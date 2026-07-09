Ohořelé listy knih chrlil dým z místa požáru do vzduchu a vítr je odnášel směrem nad baťovskou obytnou čtvrť Letná. Z desítek tisíc svazků zůstal jen popel.
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„Stojíme právě u budovy a díváme se na tu zkázu. Byly to všechny tituly z naší produkce, asi 48 palet a 30 tisíc knížek. Bohužel i starší tituly, které už byly docela vzácné,“ neskrývá smutek Jakub Malovaný z nadace. Jen zlomek se zachoval v prodejně v Baťově vile.
Stejně tak mezi nimi byla novinka Touha tvořit, která byla jednou z hlavních součástí oslav a vyšla v několika jazycích. Pokřtili ji teprve začátkem června.
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Smutným paradoxem je, že právě ve čtvrtek ráno měli zboží stěhovat do jiného skladu. „Už přijelo nákladní auto stěhovací služby a kolegové zaparkovali u budovy, když se dozvěděli, že na její druhé straně začalo hořet,“ líčí Malovaný.
Lidé z nadace pak museli odpoledne smutně sledovat i to, jak shořela také obří reklamní plachta na východní fasádě, která připomínala právě Baťovo výročí a byla natažená přes sedm pater.
„Teď musíme dát hlavy dohromady a naplánovat, co dál. Zajistit co nejrychleji dotisk. Uvidíme, jak to dopadne s pojišťovnou,“ pokrčil rameny Malovaný.
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Tomáš Baťa razil myšlenku, že nezdary a nešťastné události člověka posilují a posouvají dál. Před nadací nesoucí jeho jméno teď stojí velké výzvy a spousta práce.