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Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí

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  18:14
Nadace Tomáše Bati přišla kvůli požáru 34. budovy o tisíce výtisků knih s...

Nadace Tomáše Bati přišla kvůli požáru 34. budovy o tisíce výtisků knih s baťovskou tématikou. Vydali speciální edici triček, která jim finančně pomůže tituly znovu vytisknout. (červenec 2026) | foto: Nadace Tomáše BatiMAFRA

Ředitel zlínské společnosti Equator Cycling Milan Šimek. (červenec 2026)
Václav Staněk a hořící budova ve Zlíně
Nadace Tomáše Bati přišla kvůli požáru 34. budovy o tisíce výtisků knih s...
Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.
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Pátý den po vypuknutí požáru skladové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dávají firmy dohromady nové obchodní plány a krizová řešení. Výrobce obuvi Vasky chce navýšit výrobu alespoň o 50 procent. Firma Equator Cycling, která se specializuje na výrobu titanových rámů jízdních kol, chce nová kola začít kompletovat v říjnu. Nadaci Tomáše Bati lidé poslali už téměř půl milionu korun.

Rodinná firma Equator Cycling začala fungovat v roce 2010 v Brně, ale posledních přibližně 15 let působila ve 34. budově ve Zlíně. Konkrétně v jejím osmém patře.

Specializuje se na výrobu jízdních kol z titanových rámů. Dosahuje obratů kolem 10 až 15 milionů korun ročně. Její většinový majitel Milan Šimek se ale po letech vrátil domů. S manželkou jsou jediní zaměstnanci a v obývacím pokoji řeší další budoucnost. Minulost jim totiž shořela ve 34. budově.

„Všechno lehlo popelem. Měli jsme tam desítky titanových rámů, plus výplety, materiál, dílnu. Zboží za vyšší jednotky milionů korun. I podepsané dresy od mistrů světa v cyklistice. Šestnáct roků práce je v díře mezi sloupy budovy,“ posteskl si Šimek.

Zlínský požár zasáhl i výrobce kol Equator Cycling. Přežijeme, věří firma

Uvažoval jste po požáru o tom, že byste s podnikáním skončil?
Ano, ale rád bych to trochu upřesnil. Ve čtvrtek ráno, když začalo hořet, jsem chodil po hřebeni Nízkých Tater. Dozvěděl jsem se to v útulně Ďurková. Když jsem si zapnul mobil, uviděl jsem sto zpráv a padesát zmeškaných hovorů. Zbývajících sedm kilometrů jsem téměř nebyl schopen dojít do chaty. V pátek jsme se vrátili domů, podívali se do Svitu a uviděli tu katastrofu... A od soboty zase pracujeme. A více, než kdy dříve.

Chceme navýšit výrobu alespoň o 50 procent

Zlínská firma Vasky a Botas přišla při požáru 34. budovy o zboží za přibližně 150 milionů korun v prodejní ceně. Především o boty, ale také doplňky, oblečení či kanceláře s vybavením.

V pondělí našlo vedení dočasné zázemí v budově Silo II na okraji baťovského areálu.
„Obvoláváme zákazníky, abychom je uklidnili, že na objednávkách, které u nás mají, pracujeme,“ přiblížil majitel firmy Václav Staněk. „Zároveň jsme v komunikaci se všemi našimi výrobnami a snažíme se navyšovat kapacity.

Standardně vyrábíme okolo 10 tisíc párů bot měsíčně. Naším cílem je, co nejdříve navýšit kapacity alespoň o 50 procent, ideálně na dvojnásobek. Díky tomu by se nám dařilo alespoň trochu navyšovat skladové zásoby, o které jsme přišly,“ nastínil.
Jediné zboží je teď v prodejnách Vasky. Podle Staňka nelze říci, jestli se vyprodá dříve, než bude dodáno nové.

Po požáru je návštěvnost prodejen vyšší, podle Staňka většina zákazníků reaguje mile. Výrobu chce navýšit ve firemních výrobnách ve Zlíně a ve Lhotě u Malenovic i u několika externích dodavatelů. Současně se rozhlíží po nových skladech.
„Ozvala se nám spousta firem s nabídkami, kde bychom mohli působit, za což jsme moc vděční,“ poznamenal Staněk.

Současně reaguje na spekulace, které kolují především na sociálních sítích. Zaznívají v nich tvrzení, že se firmě v posledních letech nedařilo, klesaly jí zisky a ve skladu mohlo být uloženo neprodejné zboží. Úvahy se týkaly i toho, že budova mohla shořet záměrně, nikoliv náhodou.
Staněk tyto teorie odmítá. „Četl jsem i to, že jsme tam vyráběli drony. Objevují se výroky, které je těžké číst kdykoli, natož v takto těžké situaci,“ reagoval.
Současně ale přiznává, že v letech 2021, 2022 a 2023 byly zisky společnosti mnohem vyšší, a to kolem 20 milionů korun, než v posledních letech. Stojí za tím podle něj odpisy nedobytných pohledávek v roce 2024 i to, že žádná firma nemá vydařený každý rok. „Před deseti lety jsme měli tržby nula. Postupně jsme šli na dvě stě milionů korun a dostali se na téměř čtvrt miliardy korun,“ předestřel Staněk. „Ale každý trh má bod, na který se lze dostat rychle, a pak už je těžší posouvat se dál nahoru,“ dodal.

