Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Odstřelem to zřejmě nepůjde. Odborník nastínil demolici v baťovském areálu

Jana Fuksová
  12:31
Ohořelá a částečně zřícená budova bude zbourána. Ve výřezu obchodní ředitel...

Ohořelá a částečně zřícená budova bude zbourána. Ve výřezu obchodní ředitel Trepartu Tomáš Picek. | foto: koláž iDNES David Votruba

Bourání budovy Fakulty technologické ve Zlíně (květen 2023)
Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...
Budova fakulty technologické s označením U1 pochází z roku 1932 a sloužila jako...
Obchodní ředitel firmy Trepart Tomáš Picek. ( červenec 2026)
64 fotografií
Před třemi lety bourala pražská firma Trepart původní sídlo fakulty technologické, které stálo jen pár stovek metrů od zdevastované 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Majitel ohořelé a částečně zřícené budovy zatím společnost, která likvidaci provede, nezveřejnil. Podle obchodního ředitele Trepartu Tomáše Picka může demolice trvat i několik měsíců.

Trepart se bouracími pracemi zabývá 27 let a provádí demolice rodinných domů, průmyslových areálů i chemických závodů.

„Každá demolice je svým způsobem nebezpečná, ale pokud je dobře připravená a jsou provedené veškeré potřebné průzkumy, nemělo by dojít k žádným nepředpokládaným událostem nebo nekontrolovanému zřícení,“ naznačil v rozhovoru pro iDNES.cz Picek. „Nepamatuji si za patnáct let, že bychom měli podobný problém nebo se něco zásadního nepovedlo,“ doplnil.

Když se podíváte na zveřejněné záběry z částečně zřícené dohořívající budovy ve Zlíně, jaký teď může být, podle vašich zkušeností, postup?
Postup u takto vyhořelého objektu se musí velmi pečlivě naplánovat, zkoordinovat a samozřejmě musí ho schválit širší spektrum lidí - statici, pracovníci BOZP, dotčené orgány státní správy, stavební technici. Jakmile bude objekt dohašen a předán zpět majiteli, mělo by dojít ke statickému zajištění a vymezení staveniště. Budova se částečně zřítila a tudíž jakýkoliv pohyb osob dovnitř není možný. Vše musí být realizováno pouze a jen těžkou demoliční technikou.

Například?
Obvykle se používá demoliční stroj s patřičnou délkou ramene, aby dosáhl i na nejvyšší části objektu. Poté se bude materiál z budovy třídit. Vzhledem k tomu, že shořelý materiál je považován za nebezpečný, musí se odvézt na zařízení k tomu určené dle platné legislativy. Ostatní odpad z demolice, například betonové konstrukce a cihelný materiál, který nebyl zasažen ohněm, může být dále zpracován, tedy drcen a využit pro další výstavbu, nebo odvezen na koncové zařízení. Následně bude staveniště vyčištěno a předáno zpět majiteli.

Pohled, který trochu mrazí. Nejstarší zlínská fakulta jde pomalu k zemi

Jak vlastně plánujete běžnou demolici u stabilní budovy?
Běžná demolice se samozřejmě plánuje mnohem snáze, protože pokud není objekt staticky narušen, je možné si jej připravit například vyklizením od vybavení, koberců, armatur a tak dále a teprve následně dojde k samotné postupné strojní demolici, při které se průběžně materiál třídí a dále zpracovává či odváží na koncové zařízení nebo deponie.

Budova fakulty měla narušenou statiku, ale 34. budova je částečně zřícená po požáru. Co to pro demolici znamená? Jaká vidíte rizika?
Budova fakulty statiku narušenou neměla, pouze měl objekt sníženou nosnost podlah. Z tohoto důvodu nebylo možné budovu již rekonstruovat a došlo k její demolici a následné výstavbě objektu nového. Nicméně konstrukčně jsou objekt fakulty i objekt 34 zřejmě totožné. Pochopitelně jakékoliv neřízené zřícení budovy je „špatně“ a při další bouracích pracích se musí postupovat obezřetně, aby nedošlo k dalším neřízeným zřícením.

14. července 2026

V čem se bude likvidace této budovy lišit od běžného bourání?
Musí se zvolit a stanovit technologický postup bouracích prací, který bude vycházet z míry statického poškození objektu. Hlavní rozdíl bude v přípravě před demolicí, bude se muset více a pečlivě třídit nabouraný materiál dle jednotlivých druhů a hlavně, jak jsem zmiňoval, „ohořelý“ materiál se eviduje jako nebezpečný. To znamená, že jej nelze odvézt na jakoukoliv skládku, ale pouze na místa, která jsou k tomu určená a mají patřičná povolení.

Dokážete si při pohledu na okolní prostředí představit odstřel, jaký známe třeba u starých továrních komínů?
Nemyslím si, že by v této lokalitě někdo z úředníků odstřel povolil, ale nejsem přesně obeznámen se situací na stavbě, takže stoprocentně vyloučit se to nedá. Vzhledem ke statickému narušení objektu je ale odstřel zřejmě nemožný, neboť trhaviny, které se k odstřelu používají, se musí umístit i uvnitř objektu, kam se střelmistr z bezpečnostních důvodů nedostane. Ano, odstřel komínů je běžný, ale vše podléhá speciální přípravě a vyřízení povolení od báňského úřadu.

