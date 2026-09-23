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Pojišťovna nabízí skoro půl milionu mladým lékařům, kteří přijdou do regionu

Jana Fuksová
  9:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Rostoucí počet potíží, dva až tři lékaři na celý kraj a půlroční čekací doba. Zlínský kraj je dlouhodobě jedním z nejhůře zajištěných v oblasti ambulantní dětské psychiatrické péče. Pojišťovna láká studenty a mladé pediatry, dětské psychiatry a všeobecné lékaře. Nabízí jim téměř půl milionu. Pomohlo by to lidem na Valašsku i Zlínsku.

Zlepšit situaci by mohla pomoci nová výzva Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) směřovaná na studenty medicíny a mladé lékaře, mimo jiné i ve zmíněném oboru.

„V případě dětských a dorostových psychiatrů jsou kapacity natolik potřebné, že jsme připraveni podpořit mladé lékaře v každém z bývalých okresů, nabízíme tedy 77 stipendijních míst pro tuto odbornost,“ poukázal ředitel VZP Ivan Duškov.

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To by v případě úspěchu znamenalo, že počet dětských psychiatrů, kteří jsou v kraji v současné době dva, by stoupl až trojnásobně. Pojišťovna totiž nabízí stipendium pro kroměřížský, uherskohradišťský, vsetínský i zlínský okres. Podobně významná může být výzva i pro další lokality a další odbornosti v kraji.

Pojišťovna chce každému zájemci, který splní podmínky a uzavře s ní smlouvu, přispět částkou 480 tisíc korun. Výzva se týká profesí pediatrie, dětská a dorostová psychiatrie a praktický lékař pro dospělé.

Smlouvu může uzavřít buď už atestovaný mladý lékař, nebo student lékařské fakulty. Obecně platí, že zájemce musí nejpozději do tří, respektive čtyř let ukončit specializační vzdělávání v daném oboru, nejpozději do tří, nebo čtyř let otevřít ordinaci v preferované lokalitě a zůstat v ní minimálně dalších pět let.

Nejhorší je situace na Valašsku

„Věřím, že se jedná o silnou motivaci pro výběr jedné z preferovaných lokalit,“ podotkl Duškov. „Pokud se tato podpora ukáže jako funkční, VZP by tím získala efektivní nástroj pro zajišťování lepší dostupnosti zdravotní péče.“

Vybrané lokality představují místa, kde je daná zdravotnická péče hůře dostupná. V tabulkách všech tří odborností jsou kromě čtyř okresů i města Vsetín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. V nich je VZP připravená finančně podpořit od jednoho do tří úvazků v oboru praktický lékař a oboru pediatr.

„My jsme momentálně dobře saturovaní. Výhledově se to ale může změnit, protože zde máme čtyři praktiky, z nichž někteří se blíží důchodovému věku. Proto sondujeme situaci,“ popsal starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška.

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„Rozhodně není jednoduché sehnat mladého lékaře, který by chtěl pracovat na obvodě a ještě si vybral praktické lékařství, které pro ně není zrovna atraktivní.“

Výzvu VZP proto vítá jako zajímavou nabídku, jež by získávání lékařů mohla výrazně pomoci. Stejně tak vnímají podporu pojišťovny i v jiných regionech.

„Z ničeho nic u nás skončil starší lékař, bylo to pro nás překvapivé. Měl obrovské množství většinou seniorních pacientů,“ přiblížil situaci v Rožnově pod Radhoštěm starosta Jan Kučera.

Rožnov má vlastní dotační program

„Aktuálně proto asi půl roku hledáme dva lékaře. Kdyby mohli získat finance i od zdravotní pojišťovny, mohlo by je to motivovat,“ přiblížil starosta.

Město má totiž i vlastní dotační program, kterým lékaře už dva roky podporuje. Poskytnout jim může až 500 tisíc korun na vybavení ordinace, modernizaci zázemí nebo technické zabezpečení.

Lékař, který finance získá, pak musí v místě zůstat pět let. Tímto způsobem už vznikla ordinace internisty, ortodontisty a pro dva stomatologů.

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„I letos pokračujeme v podpoře oborů, které občanům nejvíce chybí,“ upozornil starosta. „Každý nový lékař v Rožnově znamená větší dostupnost péče, kratší čekací doby a větší jistotu pro rodiny, seniory i mladé lidi.“

Dva úvazky praktického lékaře chce VZP podpořit rovněž v lokalitě Bystřice pod Hostýnem. Tam ale momentálně problémy s touto zdravotní péčí nemají. Ve městě jsou dva praktičtí lékaři ve věku okolo 50 let, jedna lékařka chce navíc svou ordinaci rozšiřovat.

„Měla jsem u sebe rezidentku, která bude končit a budeme spolu fungovat jako týmová praxe,“ potvrdila lékařka Iva Nikorjaková. „Máme dvě ordinace, takže momentálně nabíráme i nové pacienty. Teď jich máme asi dva tisíce a jezdí k nám i lidé z Přerovska, Holešovska, Zlínska.“

Žádosti VZP přijímá do října

Na dovybavení ordinace a vznik týmové praxe by měla od města získat dotaci ve výši 400 tisíc korun. Stejnou částkou podpořilo město v minulosti i druhou lékařku.

„Z mého pohledu jsme po stránce praktických lékařů opravdu dobře zajištění, neměl by s tím být problém,“ vysvětlil starosta Bystřice Zdeněk Rolinc.

Jaký bude ze strany studentů nebo čerstvých absolventů lékařských fakult o výzvu pojišťovny zájem, bude jasné v polovině října. Jen do té doby totiž VZP přijímá žádosti. Smlouvy pak chce uzavřít nejpozději do konce listopadu.

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