Tovární areál míval vlastní hasičskou jednotku. S ohněm bojovala i za války

„V té době byly v areálu z velké části dřevostavby a riziko požárů tak bylo větší,“ podotkl historik a ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. K eliminaci požárů podle něj později napomohl železobetonový stavební modul, který firma Baťa i národní podnik Svit používaly.
Budovy také měly takzvané suchovody. To je obdoba hydrantu pouze s tím rozdílem, že se do něj vpouští voda jen v případě potřeby, jinak je prázdný. Tyto suchovody letos 9. července využívali hasiči i při boji s nynějším požárem, dokud jim statik nenařídil objekt opustit.
Firma Baťa a později Svit také měly vlastní podnikovou hasičskou jednotku, která vznikla primárně za účelem hašení v průmyslovém areálu. Budova hasičské zbrojnice dodnes stojí, jde o menší stavbu mezi budovou 21 a klinikou EUC. Dnes je tam lékárna, řeznictví a obchod s elektronikou.
Nejničivější požár v roce 1944
Nejničivější požár zasáhl podnik 20. listopadu 1944 v důsledku spojeneckého bombardování Zlína. Nálet trvající pouhé tři minuty si vyžádal 24 obětí, 90 zraněných a stamilionové škody. Většina bomb dopadla právě na tovární areál, který pak zachvátily plameny.
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OBRAZEM: Původní Baťovy sklady shořely při náletu, budovu z 50. let zničil oheň také
„Spojeneckému letectvu se podařilo vážně zasáhnout především jeho východní část. Došlo tak k naprostému ochromení zde umístěné obuvnické výroby. Bombardováním došlo ke zdemolování budov číslo 14, 15, 16 a 26, většina zbývajících budov v desítkové řadě a část dvacítkové řady pak byla významně poškozena,“ vyjmenoval historik a archivář Martin Marek.
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OBRAZEM: Od prvních plamenů k totální devastaci zlínského giganta
Jednalo se o nejstarší zástavbu továrních budov, z níž dodnes zůstala zachována jen budova 13. Mimoto vážně utrpěla také reprezentativní budova velkoskladu obuvi, dvojblok budov 32 a 33. Mnohé z těchto budov musely být nakonec zbourány.
„Prakticky nezasažená naproti tomu paradoxně zůstala střední a západní část továrního areálu, kde měla vedle pneumatikáren a punčocháren své místo i strojírenská výroba sloužící válečným účelům nacistického Německa,“ dodal Marek.
Záři z ohně na obloze sledovali i v Holešově
Nehořelo však jen v letech války. Příčinou opakovaných požárů byly podle Davida Valůška především výroby, které tam sídlily a mnohdy používaly nebezpečné a hořlavé materiály.
To byl i případ požáru, který 27. října 1971 propukl v jihovýchodní části areálu a patřil k těm nejhorším. Webový portál zlin.estranky.cz uvádí, že budova centrální válcovny číslo 43 a přilehlé sklady v říjnu 1971 hořely intenzivně tři dny a prohořívaly ještě další týden. Záři požáru bylo možné sledovat na obloze i ve 20 kilometrů vzdáleném Holešově.
Rozlehlá hala centrální válcovny kaučukových směsí byla spojená s vyšším šestietážovým skladem surovin. Tento komplex, zcela zničený ohněm, se začal stavět na místě budov zničených náletem po etapách v roce 1949 a definitivně dokončen byl až v roce 1964.
„Škody byly vyčísleny na 53 milionů korun,“ uvedla historička Lucie Šmardová na webu zam.zlin.eu. V letech 1972 až 1975 byla podle ní vyprojektována nová budova, stavební náklady se vyšplhaly na více než 158 milionů korun. To byly na tu dobu ohromné částky.
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Noční déšť ochladil hořící budovu. Zbourání bude podle majitele trvat týdny
Zatímco ze současného požáru budovy 34 máme množství fotografií a videí, přičemž některé z nich teď pomáhají hasičům a policii s vyšetřováním příčin, v komunistické éře bylo fotografování v areálu přísně zakázáno a postihováno. Zvláště při takových mimořádných událostech, které se komunistické vedení snažilo co nejvíce tajit. Zachovalo se jen nemnoho snímků z dokumentace tehdejších požárníků.
Požár v roce 2013 zachvátil 103. budovu
Další z požárů zdevastoval 9. ledna 2013 budovu číslo 103. Hořely sklady firmy HP Tronic, tehdy už byl areál rozparcelovaný mezi mnoho různých vlastníků.
„Příčinou tohoto rozsáhlého a velmi náročného požáru byla závada na elektroinstalaci. Přímá škoda se vyšplhala na 398,5 milionu korun. Likvidace požáru trvala tři dny a podílelo se na ní 54 jednotek hasičů,“ uvádí na svých webových stránkách HZS Zlínského kraje. Jejich práci komplikovalo i mrazivé počasí, protože sněžilo a voda hasičům zamrzala pod nohama.