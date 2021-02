Praktici příští týden naočkují 1 200 seniorů, pokud dorazí vakcína

„Praktici jsou na to připravení. Měla by to být vakcína od firmy AstraZeneca, která je účinná, a dodáme ji především do ordinací v okrajových částech okresů, například na Zlínsku to budou Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Vizovice nebo Otrokovice,“ upřesnil zlínský lékař a krajský předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

Očkování v ordinacích má nejstarším lidem usnadnit cestu k vakcíně. Nemusejí se registrovat do centrálního systému, informaci za ně do systému zadá lékař.

Také nemusejí cestovat do vzdálenějšího očkovacího centra do okresního města, ale pouze do ordinace svého lékaře. Očkovat chce 255 praktiků ze zhruba 290 v kraji.

Zahájení akce v ordinacích ale předpokládá, že vakcína od firmy AstraZeneca skutečně do Zlínského kraje dorazí a bude jí tolik, aby vystačila pro plánovaných 1 200 seniorů nad 80 let.

Kraj má totiž zkušenosti s tím, že avizované vakcíny přicházejí se zpožděním nebo v menším počtu. Kvůli tomu například zdravotníci nemohli v tomto týdnu dokončit očkování klientů nad 80 let v pobytových sociálních službách a začít s podáváním vakcíny v domovech s pečovatelskou službou.

„Snažíme se to stále přepočítávat tak, aby nám dávky vycházely,“ poukázal krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Kraj dosud dostal 22 230 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech a 1 800 dávek vakcíny Moderna. V současné době má očkování v kraji za sebou dohromady 17 843 lidí, z toho 4 941 dostalo i druhou dávku.

Zájemců o vakcínu proti covidu-19 je aktuálně téměř 25 tisíc. Více než 10 tisíc je registrovaných v centrálním systému, třetina už má stanovený termín, dvě třetiny na něj zatím čekají.

Senioři ve dvou obcích jsou naočkovaní

Dalších 14 tisíc nejstarších seniorů mají na svých seznamech praktičtí lékaři. Kraj ale musí počítat i se zdravotníky a seniory, kteří potřebují druhou dávku, a také s klienty a zaměstnanci v sociálních zařízeních. Během příštích dnů by mělo vakcínu dostat 6 626 lidí.

Ve dvou obcích, Popovicích a Podolí, už jsou senioři nad 80 let naočkovaní. Nejen v rámci Zlínského kraje je to výjimka. „Přijde mi to jako zázrak, že se nám v obci podařilo díky paní doktorce naočkovat skoro polovinu nejohroženějších seniorů,“ prohlásila starostka Podolí Jana Rýpalová.

Revmatologická a osteologická ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti získala od ministerstva zdravotnictví statut očkovacího centra. Jeho zakladatelka a revmatoložka Eva Dokoupilová se pak domluvila s krajem, že zkusí pilotní test, kdy za zájemci o vakcínu z řad nejstarších lidí vyjede přímo do jejich obce.

Spolu se starosty Podolí a Popovic připravili seznam zájemců. Před třemi týdny s lékařkou Parvine Gricovou a zdravotními sestrami vyrazili kvůli aplikaci první dávky a 8. února dokončili druhou dávkou.



Senioři si službu chválili, ušetřila jim cestování

Zlínský kraj tímto způsobem otestoval další variantu, která může pomoci dostat vakcínu ke starším lidem. „Je to možná alternativa, ale v nejbližších týdnech s tímto způsobem očkování nepočítáme. Důvodem je nedostatek vakcín,“ upozornil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

„Musíme uvolnit vakcíny pro ty, kteří se registrovali přes centrální rezervační systém, i pro ty, kteří se chtějí očkovat u svého praktického lékaře. A samozřejmě musíme počítat i s druhými dávkami.“

Seniorům z Popovic a Podolí testovací varianta ušetřila cestu do deset kilometrů vzdálené nemocnice v Uherském Hradišti, která je očkovacím centrem. I v případě, že by počkali na očkování u svého praktického lékaře, museli by jet do Hradiště, do Kunovic nebo ještě vzdálenějšího Uherského Brodu. Přímo v obcích totiž praktik neordinuje.

„Už se nám ozývají i další obce, které by o očkování měly zájem, ale problém je, že musíme počkat na vakcínu,“ upozornila Dokoupilová.