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Ničivý požár v baťovském areálu ve Zlíně začal nenápadně. Zasáhl horní patra jedenáctipodlažní budovy z 50. let, která je nejmohutnější stavbou ve městě. Během několika hodin se ale oheň rozšířil a zasáhl větší plochu. Budova se začala nezadržitelně kácet k zemi. Zatím trvá hasičský zásah přes 35 hodin a stále pokračuje.
Autor: HZS Zlínského kraje
Hasiči začali s požárem bojovat ve čtvrtek v osm hodin ráno. Tehdy se z budovy vznášel sice tmavý, ale zatím nepříliš mohutný kouř.
Autor: Pavel Stojar
Oheň zachvátil horní patra budovy. Hasiči mohli zasahovat pouze zvnějšku budovy, která se tyčí do padesátimetrové výšky. Pomocí výškové techniky prolévali budovu proudy vody z různých stran.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Ještě ve čtvrtek dopoledne se v okolních ulicích shromažďovalo velké množství lidí. Desítky z nich musely narychlo opustit svá pracoviště nebo úřady. Množství zaměstnanců odešlo z hořícího objektu, kde má sídlo řada firem včetně majitele budovy - společnosti Cream. Uzavřel se také krajský úřad, který sídlí v budově 21, nebo muzeum a galerie v těsné blízkosti.
Autor: ČTK
Lidé si kvůli kouři a zápachu nasazovali roušky. Magistrát také doporučil, aby obyvatelé města nevětrali. Škodliviny v ovzduší ale naměřeny nebyly.
Autor: Salač Jan, MAFRA
Zásah hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému si vyžádal nasazení stovek profesionálů. Nejdříve hasiči vyhlásili čtvrtý nejvyšší stupeň požárního poplachu. Požár se totiž začal šířit i do dalších pater a vzhledem k rozlehlosti budovy nebylo možné zasáhnout proudy vody i střed objektu.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Do akce povolali hasiči také vrtulníky, které během prvního i druhého dne prolévali hořící budovu pomocí vaků s vodou. Jen v průběhu čtvrtku jich transportovali sedmdesát. Pomáhaly také speciální drony, díky kterým bylo možné zmonitorovat i vnitřní prostory.
Autor: ČTK
Kvůli narušené statice objektu nebylo možné, aby se hasiči dostali k budově blíž než na 70 metrů. I toto omezení jim ztěžovalo hasební práce.
Autor: HZS Zlínského kraje, MAFRA
Ve čtvrtek hodinu po poledni se zřítila severní část budovy směrem k vlakovému nádraží. Okolí okamžitě zahalila oblaka hustého prachu a dýmu. Oheň se tím pádem dostal i do nižších pater budovy. Po dalších dvou hodinách šla k zemi západní část.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Zdevastovanou budovu obklopily sutiny, které mohou dosahovat až do výšky 15 metrů. Hořící trosky museli hasiči také prolévat vodou.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Policisté celé okolí uzavřeli, v baťovském areálu tak bude i během nadcházejícího víkendu omezená doprava. Z trosek se stále kouří, magistrát proto stále doporučuje, aby lidé nevětrali a zbytečně nevycházeli ven do blízkosti areálu.
Autor: HZS Zlínského kraje, MAFRA
Ikonický obraz zakladatele obuvnického gigantu Tomáše Bati zatím ještě ohni odolává. Tato část budovy sice v pátek v podvečer stále stojí, podle odhadu hasičů i statika ale bude muset jít k zemi. Zlín si letos připomíná 150 let od narození Tomáše Bati.
Autor: HZS Zlínského kraje
Hasiči ve Zlíně i okolí včetně dobrovolných hasičů zažívají jednu z nejnáročnějších směn posledních let. Na místě zůstávali i v noci ze čtvrtka na pátek a v zásahu budou pokračovat i o víkendu.
Autor: HZS Zlínského kraje
Děsivý pohled na zdevastovanou budovu, která byla nejmohutnější ve Zlíně. V půdorysu měla 80 krát 80 metrů, na výšku 50 metrů. Řada firem v ní měla své sídlo a sklady. Škody, které zatím společnosti zveřejnily, jdou do vyšších stovek milionů. Samotnou škodu na budově vyšetřovatelé zatím neodhadli.
Autor: HZS Zlínského kraje
Satelitní záběry ukazují, do jaké výšky sahají sutiny, které se během požáru zbortily. Jejich uklízení a také demolice zbývajících částí budovy bude náročné a bude otázkou mnoha týdnů. Policie událost vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení.
Autor: Satelitní snímek © 2026 Vantor Provided by European Space Imaging