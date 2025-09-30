Kanalizaci z většiny zaplatíme, slíbil stát obcím dotčeným stavbou obří přehrady

Jana Fuksová
  12:02
Pro starosty devíti obcí to znamená alespoň nějakou záruku, že připravovaná obří přehrada u Újezdu nedaleko Valašských Klobouk nezruinuje jejich obecní rozpočty. Memorandum, které kromě nich podepsali zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, Povodí Moravy, Vodovodů a kanalizací Zlín a Zlínského kraje, má totiž mimo jiné zajistit pokrytí nákladů na nutné odkanalizování těchto obcí.
V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29 milionů metrů krychlových.

V blízkosti obce Újezd u Valašských Klobouk vznikne nová přehrada o objemu 29 milionů metrů krychlových. (listopad 2024) | foto: MAFRA

Plánovaná podoba vlachovické přehrady
Letecký pohled na budoucí vlachovickou přehradu
Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady.
V podepsaném dokumentu se ministerstvo zemědělství zavazuje, že na investicích spojených s řešením odpadních vod se bude podílet minimálně z devadesáti procent. Jak to bude se zbylými deseti procenty, se ještě přesně neví, ale neměly by padnout na obce.

„Proces je teprve na začátku. Nebylo to jednoduché a jednání bylo velké množství. Samozřejmě v tom obce nezůstávají samy,“ slíbil ministr zemědělství Marek Výborný. Celkové náklady se odhadují kolem jedné miliardy korun.

Vlachovická přehrada ovlivní tisíce lidí. Obce chtějí společné memorandum

„Máme za sebou rok tvrdého vyjednávání. Ale to hlavní teprve přijde a uvidíme, jak se s tím všichni popereme,“ komentoval podpis dokumentu starosta Újezdu a předseda Mikroregionu Ploština Vladimír Kráčalík. „Obce každopádně nemají takové finanční zdroje, aby samy dofinancovaly tak obrovské částky,“ vysvětlil.

Předělání a nové řešení kanalizačních sítí vyžaduje stavba vodního díla Vlachovice. Dotkne se Vlachovic, Újezdu, Vysokého Pole, Haluzic, Tichova, Vlachovy Lhoty, Loučky a Valašských Klobouk.

Vlachovická přehrada přidá do valašské krajiny cyklostezku či rybníky

Současná kanalizace v obcích není v takovém stavu, aby splňovala dané podmínky. Do zásobárny totiž musí dotéct voda v určité kvalitě. To znamená, že se kanalizace bude muset ze stávající jednotné předělat na oddílnou včetně přípojek a přivaděčů.

Řeší se také stavba větší čistírny odpadních vod v Újezdu, na kterou se jednotlivé obce napojí. Ve hře je ale i další varianta. Která z nich bude nakonec vybraná, by mohlo být jasné v polovině příštího roku.

Kanalizace se má začít budovat v roce 2027

Projektovou přípravu zajišťuje Povodí Moravy a zaplatit ji má ministerstvo zemědělství a částečně také dotace ze Zlínského kraje. Se stavbou kanalizace se pak počítá v roce 2027. V každém případě obce čeká náročná akce.

„Musíme zároveň řešit i druhou kanalizaci, a to kanalizaci na dešťovou vodu,“ poukázal starosta Vysokého Pole Josef Zicha. „Teď se bude zpracovávat generel, který nám řekne, jestli je ta stávající v pořádku, nebo ne.“

Stavba klíčové přehrady na Zlínsku se blíží, jen kanalizace vyjde na 1,2 miliardy

Toto vyhodnocení má na starosti ministerstvo životního prostředí, které také uhradí náklady s tím spojené.

„Stavbu přehrady podporujeme a souhlasí s ní nejen zastupitelstva, ale i obyvatelé. Ale už to trvá moc dlouho a hodně nás to brzdí v investicích, protože už několik let nemůžeme pořádně opravovat komunikace a chodníky,“ upozornil Zicha.

Stát připravuje vlachovickou přehradu minimálně šest let. V současné době je jednoznačně nejvýznamnější stavbou z hlediska pitné vody v České republice.

Bude to největší přehrada v republice

Svou kapacitou bude také největší v republice. Vejde se do ní až 29 milionů kubíků vody a počítá se s tím, že každou sekundu si z ní obyvatelé odeberou dohromady až 300 litrů pitné vody.

Zdrojem pitné vody bude pro téměř celý Zlínský kraj a pro své okolí bude díky retenční nádrži o objemu čtyři miliony kubíků znamenat ochranu před stoletou vodou. Proto chce finančně přispět i hejtmanství.

„Jsme připraveni obcím pomoci zafinancovat jejich nezbytné investice vyvolané přípravou vodní nádrže, a to až do výše deseti procent,“ upřesnil hejtman Radim Holiš.

Přehrada jako na dlani. Rozhledna lidem ukáže stavbu i měnící se krajinu

Náklady na výstavbu vodního díla se teď odhadují kolem šesti miliard korun.

Rozpracovaná je projektová dokumentace, odevzdaná je dokumentace EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Až bude hotové souhlasné stanovisko, požádá povodí o stavební povolení, což může trvat asi rok. Pak přijde na řadu výběr dodavatele.

Vodní dílo začne sloužit nejdříve v roce 2035

Na konci roku 2029 by se mohlo se stavbou začít a dokončení je odhadované na rok 2035.

Povodí Moravy, které je investorem celé stavby, už se podařilo od majitelů vykoupit 98 procent dotčených pozemků. Zbývající dvě procenta může případně vyřešit i vyvlastněním.

Půl hektaru pro lvy ve Zlíně. Pro chov i pro ty z množíren roztomilých koťat

Několik kroků tam, několik zpátky, pořád ve stejných stopách. Tak smutně to kdysi vypadalo v klecích velkých šelem. Ale časy se v zoologických zahradách mění. Naštěstí! Při návštěvě nové lví expozice...

27. září 2025

S kým do vlády? To řešme až po volbách, říká krajský lídr ANO Vondráček

Lídr krajské kandidátky do sněmovních voleb za ANO Radek Vondráček by za úspěch považoval, pokud by hnutí získalo přes 30 procent hlasů. Volební jedničkou ANO je ve Zlínském kraji už počtvrté.

26. září 2025  15:45

