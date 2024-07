Odběr krve nebo kontrola tlaku. Týden u praktika si vyzkoušela první medička

Rána začíná u odběrů krve, antigenních testů nebo vyšetření na streptokoka. „Během dne jsem s paní doktorkou a pokud se objeví zajímavý nález, se svolením pacienta ho sama vyšetřím. Na stáž jsem se přihlásila, abych si rozšířila obzory a teorii z knížek si prověřila v praxi,“ vysvětlila studentka s tím, že po škole by ráda zůstala v regionu, kde se narodila.

Během týdenní stáže ji čekají preventivní prohlídky, kontroly pacientů s vysokým krevním tlakem, závodní prohlídky nebo vyřízení potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení.

„Praktické lékařství dnes není jen o napsání receptu a léčení chřipky, v péči máme nekomplikované diabetiky, hypertoniky, rozšiřuje se spektrum screeningových programů, které v ambulanci provádíme. Sbírat zkušenosti z praxe je pro studenty a začínající lékaře velmi cenné,“ podotkla lékařka Beata Pavlíková, u níž je studentka pátého ročníku všeobecného lékařství na praxi.

Hejtmanství chce prostřednictvím nového projektu Praktikem na zkoušku vzbudit zájem mediků o praktické lékařství. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem dvanáct studentů, vybírat si mohli z deseti ordinací napříč Zlínským krajem. Sérii stáží odstartovala Helena Vaňková ve Starém Městě, další šestice studentů nastoupí během prázdnin do Zlína, tři do Kroměříže a dva budou sbírat zkušenosti v Uherském Hradišti.

Bude mezi nimi i Blanka Krejčiříková, která čtyři roky studuje na lékařské fakultě v Plzni. Po skončení studia je rozhodnutá vrátit se domů do Uherského Brodu. I proto neváhala a do projektu se přihlásila.

„Uvažuji o tom, že bych chtěla být praktikem, a toto by mohla být dobrá příležitost, jak si profesi vyzkoušet přímo v praxi a pod dohledem lékaře. Beru to jako výbornou zkušenost zjistit, jestli mne to chytne. Na fakultě je nás hodně, takže každá praxe se určitě hodí,“ vysvětlila Krejčiříková. „Budu na to mít klid a nebudu teď tolik ve stresu, jako před státnicemi,“ poukázala.

Skoro polovina praktiků má přes 60 let

„Ve Zlínském kraji máme aktuálně 336 praktických lékařů a zhruba čtyřicet procent z nich je starších šedesáti let. Nutně potřebujeme vzdělávat mladou generaci, abychom měli náhradu za odcházející kolegy. To je důvod, proč jsme ve spolupráci s praktickými lékaři spustili tento projekt,“ upozornila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Další finance na podporu primární péče směřuje Zlínský kraj do projektu zaměřeného na vzdělávání budoucích praktických lékařů. Jeho prostřednictvím kraj přispívá školitelům z řad praktiků, od kterých se mladí lékaři učí a získávají potřebnou praxi.

Na nepříznivou věkovou strukturu lékařů reagovalo hejtmanství rovněž zřízením dotačního programu na vybavení nových ordinací tam, kde zanikla, nebo bylo ohlášeno ukončení praxe. Kraj tímto způsobem finančně podporuje i ambulance dětských lékařů, zubařů či ambulantních dětských psychiatrů. Letos začal finančně podporovat také přímo mladé lékaře, kteří se připravují na obor praktické lékařství.