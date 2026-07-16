„Nelze proto očekávat, že by splňovala požadavky, které byly zavedeny až o desítky let později,“ přiblížil náměstek ředitele zlínských hasičů Zdeněk Otrusina, který byl i velitelem zásahu při likvidaci požáru.
Budova byla povolená jako ústřední skladiště obuvnických a gumárenských výrobků státního podniku Svit. „To znamená, že sklady byly plné obuvi. Divím se, že nevyhořely už dříve,“ poznamenal.
Nic nezapískalo, neozval se alarm. Když jsme vyšli ven, tak tam houkala hasičská auta. Přitom když dříve ve skladu spadl regál a více se zaprášilo, měli jsme poplach.