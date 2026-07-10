Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou, příčina vzniku zůstává neznámá

Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník, řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.
Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířili i do dalších pater a na střechu. „Celou noc probíhal monitoring pomocí dronů. Kontrolovaly se i okolní střechy. Žádné rozšíření požáru potvrzeno nebylo,“ uvedl mluvčí.
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Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou. „Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byla tam celou noc i výšková technika. Voda se bere z Dřevnice, takže tam je zřízeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahajuje činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení,“ dodal Řezníček.
Vrtulníky shazovaly vodu na požářiště i během čtvrtka. Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nesmějí přiblížit na méně než 70 metrů.
Způsobené materiální škody budou vysoké, v budově byly sklady i kanceláře. Zboží tam skladovaly obuvnická firma Vasky nebo výrobce sportovního oblečení Alpine Pro. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.
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Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním.