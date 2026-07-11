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Ve Zlíně hořel další architektonický unikát, první československý panelák

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  14:31
Trosky obří skladové budovy v baťovském areálu ještě doutnaly a jen o kilometr dál začal hořet další zlínský architektonický unikát, vůbec první panelák postavený v Československu, který se nachází na Benešově nábřeží a pochází z let 1953 až 1954. Následky byly naštěstí nesrovnatelně menší.

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Došlo k požáru sklepní kóje v bytovém domě, hasiči si s ohněm rychle poradili. „Na místo vyjely tři jednotky. Požár byl nahlášený ve 20.32 hodin, ve 21.43 hodin velitel ohlásil lokalizaci požáru,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Jedna jednotka pak zůstala na místě a přes noc monitorovala situaci.

Dům byl silně zakouřený, hlavně ve sklepě, což hasičům ztížilo zásah. „Z důvodu velmi komplikovaného přístupu a silného zakouření si velitel zásahu povolal na místo další jednotky s dýchací technikou. Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil do obytných částí budovy, nicméně hustý kouř pronikl i do vyšších pater.“

Ve Zlíně hořel další zlínský architektonický unikát, vůbec první panelák postavený v Československu, který se nachází na Benešově nábřeží. Požár vypukl ve sklepní kóji. (červenec 2026)
Ve Zlíně hořel další zlínský architektonický unikát, vůbec první panelák postavený v Československu, který se nachází na Benešově nábřeží. Požár vypukl ve sklepní kóji. (červenec 2026)
Ve Zlíně hořel další zlínský architektonický unikát, vůbec první panelák postavený v Československu, který se nachází na Benešově nábřeží. Požár vypukl ve sklepní kóji. (červenec 2026)
Ve Zlíně hořel další zlínský architektonický unikát, vůbec první panelák postavený v Československu, který se nachází na Benešově nábřeží. Požár vypukl ve sklepní kóji. (červenec 2026)
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Z budovy se ještě před příjezdem hasičů evakuovalo 53 osob. „Jednu z nich odvezla zdravotnická záchranná služba k ošetření do nemocnice,“ dodal mluvčí hasičů. Dvěma lidem musela městská policie zajistit nouzové ubytování.

„Vyšetřovatelé jsou nyní na místě, příčina požáru ani výše škody ještě není stanovena,“ doplnil Řezníček kolem sobotního poledne.

Mezi tím v průmyslovém areálu na druhém konci centra města šest jednotek hasičů pokračovalo v likvidaci požáru skladové budovy číslo 34, která se po ničivém ohnivém pekle ve čtvrtek z větší části zřítila.

Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů

„Prolévají sutiny a chladí konstrukce budovy. Platí bezpečná vzdálenost, nepřibližují se více než na 70 metrů, protože hrozí zřícení dalších částí,“ podotkl Řezníček. Hašení tak pomáhá automatická technika, dronová služba navíc budovu nestále monitoruje.

Na zahrádce kavárny Továrna, která se nachází nedaleko místa požáru, seděly desítky lidí a sledovaly doutnající dům. Podle hasičů to není dobrá víkendová kratochvíle. „Dokud nebude vyhlášena likvidace požáru, pořád se uvolňují nebezpečné látky z hoření a platí doporučení nezdržovat se v okolí, zbytečně nevycházet ven a nevětrat,“ zdůraznil mluvčí hasičů.

Ulice v okolí zásahu zůstávají uzavřené, stejně jako blízké krajské muzeum, galerie a největší turistická atrakce města, legendární baťovský mrakodrap.

Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit

„Už v pátek byla s ohledem na příznivý vývoj situace krátce před pátou hodinou odpoledne ukončena činnost Letecké služby Policie ČR. Během druhého dne zásahu provedl vrtulník celkem 81 úspěšných shozů hasební vody,“ doplnil Řezníček. V pátek ve 20 hodin večer byl také snížen stupeň požárního poplachu na druhý.

Mezitím obyvatelé města nacházejí na veřejných prostranstvích a trávnících kusy spálených plastů, ohořelé faktury a objednávky, které vyvrhl oheň.

Některé vítr odnesl daleko jižním a jihovýchodním směrem, například do obcí Březnice a Provodov. Nález dokumentů z budovy 34 hlásili dokonce lidé z desítky kilometrů vzdálené obce Vyškovec v Bílých Karpatech.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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