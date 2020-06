Lidé se chodili dívat na vodu, neuvědomují si nebezpečnost, diví se hrázný

Pokles hladiny na Bystřičce přišel včas a voda tak neohrozila obyvatele obce ležící pod přehradou.

„Bystřička funguje jako protipovodňové opatření velmi dobře. Ostatně na to tady je, abychom ochránili lidi pod ní,“ uvedl Lamoš.

Deště ustávají, jaká tedy byla v pondělí situace na Bystřičce?

Už třetí den upouštíme. Aktuálně máme první povodňový stupeň na přítoku i na odtoku a hladina se dostává do normálu.

Upouštět jste začali v době, kdy hladina v řece nad přehradou vystoupala na třetí stupeň. To je ten správný okamžik?

V prvé řadě platí, že pokud očekáváme déšť, tak se takzvaně předpustí. To znamená, že snížíme hladinu v přehradě. Díky tomu pak zadrží vodu z přítoku, nějakou dobu to vydrží, a jakmile hladina znovu vystoupá, začneme s upouštěním. Rozhodnutí začít upouštět musí být společné, jak od hrázného, tak z dispečinku.

Jak hrázný prožívá podobné deštivé počasí? Co musíte sledovat?

Kromě předpovědi máme vlastní data, sleduje se přítok i odtok, teplota vzduchu a další parametry. Prakticky každý déšť s sebou přináší mírnou nervozitu, takové to chvění. Normální déšť se zvládne bez problémů, poslední dny ale normální nebyly.

V čem byly jiné?

Hladina hodně kolísala, byla na druhém stupni, už to vypadalo, že začne klesat, ale během chvíle se naopak zvedla na trojku. Znovu to kleslo a znovu vystoupalo. Změny byly rychlé.

Na Bystřičce jste ale na zvedání hladiny zvyklí, i loni byl v jednu chvíli třetí stupeň na přítoku.

Ano, byl. Je pravda, že se nám to tady opakuje téměř každý rok, stačí přívalový déšť.

Když pak voda opadne, zůstává přehrada čistá?

Tentokrát nám voda přinesla hodně naplavenin, kromě nepořádku hlavně dřevo. Musíme to všechno co nejrychleji odstranit. Na hladinu vyjedou pracovníci na člunech, nakládají to, co plave na vodě, a svážejí na břeh. Tam se to pak chystá k odvozu a následné likvidaci. Hodně záleží na tom, aby se všechno udělalo rychle, nejlépe než začne znovu pršet.

Přehrada tady stojí od roku 1912 a žily pod ní celé generace lidí. Chodí se ještě dívat, jak hladina stoupá? Nebo už jsou na podobnou podívanou zvyklí?

Byl tady úplný blázinec. Ne obyvatelé Bystřičky, ti se spíš starali o to, aby byli připravení, kdyby něco přišlo i k nim. Ale jinak tady byla spousta lidí. Všude, pod přehradou, u výpusti, u potoka. Chodili se i s dětmi dívat na velkou vodu a snad si vůbec neuvědomovali, že to může být nebezpečné.

Když se voda z bezpečnostního přelivu valí kaskádami dolů, vede přímo do potoka?

Kaskády mají za úkol ji zpomalit a pod nimi jsou ještě dva obrovské bazény. Říká se jim zklidňovací, protože se v nich voda opravdu uklidní a teprve potom odtéká dál do potoka. Díky tomu se udrží bezpečně v korytě. A to se podařilo i nyní. Měli jsme ještě rezervy, neupouštěli jsme naplno.