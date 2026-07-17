Odstřelem to zřejmě nepůjde. Odborník nastínil demolici v baťovském areálu

Trepart se bouracími pracemi zabývá 27 let a provádí demolice rodinných domů, průmyslových areálů i chemických závodů.
„Každá demolice je svým způsobem nebezpečná, ale pokud je dobře připravená a jsou provedené veškeré potřebné průzkumy, nemělo by dojít k žádným nepředpokládaným událostem nebo nekontrolovanému zřícení,“ naznačil v rozhovoru pro iDNES.cz Picek. „Nepamatuji si za patnáct let, že bychom měli podobný problém nebo se něco zásadního nepovedlo,“ doplnil.
Když se podíváte na zveřejněné záběry z částečně zřícené dohořívající budovy ve Zlíně, jaký teď může být, podle vašich zkušeností, postup?
Postup u takto vyhořelého objektu se musí velmi pečlivě naplánovat, zkoordinovat a samozřejmě musí ho schválit širší spektrum lidí - statici, pracovníci BOZP, dotčené orgány státní správy, stavební technici. Jakmile bude objekt dohašen a předán zpět majiteli, mělo by dojít ke statickému zajištění a vymezení staveniště. Budova se částečně zřítila a tudíž jakýkoliv pohyb osob dovnitř není možný. Vše musí být realizováno pouze a jen těžkou demoliční technikou.
Například?
Obvykle se používá demoliční stroj s patřičnou délkou ramene, aby dosáhl i na nejvyšší části objektu. Poté se bude materiál z budovy třídit. Vzhledem k tomu, že shořelý materiál je považován za nebezpečný, musí se odvézt na zařízení k tomu určené dle platné legislativy. Ostatní odpad z demolice, například betonové konstrukce a cihelný materiál, který nebyl zasažen ohněm, může být dále zpracován, tedy drcen a využit pro další výstavbu, nebo odvezen na koncové zařízení. Následně bude staveniště vyčištěno a předáno zpět majiteli.
|
Pohled, který trochu mrazí. Nejstarší zlínská fakulta jde pomalu k zemi
Jak vlastně plánujete běžnou demolici u stabilní budovy?
Běžná demolice se samozřejmě plánuje mnohem snáze, protože pokud není objekt staticky narušen, je možné si jej připravit například vyklizením od vybavení, koberců, armatur a tak dále a teprve následně dojde k samotné postupné strojní demolici, při které se průběžně materiál třídí a dále zpracovává či odváží na koncové zařízení nebo deponie.
Budova fakulty měla narušenou statiku, ale 34. budova je částečně zřícená po požáru. Co to pro demolici znamená? Jaká vidíte rizika?
Budova fakulty statiku narušenou neměla, pouze měl objekt sníženou nosnost podlah. Z tohoto důvodu nebylo možné budovu již rekonstruovat a došlo k její demolici a následné výstavbě objektu nového. Nicméně konstrukčně jsou objekt fakulty i objekt 34 zřejmě totožné. Pochopitelně jakékoliv neřízené zřícení budovy je „špatně“ a při další bouracích pracích se musí postupovat obezřetně, aby nedošlo k dalším neřízeným zřícením.
|
14. července 2026
V čem se bude likvidace této budovy lišit od běžného bourání?
Musí se zvolit a stanovit technologický postup bouracích prací, který bude vycházet z míry statického poškození objektu. Hlavní rozdíl bude v přípravě před demolicí, bude se muset více a pečlivě třídit nabouraný materiál dle jednotlivých druhů a hlavně, jak jsem zmiňoval, „ohořelý“ materiál se eviduje jako nebezpečný. To znamená, že jej nelze odvézt na jakoukoliv skládku, ale pouze na místa, která jsou k tomu určená a mají patřičná povolení.
Dokážete si při pohledu na okolní prostředí představit odstřel, jaký známe třeba u starých továrních komínů?
Nemyslím si, že by v této lokalitě někdo z úředníků odstřel povolil, ale nejsem přesně obeznámen se situací na stavbě, takže stoprocentně vyloučit se to nedá. Vzhledem ke statickému narušení objektu je ale odstřel zřejmě nemožný, neboť trhaviny, které se k odstřelu používají, se musí umístit i uvnitř objektu, kam se střelmistr z bezpečnostních důvodů nedostane. Ano, odstřel komínů je běžný, ale vše podléhá speciální přípravě a vyřízení povolení od báňského úřadu.
|
Noční déšť ochladil hořící budovu. Zbourání bude podle majitele trvat týdny
Když jste bourali fakultu technologickou, trvalo to bez vyklízení dva měsíce. Jak dlouho to může trvat tady?
Bude záležet na postupu prací a postupu nakládání s materiálem z demolice: zda se bude v místě recyklovat, nebo se bude vše likvidovat a odvážet na koncové zařízení. Pochopitelně se bavíme o standardním odpadu, nikoliv nebezpečném. Záleží na zadání od majitele objektu, každopádně samotná demolice by se prováděla v řádu měsíců.
Myslíte, že bude možné některé materiály z budovy recyklovat?
Možné to je, ale neznám přesný rozsah, tedy kolik materiálu zůstalo bez známek požáru. Ale ve chvíli, kdy dojde k samovolnému zřízení, se materiály obvykle dost smíchají a je velmi nákladné je poté třídit. Potom je většinou ekonomicky výhodnější vše zlikvidovat na koncovém zařízení například na skládce odpadu.
Budova fakulty měla pět podlaží, shořelá jich měla jedenáct, čili byla minimálně jednou tak velká. Daly by se odhadnout náklady na její likvidaci, když u univerzity šlo o zhruba 26 milionů korun?
Netroufnu si náklady odhadnout bez bližších podkladů, ale s ohledem na množství zahořelého materiálu, který bude muset být likvidován jako nebezpečný, se dá předpokládat, že náklady mohou být vyšší.
|
19. května 2023