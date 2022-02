Bydlení u přehrady Vlachovice bude realitní hit, obce už chystají pozemky

Vesnice Tichov, ve které žije kolem 320 obyvatel, se brzy rozroste. Když nabídla lidem k prodeji pozemky pro třináct rodinných domů, byly za chvíli pryč.

„Letos na jaře doděláme inženýrské sítě a lidé můžou stavět,“ plánuje starosta Josef Mudrák, jehož obec brzy uvolní zájemcům další dvě parcely.

V nedaleké obci Vysoké Pole zase drnčí telefony na obecním úřadě prakticky denně. Volají lidé z regionu, ale i vzdálenějších částí země a ptají se na volné pozemky nebo domy, které by šlo opravit či zbourat a postavit nové.

„Za poslední roky se sem nastěhovala spousta mladých lidí od Brna, z Vysočiny či odjinud,“ zmínil starosta Josef Zicha. „Teď už tady nenajdete ani jeden dům, který by byl k prodeji. Rodiče si je drží pro svoje děti, vědí, že nemovitost má dnes cenu zlata,“ přibližuje.

Podobně to vypadá i v jiných obcích v okolí. Jižní Valašsko je v kurzu. Sice je tam méně pracovních příležitostí, ale cesta autem do krajského Zlína trvá přijatelných 30 až 40 minut a jde o lokalitu s nádhernou přírodou.

A ta brzy nabídne ještě větší komfort v podobě chystané obří přehrady Vlachovice. Vyjde na 5,5 miliardy korun a s objemem 29 milionů metrů krychlových vody překoná téměř o čtvrtinu Brněnskou přehradu. Vznikne u ní i několik menších vodních ploch, které si nárokovaly některé obce.

Podle optimistických předpokladů by přehrada mohla být hotová v roce 2032, ale už nyní je jasné, že bydlení v její blízkosti bude lákavé.

Zájem je stále větší, všímají si starostové

„Jak příprava přehrady postupuje, cítíme stále větší zájem o stavební parcely,“ líčí Zicha. „Lidé vědí, že tady bude pěkné bydlení v krásné přírodě plné zeleně,“ podotýká.

„Přehrada pomůže celé obci, už se na ni těšíme,“ souhlasí Mudrák, podle něhož plány na výstavbu gigantického vodního díla sahají až do 60. let minulého století. „Hlavně že se s tím začne. Problém s vodou je obrovský a v posledních letech se zvětšuje,“ dodává.

Velkou poptávku o pozemky na jižním Valašsku potvrzují rovněž realitní makléři. „Jenže problém je, že moc není co nabízet,“ poznamenala Bohdana Macháčová z valašskokloboucké pobočky RK Zvonek.

Podle ní se projevuje fakt, že na Valašsko se vrací řada místních rodáků, kteří dříve odešli za kariérou do velkých měst.

„Je jim třeba kolem šedesáti let a teď mnohdy uvažují tak, že byty ve městech nechají svým dětem a vrátí se zpátky. Ať už kvůli nižším cenám nemovitostí, nebo vztahu k regionu,“ podotkla Macháčová.

Pro obce je proto důležité připravit další místa, kde by mohly vzniknout rodinné domy. Například obec Loučka si do svého strategického plánu do roku 2030 dala bod „zajištění pozemků a vybudování infrastruktury pro individuální bydlení“, Vlachovice zase připravují zasíťování stavební lokality Nivy. Hotovo by mělo být ještě letos a stavět se tam bude jedenáct domů.

Obce vymíraly, teď se těší na nárůst obyvatel

„Zájem o pozemky je dnes velký, máme přebytek poptávky nad nabídkou. Jsou to nejen lidé od nás, ale i odjinud,“ řekl starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.

Pokud se jim to podaří, mohou se těšit na další nárůst počtu obyvatel. V nedalekém Vysokém Poli bydlelo před dvaceti lety 720 lidí, nyní jich je 850. „Výrazné zvýšení ale už nechceme, bylo by to na úkor kvality života,“ konstatoval Zicha.

Jinak totiž obce spíše vymírají. Mladí odsud odcházejí a věkový průměr se neustále zvyšuje. „Udržet lidi na dědině chce každý, ale je to těžké. Moc práce tady v okolí není a každému se nechce dojíždět denně do Zlína,“ popsal Mudrák.

I proto nedaleký Slavičín chystá na letošek investice za nejméně 80 milionů korun, které půjdou do oblasti bydlení.

Vzniknou startovací byty v objektu bývalého hotelu Slavičan a radnice připravuje lokalitu pro rodinné domy na Šabatci. Rekonstrukce čeká také městské bytové domy na sídlišti Vlára nebo seniorské byty v Hrádku.

„Bez nových projektů v oblasti bydlení totiž Slavičín nemůže být atraktivní pro mladé lidi či pro ty, kteří se sem chtějí za prací přistěhovat odjinud. Firmy Slavičínska totiž bojují s akutním nedostatkem zaměstnanců a ti nepřijdou, pokud nebudou mít kde bydlet,“ konstatoval starosta Tomáš Chmela.