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Jak baťovské budovy čelí ohni? Mají elektrickou signalizaci, stropní sprchy ale chybí

Milan Libiger
  18:00

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Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026) | foto: Salač JanMAFRA

Budova 34 ve zlínském baťovském areálu, která vyhořela, měla elektrickou požární signalizaci, jež upozornila hasiče. Vyšetřovatelé teď mají v ruce kolaudační výměr z roku 1955. Z něho vyplývá, jaká opatření v ní musela být, přičemž tehdy neexistoval současný systém požárních předpisů a soubor technických norem, podle nichž se navrhují nové domy.

„Nelze proto očekávat, že by splňovala požadavky, které byly zavedeny až o desítky let později,“ přiblížil náměstek ředitele zlínských hasičů Zdeněk Otrusina, který byl i velitelem zásahu při likvidaci požáru.

Budova byla povolená jako ústřední skladiště obuvnických a gumárenských výrobků státního podniku Svit. „To znamená, že sklady byly plné obuvi. Divím se, že nevyhořely už dříve,“ poznamenal.

Nic nezapískalo, neozval se alarm. Když jsme vyšli ven, tak tam houkala hasičská auta. Přitom když dříve ve skladu spadl regál a více se zaprášilo, měli jsme poplach.

Ivo Caudrmechanik jízdních kol firmy Equator Cycling

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