Jak teď pracujete?
Doma v obývacím pokoji řešíme pojišťovnu, která ale čeká na to, až policie uzavře vyšetřování. To může trvat měsíce i rok. Na její platby nemůžeme spoléhat. Současně objednáváme rámy, ráfky, dráty, naštěstí máme kontakty za dvacet let práce. Hlavní a šílené ale je, jak velká je solidarita lidí. Proto máme dva typy poukazů. Na jeden si mohou koupit zboží do budoucna, na druhý přímo poskytnou dar. Poukazy nám teď velmi pomáhají.

Takže podpora lidí vás nejvíce nakopává?
Ano. Asi platí, že se vám vrátí to, jak se chováte celý život. Přemýšleli jsme, jestli poukazy nabízet, ale volaly nám stovky lidí, kteří nám chtěli pomoct. Není mi dobře z toho, když po někom chci peníze, ale lidé nám je posílají. To je šílené... Když jsme byli v Nízkých Tatrách, tak nám majitel chaty, kde jsme byli ubytovaní, poskytl slevu 500 euro. Ptal jsem se sám sebe, proč to dělá? Pro nás to bylo skoro trapné...

Bylo to gesto dobré vůle, nemyslíte?
Ano. Říkal, že nám chce slevu dát. Anebo primář, který mi operoval obě kyčle, mi poslal peníze. Vděčím mu v podstatě za nový život a teď mi ještě finančně pomohl. Je to neuvěřitelné. Oni nás nutí do pokračování.

O jaký druh kuponů je větší zájem?
Asi devadesát procent jsou poukazy na peněžité dary. Lidé posílají nejčastěji částky od 500 korun do několika tisíc. V poukazu na zboží si kupují kredit. Věří nám, že v nějakém čase kola naskladníme a začneme prodávat. Ale my nevíme, co si budou chtít koupit.

Budete si muset na nový rozjezd půjčit peníze od banky?
Půjčovat si nebudeme. Řešíme to z vlastních rodinných peněz, přispívají nám i rodiče a kamarádi.

Jistě už hledáte také nové prostory, ne?
Hledáme, ale to je detail. Nejdůležitější je, aby nám dodali titanové rámy a mohli jsme začít skládat kola. Když nenajdeme vhodné prostory, můžeme pracovat ve vyklizené garáži rodičů. Klidně hned.

Jakou jste měli roční produkci jízdních kol?
Ročně jsme prodali přibližně sto jízdních kol a udělali stovky výpletů. Naší hlavní náplní je výroba titanových rámů a poskládání kola. Tržby máme kolem 10 až 15 milionů korun. Věřím, že do jednoho roku bychom se mohli vrátit na stejnou úroveň.

Kdy byste mohli začít sestavovat kola?
Víme, že zhruba do začátku září budeme mít ráfky a náboje, což je pro nás jako chleba a rohlíky. Výroba titanu trvá půl roku, ale v říjnu bychom mohli titanové rámy dostat. Asijský výrobce by nám je mohl dodat dříve. Lidem píšeme, že jim kola dodáme do ledna 2027, ale třeba to bude už v říjnu 2026.

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Titanové rámy si i sami navrhujete, proč?
Vrcholoví cyklisté jezdí na karbonových kolech, které se vyrábějí ve formách. A aby se to vyplatilo, musí z formy vyjít tisíce rámů. Titanová kola jsou kusové věci, které se svařují. Proto říkám, že jsme cyklistický butik. Hrajeme si s profily trubek, s každým vstupem a výstupem, kde vedou lanka, bovdeny, hydraulické hadice do brzd. Můžeme udělat každý kus jiný.

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V čem je výhoda titanových rámů?
Karbonové kolo vydrží zhruba rok, po dvaceti tisíci najetých kilometrech už nemá mechanické vlastnosti jako titan. Titanové kolo naopak vydrží celý život. Vždyť i kyčle mám z titanu. A titanové rámy kol ještě můžou ležet v černé díře spáleniště, pokud se neroztavily.

Na dotisk knih poslali lidé bezmála půl milionu

Jen několik dní po požáru, který zničil centrální sklad Nadace Tomáše Bati s téměř 30 tisíci knihami, připravuje nadace dotisk prvních titulů. Už během několika dnů lidé na transparentní účet poslali bezmála půl milionu korun a zároveň si předobjednali téměř dva tisíce benefičních triček, jejichž koupí na obnovu knižní edice přispívají.
„Požár nám vzal knihy, ale zároveň ukázal, že Baťův odkaz skutečně žije. Přišla obrovská vlna solidarity. Díky ní už tento týden připravujeme první knihy k dotisku,“ řekla Gabriela Končitíková, ředitelka Nadace Tomáše Bati.
Jako první se vrátí čtyři nejžádanější publikace Geniální podnikatel Tomáš Baťa, Úvahy a projevy - Tomáš Baťa, Kuchařské umění první dámy Zlína a Baťovská desatera. Každý nový výtisk ponese připomínku, že vznikl po požáru jako symbol odhodlání pokračovat dál.

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