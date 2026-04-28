„Mysleli jsme si, že je to tornádo.“ Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém sledu prohnalo několik prachových vírů, kterým se lidově říká rarášci. Připomínají malá tornáda.

Nevšední podívanou se Martinu Doleželovi podařilo zachytit mobilem. Vzdušný vír se v areálu stavebnin a půjčovny stavební techniky náhle objevil asi pět minut před druhou hodinou odpoledne.

„Celkem jsme jich podobných viděli okolo pěti. Na jednom kratším videu je rarášek větší, ale stihl jsem jen jeho konec. Pak se mi podařilo natočit dlouhé video, kde byly hned dva najednou,“ popsal autor videí.

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit prachové víry připomínající malá tornáda. Jde o takzvané rarášky, které se vytváří za klidného slunečného počasí při kontaktu přehřátého povrchu s chladnějším okolním vzduchem. (27. dubna 2026)
Jeden menší se pak vydal i na silnici a projelo jím auto. „To mě mrzelo, že jsem ho nenatočil. To projíždějící auto vír úplně rozptýlilo, prostě zmizel.“

Strach neměl. Podobný úkaz už viděl dříve. Tady jej ale překvapilo, kolik se jich objevilo najednou. Bylo ovšem zjevné, že tyto vzdušné víry nebyly silné a nebezpečné. „Je to ale něco, co se nevidí každý den. Zvlášť když bylo před půjčovnou hodně prachu, pak to ve větru jde i pěkně vidět.“

„Hezky to zvedalo prach a odnášelo ho to pryč. S majitelem půjčovny Lukášem Ryšánkem jsme špásovali a pokřikovali, ať ten prach uklidí ještě tady a taky tam,“ směje se Doležel, který má stavební firmu a do půjčovny vyrazil pro vibrační desku.

Mysleli si, že jde o malé tornádo. „Když jsem pak video sdílel na sociálních sítích ve skupině, která se zabývá extrémy počasí, schytal jsem bídu, že to není tornádo, ale rarášek,“ dodal.

Nevyzpytatelný, rozpustilý

Rarášek je lidové označení pro drobný náhlý vír vzduchu, který zvedá prach, listí nebo lehké předměty ze země a krátce je roztáčí. Někdy se jim také říká čertíci.

Nejčastěji se objevují za teplých, slunečných dnů, kdy se nerovnoměrně ohřívá povrch země a vznikají malé vzestupné proudy.

Ty se mohou roztočit do úzkého sloupce, který připomíná miniaturní tornádo – i když je mnohem slabší a trvá jen několik sekund až minut. V meteorologii se pro tento jev používá označení prachový vír.

Právě jeho nevyzpytatelnost a rozpustilé chování daly vzniknout lidovému názvu rarášek. Vír se totiž objeví náhle, jakoby odnikud, zatočí prachem na cestě nebo senem na louce a stejně rychle zase zmizí.

Dříve si lidé takové jevy vysvětlovali jako projevy malých nadpřirozených bytostí, které si pohrávají s okolím. I když rarášek může na první pohled působit dramaticky, jde o neškodný a poměrně běžný jev, zejména v létě na suchých a otevřených plochách.

Na rozdíl od skutečných tornád nepředstavuje vážné nebezpečí, maximálně může zvířit prach nebo převrátit lehké předměty.

S tornády nemají nic společného

Video od Martina Doležela zaznamenali také v Českém hydrometeorologickém ústavu. „Čertíky mají většinou krátkou životnost, v některých případech ale mohou být dostatečně silné, aby poničily zahradu nebo v krajním případě dokonce i střechu. Což se stalo před lety například v Klatovech,“ okomentovali jev meteorologové.

„Většinou jsou ale zcela neškodné a těší hlavně naše oči, než aby nám přidělávaly práci. Vertikální mohutnost je většinou v řádech metrů nebo desítek metrů,“ dodali.

A jak se liší od tornád? „Vlastně skoro ve všem. S bouřkou nebo konvektivní oblačností nemají nic společného - naopak, vyskytují se většinou ve dnech, kdy na obloze bouřku ani přeháňku neuvidíte. I princip vzniku je rozdílný. A ve většině případů jsou slabší než i ta nejslabší tornáda,“ vysvětlili odborníci.

