VIDEO: Uvnitř hořící budovy. Dron ve Zlíně zachytil zkázu po zřícení první části

Záběry pořídili s využitím speciálnímu dronu, který je uzpůsobený pro pohyb uvnitř budov.
„Pomáhá nám v případech, kdy nemůžeme dovnitř objektu z důvodu narušené statiky a podobně. Také má termokameru, kterou dokáže měřit teplotu uvnitř,“ vysvětlil mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
Na místě požáru, který vypukl ve čtvrtek ráno, operují hasiči s několika drony. Služba byla na místě i během noci na pátek. „Monitorujeme pochopitelně i okolní budovy,“ doplnil mluvčí.
|
Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou. Až do pondělí nevětrejte, vyzval primátor
Během čtvrtečního dne se nejdříve zřítila severní část budovy, o dvě hodiny později západní část. Právě katastrofický stav po prvním zborcení ukazují dronové záběry.
V pátek dopoledne začali hasiči řešit statiku budovy s odborníkem. Následně by se mělo rozhodnout o tom, co bude s místem zásahu dál. Od rána se do hašení znovu zapojila letecká služba.
„Počítáme s tím, že na místě budeme zasahovat do příštího týdne. Vyšetřovatelé na události samozřejmě pracují, ale na příčinu je velmi brzy,“ naznačil Řezníček.