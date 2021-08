Kraj neví co s pozemky pro nemocnici, Zlín zvažuje fotbalový stadion

Město Zlín například bude muset řešit budoucnost fotbalového stadionu, který je ve velmi špatném stavu. A nabízí se mu dvě možnosti: oprava stávajícího, nebo výstavba nového. A kde? Na pozemcích v Malenovicích?

„Je to mezi Zlínem a Otrokovicemi, poblíž dálničního přivaděče. Mělo by to jistou logiku,“ míní zlínský primátor Jiří Korec.

„Reálné jsou obě varianty – oprava i výstavba nového stadionu. Musíme zvážit, která bude dávat větší smysl po ekonomické a bezpečnostní stránce. Současný stadion má výhodu v tom, že je v centru města, ale tím pádem je bezpečnostní hledisko horší,“ doplnil.



Kraj už řeší využití celého území v Malenovicích, zatím je však v úvahách na začátku. „Utíkají nám mladí lidé, nemáme nastartovaný rozvoj podnikání, nemáme dostatek bydlení ani dost kapacit sociálních služeb. Tato témata se v debatách o využití pozemků v Malenovicích objevují, fotbalový stadion mezi nimi nebyl,“ nastínil hejtman Radim Holiš.

Řečeno jinými slovy: v Malenovicích by mohly vzniknout byty, sociální služby či podnikatelský inkubátor. „Moc si tam stadion představit nedokážu. Jsme provinční město, ne metropole,“ zmínil Holiš. „A stadion v Uherském Hradišti je velice slušný. Mít dva krásné stadiony 30 kilometrů od sebe je podle mne zbytečný luxus,“ doplnil.

Zlín získal fotbalový stadion do svého vlastnictví na začátku roku 2020 a postupně do něho dává peníze. Naposledy prošla proměnou prádelna a chystá se přestavba dámských toalet. Stadion, který patří k nejhorším v lize, by ovšem potřeboval větší zásah. Na ten město aktuálně nemá peníze.

A vzhledem k tomu, že chystá opravu zimního stadionu za téměř miliardu korun a další velké investice, asi ani hned tak mít nebude. Přesto bude muset jeho budoucnost dříve či později řešit.

Zimní stadion se nesmí zbourat

„Zatím je to jen ve fázi myšlenky, ale jakákoli varianta nového stadionu by byla pro fotbal novým impulzem,“ je přesvědčený generální manažer fotbalového klubu FC Fastav Zlín Zdeněk Grygera. Podle něho by byla nejdůležitější dostupnost pro fanoušky.

Jestli bude lepší výstavba nového, nebo rekonstrukce stávajícího stadionu, se musí podle něho posoudit ve chvíli, kdy budou na stole čísla. „Jde o to, kolik by oprava stála a kolik by na ni přispěl třeba stát. Totéž by platilo pro výstavbu,“ poznamenal Grygera.

V souvislosti s Malenovicemi se zmiňovala také možnost výstavby nového zimního stadionu, který chce město podle plánů téměř kompletně přestavět, takže půjde do značné části o výstavbu nové haly. Podle Korce by se ale muselo o stávající stadion město starat, i kdyby postavilo nový jinde, protože jeho nosná konstrukce je památkově chráněná.

„Zimní stadion není možné zbořit a postavit na jeho místě něco nového. Fotbalový stadion v tomto ohledu nabízí více možností,“ poznamenal Korec. Pro současné místo navíc mluví to, že v sousedství stojí tréninková ledová plocha. Po opravě té hlavní by tak mohl vzniknout ucelený moderní sportovní komplex.

Tyto úvahy jdou už mimo Zlínský kraj, který musí řešit budoucnost pozemků v Malenovicích. Mohl by je (anebo jejich část) například prodat soukromému investorovi se zajímavým záměrem. „Pokud by se záměr líbil kraji i městu, tak to nevylučuji. Mohlo by to přinést něco, na co by kraj ani město dlouho neměly peníze,“ nastínil Holiš.

Pokuta 10 milionů korun

Žádný investor ovšem na obzoru zatím není, takže přichází v úvahu také varianta, že by kraj využil plochu pro své vlastní záměry, například již zmíněné sociální služby.

Nejdříve se ovšem musí dohodnout s firmou Unimex Group, jež prodala své pozemky (necelých 1 000 metrů čtverečních) na výstavbu nemocnice s tím, že pokud tam nakonec stát nebude, zaplatí jí kraj 10 milionů korun. Smlouvu uzavřel minulý hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL.

Jednou z možností podle Holiše je, že kraj pozemek, jenž rozděluje celou plochu na poloviny, vrátí původnímu majiteli. Nebo se s firmou dohodne na jeho dalším využití, které bude přijatelné pro obě strany. Jednání už začala.

„Do konce roku bychom o tom mohli mít více jasno,“ nastínil hejtman. A od toho by se mohl odvíjet další směr využití území, kde má své pozemky rovněž město Zlín. Jeho vedení zatím neřešilo, jak s nimi naloží.

„Možností na využití území je spousta, kraj si ale musí nejdříve vypořádat pozemky. Potom se můžeme bavit o tom, co dál. Jestli najdeme nějaké společné využití, nebo kraj bude chtít odkoupit naše pozemky,“ dodal Korec.