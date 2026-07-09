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Smutek v Baťově nadaci. Ze 30 tisíc knih zůstal popel, zrovna je měli stěhovat

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  16:52
Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července...

Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července 2026) | foto: ČTK

Hasiči bojují s požárem budovy 34. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně....
Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou zasáhl...
Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července...
Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou zasáhl...
17 fotografií
Nadace Tomáše Bati letos organizuje oslavy 150. výročí narození slavného podnikatele a vydala k tomu řadu publikací. Skladovala je právě ve 34. budově bývalého baťovského továrního areálu, kterou ve čtvrtek zničil požár.

Ohořelé listy knih chrlil dým z místa požáru do vzduchu a vítr je odnášel směrem nad baťovskou obytnou čtvrť Letná. Z desítek tisíc svazků zůstal jen popel.

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, hoří i pošta. Pryč je zboží za 150 milionů

„Stojíme právě u budovy a díváme se na tu zkázu. Byly to všechny tituly z naší produkce, asi 48 palet a 30 tisíc knížek. Bohužel i starší tituly, které už byly docela vzácné,“ neskrývá smutek Jakub Malovaný z nadace. Jen zlomek se zachoval v prodejně v Baťově vile.

Stejně tak mezi nimi byla novinka Touha tvořit, která byla jednou z hlavních součástí oslav a vyšla v několika jazycích. Pokřtili ji teprve začátkem června.

Hoří srdce Baťova Zlína. Příběh slavného továrního areálu

Smutným paradoxem je, že právě ve čtvrtek ráno měli zboží stěhovat do jiného skladu. „Už přijelo nákladní auto stěhovací služby a kolegové zaparkovali u budovy, když se dozvěděli, že na její druhé straně začalo hořet,“ líčí Malovaný.

Lidé z nadace pak museli odpoledne smutně sledovat i to, jak shořela také obří reklamní plachta na východní fasádě, která připomínala právě Baťovo výročí a byla natažená přes sedm pater.

„Teď musíme dát hlavy dohromady a naplánovat, co dál. Zajistit co nejrychleji dotisk. Uvidíme, jak to dopadne s pojišťovnou,“ pokrčil rameny Malovaný.

Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození

Tomáš Baťa razil myšlenku, že nezdary a nešťastné události člověka posilují a posouvají dál. Před nadací nesoucí jeho jméno teď stojí velké výzvy a spousta práce.

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