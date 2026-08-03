Firma plánuje postavit osm domů, budou v nich hlavně byty. Současně má investovat do veřejných prostranství kolem domů, což budou nadále pozemky města. To ji vyjde na dalších 87 milionů. Samotná výstavba může stát kolem čtyř miliard.
„Jsem rád, že jsme dostali nabídku, která splnila všechny podmínky soutěže a dávala nám smysl. Poslala ji brněnská investiční skupina, která dělá velké projekty v Brně i jinde, takže nemáme obavy, že by to nezvládla,“ sdělil primátor Jiří Korec (ANO).
S nabídnutou cenou je spokojený. „Cena je dobrá, protože je vyšší než znalecký posudek a další naše odhady, které jsme si dělali,“ zmínil Korec.
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Minimální požadovaná cena v první soutěži činila 205 milionů bez DPH, ve druhé soutěži to bylo už 300 milionů korun bez DPH.
Před dvaceti lety město prodalo pozemky pod halou společnosti ECM za 80 milionů korun, mělo tam vzniknout sedmipatrové obchodní a zábavní centrum Kaskáda. Po krachu ECM je za stejnou cenu koupilo zpět.
„Z této transakce se stává největší transakce, kterou město uzavřelo,“ upozornil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti majetek města a jeho územní rozvoj. „Mám z toho velkou radost. Nepřišlo sice moc nabídek, ale uspěla kvalifikovaná firma s velkými zkušenostmi,“ dodal.
V přepočtu dostane město za metr čtvereční pozemku několik desítek tisíc korun, což je podle vedení radnice dobrá cena. Navíc jde o silného investora, jenž by měl dokázat postavit novou čtvrť.
Pod sportovní halou mezi ulicemi Březnická a Mostní má vyrůst osm sedmi a osmipatrových domů. Budou v nich zejména byty, dále služby, kanceláře a v podzemí garáže.
Zástavba má do centra přivést další lidi, kteří ho oživí. Byty ale zřejmě nebudou nijak levné, podle odhadů půjde o střední až vyšší cenovou úroveň.
Město chce mít nad výstavbou kontrolu
Řešení vzešlo z urbanistické soutěže, jejichž výsledků se musí investor držet. Také proto podle primátora nebyla o soutěž mezi silnými developery větší poptávka.
„Kdybychom prodávali pozemek, na kterém si může každý postavit, co chce, zájemců by bylo mnoho. Ale když chceme mít pod kontrolou to, co tam vznikne, je to pro investory složité,“ naznačil Korec.
Soukromý developer by se mohl bez omezení pokusit zástavbu zahustit, případně zvýšit, aby to pro něho bylo ekonomicky zajímavější. To v tomto případě možné není.
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Urbanistická studie počítá dohromady s deseti domy. Přímo pod sportovní halou má vyrůst ještě parkovací dům s tréninkovou halou, které za utržené peníze postaví město.
Vedle mělo původně být muzeum veteránů zesnulého podnikatele Ladislava Samohýla, z čehož ale nakonec sešlo. Zlín zatím řeší, jak s pozemkem naloží.
Do podmínek soutěže si magistrát dal také termíny, do kdy musí investor začít stavět a do kdy skončit. Pokud to nedodrží, hrozí mu sankce.
„Snažili jsme se nastavit smlouvu tak, abychom se nedostali do situace, že tady dvacet let nic nebude. Současně věřím, že to investor stihne postavit dříve, než je uvedené ve smlouvě,“ řekl Korec.
Redakce oslovila společnost Trikaya, která se však zatím k nákupu ploch nechce vyjádřit. Počká až na oficiální oznámení výsledků soutěže od města.
Radní v pondělí schválili výsledky soutěže, prodej pozemků ale ještě budou muset v září posvětit zlínští zastupitelé při svém posledním jednání před komunálními volbami.
Raději městské byty, říká STAN
Postup koalice v čele s ANO v této věci kritizuje opoziční hnutí STAN. Podle něj město nemělo tak lukrativní pozemky prodávat, ale samo je využít, například na stavbu bytů.
„Cena může být sice zajímavá, ale peníze se utratí, a pak bude otázka, kde stavět městské byty. Město moc pozemků nemá,“ konstatoval zastupitel Pavel Simkovič (STAN).
Vedení radnice argumentuje, že na tak rozsáhlou výstavbu nemá dostatek peněz. Podle Simkoviče ovšem mohlo být součástí investorské skupiny, aby kontrolovalo výstavbu. STAN svoji kritiku zveřejnil i na sociálních sítích.
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1. června 2026