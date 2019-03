Ve Zlíně není kde stavět, zájem je o menší pozemky v okolních obcích

Na okraji Napajedel v lokalitě Výhledy vznikají nová místa pro stavbu rodinných domů. A dlouho v nabídce nevydrží. Přes třicet pozemků už svého majitele má a během několika týdnů se dočkají další.

„Pochybuji, že se nám podaří uspokojit všechny potenciální zájemce, protože zájem o menší parcely druhé etapy je enormní. Evidujeme i deset zájemců na pozemek,“ uvedl Marek Kužílek ze společnosti Bergama70.

Developerům nahrává fakt, že pozemků pro stavbu domů je velký nedostatek. Zejména to platí pro Zlín a jeho místní části. A když se nějaký objeví, zájemce o stavbu domu si musí připlatit.

Například ve Štípě, což je místní část Zlína, stojí metr čtvereční i tři tisíce korun. Ještě před zhruba dvěma lety přitom dobrá místa na Mladcové či v Prštném byla o tisícovku levnější.

„Jenže loni a předloni šly ceny bytů ve Zlíně o 30 procent nahoru a s tím stoupla také částka za pořízení pozemků,“ upozornil realitní makléř Pavel Dočkal ze společnosti Century 21. „Řada lidí se mě ptá, kde stavět. Jenže ve Zlíně už prakticky není kde,“ doplnil.

Jednou z výjimek je lokalita Višňový sad v Březnici, což je kousek od krajského města. Všech 67 pozemků je však již nyní rezervovaných. Lidé by tady mohli začít stavět už letos.

„Největší zájem byl o pozemky o velikosti 700 až 800 metrů čtverečních,“ poznamenal Miroslav Zvonek, jednatel stejnojmenné realitní kanceláře.

Dům ve městě je o polovinu dražší než na vesnici

Potvrzuje se tak, že na realitním trhu v regionu jsou nejžádanější pozemky o menší rozloze.

„Řada lidí, kteří z paneláku utíkají do rodinného domu, ani nechce například patnáct set metrů čtverečních. Stačí jim polovina, na zbytku by stejně museli jen sekat trávu,“ zmínil Dočkal.

V obcích kolem krajského města se pak cena dostane i jen pár stovek nad tisícikorunu.

„Když máte tři miliony korun, seženete už postavený dům na vesnici a do Zlína musíte dojíždět. Za čtyři miliony se dá sehnat opravený půldomek nebo dům v okrajové části města, ale pořád to není to, co by si řada klientů představovala,“ vysvětlil Dočkal.

I nejlevnější dřevostavba totiž vyjde na nejméně 2,5 milionu korun a pozemek k tomu stojí ve Zlíně minimálně 1,5 až 2 milionu. Funguje pravidlo, že dům ve městě je asi o polovinu dražší než v malé obci.

„Pokud si někdo pořídí dům na vesnici za pět až šest milionů korun, mnohdy jej jen těžko později prodá. Doporučuji tam kupovat a stavět domy spíše s cenou maximálně do čtyř milionů,“ dodal realitní makléř.

Ve zmíněných Napajedlích stojí metr čtvereční 2 150 korun. „Cena se postupem času měnila v návaznosti na aktuální situaci trhu. Vzhledem k výjimečnosti projektu a vybavenosti pozemků je přiměřená a odpovídá kvalitě našeho projektu,“ řekl Kužílek.

Také on si všiml, že řada lidí kvůli vysoké ceně a nedostatku míst ve Zlíně odchází do nedalekých měst či obcí. „Pozemků v krajském městě je opravdu málo a lidé se logicky poohlížejí po blízkém okolí,“ podotkl Kužílek.

Radnice moc pozemků nemají

Pro města má příchod nových lidí další benefit. „Věřím, že se i díky této výstavbě v Napajedlích zastaví pokles počtu obyvatel a dojde i k jeho růstu. Hlavním zdrojem příjmů obecního rozpočtu je totiž tzv. rozpočtové určení daní a jeho výše je přímo závislá na počtu obyvatel,“ konstatovala napajedelská starostka Irena Brabcová.

Radnice i proto chtějí nalákat zájemce o bydlení. Řada z nich ovšem moc „svých“ pozemků nemá a musí spoléhat na developery.

„Místní shánějí pozemky na výstavbu, jenže město má omezené možnosti. Nyní nabízíme jedinou lokalitu v našem vlastnictví, což je sedm parcel v Záhlinicích,“ řekl starosta Hulína Roman Hoza. Prodávat je budou formou aukce a přihazování ceny.

Ve Valašských Kloboukách, jež už jsou od Zlína o něco dál, zase na jaře začne příprava nové lokality pro bydlení v místní části Lipina, kde přichystají infrastrukturu pro tři stavební parcely. „V plánu je také zahájení zasíťování pozemků v ulici Dlouhá,“ dodala tamější starostka Eliška Olšáková.