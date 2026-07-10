Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů

„Požár je lokalizovaný a nehrozí jeho rozšíření. Nemůže ohrožovat další objekty a lidi. Technicky vzato jsou tři čtvrtiny budovy na zemi. Část stále stojí,“ popsal Otrusina.
Může i poslední část spadnout?
Tím, že požár dohořel, konstrukce chladne. Ve čtvrtek se zahřívala a spadla, teď jsme v opačném procesu a může nastat totéž. Hlídáme, zda nedojde k porušení nosných sloupů a ke zřícení další části. Snažíme se i eliminovat kouř, který vzniká při nedokonalém hoření v sutinách. Zlín je kvůli tomu zakouřený možná ještě více než včera.
Dokud nezačalo hořet v sedmém patře, říkali jsme si, že to ještě nějak dopadne. Pak to šlo rychle.