případům Barbora Truksová Zachová, pověřená mluvčí krajské záchranné služby.

K prvnímu porodu vyrazily posádky z Uherského Hradiště a blízkých Buchlovic v pátek.

„Maminka porodila přímo v autě na dálnici za asistence tatínka a operátorky zdravotnického operačního střediska,“ informovala krajská záchranka na sociálních sítích.

Pořízek Oliver vážil po porodu přes pět kilo. Na svět přišel ve zlínské nemocnici

O den později spěchali záchranáři k překotnému porodu do Korytné ze základen v Uherském Brodě a v Suché Lozi. „Mamince pomáhal tatínek podle pokynů operátorky po telefonu, dokud nepřijely posádky,“ uvedli záchranáři.

Oba překotné porody, které se vyskytují u necelých tří procent rodiček, dopadly šťastně. Oddechla si i operátorka Jana na lince 155. „Tatínek byl úžasný a já se po 20 letech praxe dočkala svého prvního porodu,“ poznamenala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s...

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na...

Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na...

25. února 2026  12:52

Tygr Ozzy ze zlínské zoo zamířil do Portugalska, stěhování proběhlo hladce

Tygr Ozzy se stěhoval ze Zoo Zlín do portugalského Lisabonu. (únor 2026)

Téměř dvouletý tygří samec Ozzy před několika dny opustil rozlehlý výběh tygrů ussurijských ve zlínské zoo a vydal se na cestu do nového domova. Na doporučení mezinárodního koordinátora zamířil do...

25. února 2026  8:54

Tatínek musel během války vázat knihy do lidské kůže, vzpomíná pamětnice

Otec Vlasty Maceškové byl totálně nasazený v Německu, dobový snímek pochází z...

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se ve středu uskuteční závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Vzdělávací iniciativa organizace Post Bellum přibližuje životní osudy...

24. února 2026  15:44

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:42

Silničáři v létě opraví dálnici D55 u Hulína, omezí to dopravu

Severovýchodní část obchvatu Otrokovic je součástí dálnice D55.

S omezeními na důležitých cestách musejí řidiči ve Zlínském kraji počítat také v letošním roce. Jedna z nejdůležitějších oprav se odehraje na sedm kilometrů dlouhém úseku dálnice D55 od křižovatky s...

24. února 2026  9:20

Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a...

23. února 2026  15:46

Školní týmy proti sobě nasadily roboty z lega, kraj turnajem láká děti k technice

Osm dětských týmů se utkalo v Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže...

Byly to nervy a napětí, ale chtělo to taky pořádný kus šikovnosti a vědomostí. Osm dětských týmů se v neděli utkalo v nově zrekonstruované Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže First Lego...

23. února 2026  12:45

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

23. února 2026  11:55

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s...

23. února 2026  9:19

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Skuhravý kritizoval i chválil. Umím vyhrát i špinavě, ale netěší mě to, přiznal

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Když jde o hru, je pedant. Chce, aby jeho tým fanoušky fotbalem bavil. V zápase s Pardubicemi ale trenér Slovácka Roman Skuhravý upřednostnil výsledek před uměleckým dojmem. „Zlepšuji se. Musím se...

22. února 2026  10:45

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, předchůdce knihovny

Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století...

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, který byl předchůdcem dnešní Krajské knihovny Františka Bartoše. Ustavující schůze se konala v prvním patře hostince U Anděla v únoru 1886....

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.