„Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů, může to trvat i několik měsíců,“ řekla dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Známá zatím není ani přesná výše způsobené škody.
„Na místě je i během úterý šest jednotek hasičů, které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají místo, kde jsou sutiny, protože tam teplota opravdu je stále vysoká,“ řekla mluvčí.
Využívají také drony, které prostor monitorují a pomocí termokamer zjišťují teploty na požářišti. Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtěla Javoříková spekulovat. V pondělí řekla, že zásah hasičů nejspíš potrvá ještě několik dní. Z požářiště podle ní už nestoupá kouř. Kdyby se znovu objevil, lidé z okolních budov by na doporučení hasičů neměli větrat. „Neočekávám, že by kouř šel někam dál,“ uvedla Javoříková.
Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává zavřené. Vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru, proto na požářiště zatím neměli možnost vstoupit. „Zatím jsou tam hasiči, ještě nám to nepředali,“ řekla dnes policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odhadovat nechtěla ani výši škody.
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Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí
Po rozsáhlém požáru, který zachvátil jedenáctipodlažní budovu skladů v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou v úterý už všechny všechny úřady a veřejné instituce v areálu otevřené.
Stejně tak i hlavní turistické cíle v krajském městě. Návštěvníci mohou navštívit Baťův mrakodrap včetně pojízdné kanceláře, Památník Tomáše Bati i další místa spojená s baťovskou historií, architekturou a kulturou.
Zcela přístupný je ode dneška i 14|15 Baťův institut, včetně Muzea jihovýchodní Moravy s expozicí Princip Baťa a Krajské galerie výtvarného umění.
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Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí 34. budovy zasažené požárem. „Požár 34. budovy je pro Zlín, Zlínský kraj i celý baťovský odkaz mimořádně bolestivý. Návštěvníci ale nepřijdou o možnost poznat to nejcennější, co Zlín nabízí. Všechny hlavní turistické cíle jsou otevřené a město je připraveno je přivítat,“ řekl ředitel Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala.
Bez omezení podle něj fungují také hotely, restaurace, kavárny, kulturní zařízení i další služby pro návštěvníky. „Každá návštěva Zlína zároveň znamená podporu místních hotelů, restaurací, kaváren, kulturních institucí i dalších podnikatelů,“ doplnil krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO).
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