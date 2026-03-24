Vodní dílo patří pod Povodí Moravy a starají se o něj čtyři zaměstnanci včetně hrázného. V největší hloubce má 30 metrů, zatopená plocha představuje 78 hektarů, celkový objem je téměř 10 milionů kubíků a každou sekundu odtud odteče zhruba 150 litrů vody.
„Její kvalita je zatím výborná, potvrzují to i odběry. Když od dubna do října měříme průhlednost, dosahuje až šesti metrů. A jsou tady i raci,“ vypočítala bývalá hrázná Soňa Bursová, která na přehradě strávila s manželem, dlouholetým hrázným, desítky let. „Zřejmě je to tím, že tady v okolí skončila zemědělská družstva a s tím i hnojení na polích,“ poukázala.
O uplynulém víkendu provázela stovky návštěvníků, kteří do jinak nepřístupného prostoru dorazili na Den otevřených dveří z celého okolí.
Procházeli se po koruně hráze, mimořádně mohli prozkoumat i strojovnu a po houpající se železné lávce se podívat také do odběrné věže.
Dozvěděli se, že ze zásobárny putuje voda přes vodárenskou věž, která ji může odebírat ve třech různých hloubkách, a odtud pak potrubím do úpravny vody na Klečůvce. Ve věži jsou dvě šachty, v každé jedno mohutné potrubí o průměru jeden metr, které vede pod hladinou do strojovny a pak dál. K nádrži patří i dvě turbíny, z nichž se používá jen ta menší.
Vody je dostatek, zatím
Přehrada se stabilně udržuje plná a ani výkyvy počasí včetně povodní nebo naopak období sucha se na ní zásadně neprojevují.
„Vody je dostatek. Sucho posledních let je sice znát, ale není to nic hrozného. Pořád držíme hladinu v potřebné výšce. I když se v létě přirozeně snižuje asi o tři čtyři metry, pořád je to v normálu,“ ujistil hrázný Patrik Elšík.
„Jen zhruba šest sedm let zpět, když bylo po sobě větší období sucha, opadla voda až o pět šest metrů. Ale pak zase přišly mokřejší roky a voda opět nastoupala,“ doplnila Bursová.
Zároveň se ze slušovické přehrady stabilně odpouští voda, která udržuje minimální průtok v potoce pod nádrží.
Pět milionů kubíků za rok
Ze Slušovic pak voda odtéká do téměř sedm kilometrů vzdálené Klečůvky do úpravny vody společnosti Vodárna Zlín. Tam se z ní stává pitná voda, která urazí dalších sedm kilometrů do vodojemu Beckov nad Zlínem, odtud pak plní vodovodní potrubí po celé aglomeraci a míří do domácností.
„Je obrovská výhoda tohoto terénu, že voda může protékat bez jakýchkoliv nároků na energie, což představuje velkou úsporu,“ přiblížil mistr František Ševčík.
Další úpravna je v Tlumačově, do ní přitéká voda z vrtů z lesů a ze štěrkoviště v Kvasicích. Pitnou vodou zásobuje například Tlumačov, Mysločovice, Otrokovice, Malenovice nebo Napajedla.
Klečůvka funguje stejně jako přehrada od konce 70. let. Zásobuje obyvatele žijící na pravém břehu řeky Dřevnice včetně největšího zlínského sídliště Jižní Svahy, také části Kostelec, města Fryštáku a obce Lukoveček.
Za rok se na Klečůvce upraví asi pět milionů kubíků vody. Během desítek let nebyl provoz nikdy přerušený, pouze se stále navyšuje, protože spotřeba vody stoupá.
Úpravna funguje na principu dvoustupňového čištění, kdy se voda pročišťuje srážením a následně protéká pískovými filtry. Při srážení v sedimentačních nádržích se do vody přidává chemikálie, která na sebe naváže mechanické části a složky například na bázi železa a minerálů.
„Je to podobné jako vločkovač, který si lidé dávají doma do bazénu. Ve druhé fázi se pak voda dofiltruje přes zhruba metr čtyřicet vysokou vrstvu písku. Tím dojde k odstranění všech mechanických nečistot,“ popsal Ševčík.
Nároky na kvalitu stoupají
Na výstupu musí voda splňovat všechny hygienické normy pro pitnou vodu. I v letních vedrech, kdy se voda v nádrži přirozeně více prohřívá a začínají se v ní objevovat živé bakterie, ji umějí v úpravně vyčistit. Mimo jiné i díky tomu, že ani v těchto měsících obvykle nepřekračuje teplotu 14 stupňů, protože ve Slušovicích ji odebírají z větší hloubky, kde je voda studenější.
„Nároky na kvalitu jsou čím dál vyšší. Je to i díky tomu, že se ve vodě objevují úplně jiné látky, které v ní dřív nebyly. Ať jsou to mikroplasty, antibiotika, antikoncepce a podobně. Ale tady máme laboratoře, které dělají 10 tisíc vzorků ročně a provádějí rozbory vody, která k nám přichází, i té, která Klečůvku opouští,“ doplnil Ševčík.