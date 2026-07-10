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VIDEO: Uvnitř hořící budovy. Dron ve Zlíně zachytil zkázu po zřícení první části

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  10:50
Záběry z dronu při průletu hořící budovou ve Zlíně krátce po čtvrtečním zřícení její severní části zveřejnili hasiči. Unikátní obrázky ukazují plameny, zničené zakouřené prostory plné prachu a suti i zborcené zdi jedenáctipatrové mohutné budovy v baťovském areálu.

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Záběry pořídili s využitím speciálnímu dronu, který je uzpůsobený pro pohyb uvnitř budov.

„Pomáhá nám v případech, kdy nemůžeme dovnitř objektu z důvodu narušené statiky a podobně. Také má termokameru, kterou dokáže měřit teplotu uvnitř,“ vysvětlil mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

Druhý den zasahují hasiči u devastujícího požáru 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně. (10. červenec 2026)
Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. (10 července 2026)
Záběry z vnitřku budovy ve Zlíně po částečném zřícení
Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. (10 července 2026)
Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. (10 července 2026)
8 fotografií

Na místě požáru, který vypukl ve čtvrtek ráno, operují hasiči s několika drony. Služba byla na místě i během noci na pátek. „Monitorujeme pochopitelně i okolní budovy,“ doplnil mluvčí.

Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou. Až do pondělí nevětrejte, vyzval primátor

Během čtvrtečního dne se nejdříve zřítila severní část budovy, o dvě hodiny později západní část. Právě katastrofický stav po prvním zborcení ukazují dronové záběry.

V pátek dopoledne začali hasiči řešit statiku budovy s odborníkem. Následně by se mělo rozhodnout o tom, co bude s místem zásahu dál. Od rána se do hašení znovu zapojila letecká služba.

„Počítáme s tím, že na místě budeme zasahovat do příštího týdne. Vyšetřovatelé na události samozřejmě pracují, ale na příčinu je velmi brzy,“ naznačil Řezníček.

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