Po vlakové revoluci nám přejezd ucpe křižovatku, bojí se v Uherském Brodě

Když před několika dny krajští zastupitelé posvětili rozšíření vlakové dopravy o 1,3 milionu kilometrů ročně, bylo jejich cílem, aby cestující více jezdili po železnici. S trochou nadsázky se dá říci, že v Uherském Brodě kraj svůj záměr naplní skvěle.

Tamější lidé se totiž obávají, že častější vlakové spoje výrazně zkomplikují průjezd křižovatkou blízko centra města. Může se stát, že v ranních a odpoledních špičkách přes ni půjde projet jen v krátkých intervalech, kdy nebudou spuštěné závory. Cestování vlakem by tak bylo skutečně mnohem rychlejší.

„Mezi sedmou a osmou hodinou může být četnost spojů taková, že závory budou téměř pořád dole a křižovatkou neprojede žádné auto,“ obává se senátor a bývalý uherskobrodský starosta Patrik Kunčar.

„Je dobře, že kraj něco s vlakovou dopravou dělá, nám to ale způsobí těžkosti v automobilové dopravě. Už teď je situace na křižovatce v dopravní špičce špatná a přidáním každého dalšího spoje se jenom zhorší,“ varuje současný starosta Ferdinand Kubáník.

Vlastně jde o dvě křižovatky, mezi nimiž je dvojkolejný železniční přejezd (jedny koleje jsou železniční vlečka Slováckých strojíren) se závorami. Když jsou dole, začínají se před nimi tvořit velké kolony. A pokud bude vlaků jezdit více, situace se zhorší.

„Dnes jede přes přejezd v pracovní den padesát vlaků, v sobotu a neděli 45 vlaků. Podle nové provozní koncepce to bude v pracovní dny 87 vlaků, o víkendech 74 vlaků. Nejkratší interval mezi vlaky jednoho směru je čtyři minuty,“ shrnul Tomáš Nedbal, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

„Tím, co to může způsobit, se nikdo nezabýval?“ ptá se Kunčar, který se má i kvůli tomu sejít s náměstkem hejtmana přes dopravu Pavlem Botkem.

„Pro mě je to poměrně nová informace,“ přiznal Botek. „Řešením jsou úpravy křižovatky s přejezdem, což by mělo řešit město se SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). My to můžeme jen koordinovat,“ dodal.

Obrátit se na něho chtějí i zástupci města, kteří tuší, že může nastat vážný problém. „Pro nejbližší dobu nemáme dopravní řešení, které by mohlo křižovatce odlehčit,“ uvědomuje si Kubáník.

Podjezd? Nadjezd? Příliš drahé

Uherský Brod uvažoval o podjezdu pod kolejemi, to je ale příliš drahá varianta. Podobný vznikl v roce 2005 například v Uherském Hradišti za 93 milionů korun. Finančně výhodnější je nadjezd, pro který má radnice zpracovanou studii. Potřebovala by ale vykoupit pozemky.

„Nadjezd samozřejmě tuto situaci řeší komplexně bez rizikového místa, kterým železniční přejezd je. Nicméně vzhledem k finančním nákladům na nový nadjezd se SŽDC přiklání k jiné variantě,“ reagovala mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Podle ní je přijatelnější řešení, že se vlečka zaústí pod zem a přejezd bude jednokolejný, nebo se obě koleje k sobě výrazně přiblíží.

„Je to proces na několik let. My ale musíme hledat cestu, jak se z toho dostat ven hned, nebo bude město v exponovaných časech totálně ucpané,“ podotkl Kunčar, který považuje za schůdné dočasné řešení v podobě objížďky pro auta.

Kubáník zase mluví o možné redukci počtu nově přidaných vlakových spojů a o ovládání závor člověkem, což by podle něho mohlo zkrátit dobu, po jakou by byly dole.

„Toto řešení je absolutně neakceptovatelné,“ odmítla to ale Pistoriusová s tím, že se před dvěma lety řešilo zabezpečení celé trati.

Ve Zlínském kraji jde o poměrně výjimečnou situaci, která může v souvislosti s posílením vlakové dopravy nastat.

„O některých problematických místech víme, jiné se objevují,“ uzavřel náměstek hejtmana v souvislosti s tím, že kraj plánuje posílení také autobusové dopravy.