Noční déšť ochladil hořící budovu. Zbourání bude podle majitele trvat týdny

Když jste bourali fakultu technologickou, trvalo to bez vyklízení dva měsíce. Jak dlouho to může trvat tady?
Bude záležet na postupu prací a postupu nakládání s materiálem z demolice: zda se bude v místě recyklovat, nebo se bude vše likvidovat a odvážet na koncové zařízení. Pochopitelně se bavíme o standardním odpadu, nikoliv nebezpečném. Záleží na zadání od majitele objektu, každopádně samotná demolice by se prováděla v řádu měsíců.

Bourání budovy Fakulty technologické ve Zlíně (květen 2023)
Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo místy stále ještě doutná. (14. červenec 2026)
Budova fakulty technologické s označením U1 pochází z roku 1932 a sloužila jako administrativní sídlo firmy Baťa do doby, než byl postavený mrakodrap. Zbouraná by měla být do konce letošního léta. (duben 2023)
Obchodní ředitel firmy Trepart Tomáš Picek. ( červenec 2026)
64 fotografií

Myslíte, že bude možné některé materiály z budovy recyklovat?
Možné to je, ale neznám přesný rozsah, tedy kolik materiálu zůstalo bez známek požáru. Ale ve chvíli, kdy dojde k samovolnému zřízení, se materiály obvykle dost smíchají a je velmi nákladné je poté třídit. Potom je většinou ekonomicky výhodnější vše zlikvidovat na koncovém zařízení například na skládce odpadu.

Budova fakulty měla pět podlaží, shořelá jich měla jedenáct, čili byla minimálně jednou tak velká. Daly by se odhadnout náklady na její likvidaci, když u univerzity šlo o zhruba 26 milionů korun?
Netroufnu si náklady odhadnout bez bližších podkladů, ale s ohledem na množství zahořelého materiálu, který bude muset být likvidován jako nebezpečný, se dá předpokládat, že náklady mohou být vyšší.

19. května 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit

Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec...

Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Co čeká firmu a zákazníky?

Premium
Václav Staněk a hořící budova ve Zlíně

Letos v únoru to bylo deset let, co Václav Staněk založil obuvnickou firmu Vasky. Tehdy mu bylo pouhých osmnáct let. Od té doby si jeho firma našla své zákazníky. Teď se ovšem potýká se situací, jíž...

OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky

Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července...

Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z...

Odstřelem to zřejmě nepůjde. Odborník nastínil demolici v baťovském areálu

Ohořelá a částečně zřícená budova bude zbourána. Ve výřezu obchodní ředitel...

Před třemi lety bourala pražská firma Trepart původní sídlo fakulty technologické, které stálo jen pár stovek metrů od zdevastované 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Majitel ohořelé a částečně...

17. července 2026  12:31

Kuličkodráha, hřiště či plovoucí molo. Kroměřížané hlasují, jak vylepšit město

Historická radnice se nachází na Velkém náměstí v Kroměříži (červen 2026)

Kroměřížané mohou podpořit sedm projektů, které se ucházejí o hlasy v letošním čtvrtém ročníku participativního rozpočtu nazvaného Vaše Kroměříž. O hlasy se uchází kuličkodráha na Barbořině, dětská...

17. července 2026  10:34

Jak baťovské budovy čelí ohni? Mají elektrickou signalizaci, stropní sprchy ale chybí

Premium
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Budova 34 ve zlínském baťovském areálu, která vyhořela, měla elektrickou požární signalizaci, jež upozornila hasiče. Vyšetřovatelé teď mají v ruce kolaudační výměr z roku 1955. Z něho vyplývá, jaká...

16. července 2026

Začal Masters of Rock. Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, vracejí se Helloween

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...

Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v...

16. července 2026  13:25,  aktualizováno  14:28

Ve Slavii mu to nevyšlo, Vorlický jde do Slovácka. Za trenérem Jelínkem

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Lukášem Vorlickým.

Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. Čtyřiadvacetiletý fotbalista podepsal s celkem z Uherského Hradiště tříletou smlouvu. Vorlický má dosud v první lize na...

16. července 2026  10:20

Ve Valašském Meziříčí přibudou desítky bytů, město chystá také vlastní

Studie brněnského ateliéru AXXI, který zvítězil v architektonické soutěži na...

Čtyři moderní domy s 56 byty o velikosti 1+kk až 4+kk vzniknou do dvou let ve valašskomeziříčské části Štěpánov. Postaví je tam soukromý investor. Zastupitelé odsouhlasili, že mu prodají pozemky o...

16. července 2026  8:58

Stavbaři odstraňují „zatáčky smrti“ na tahu mezi Krnovem a Městem Albrechtice

Silnice mezi Městem Albrechtice a Krnovem projde změnou. U Linhartov se cesta...

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo na Bruntálsku rekonstrukci nebezpečného úseku silnice I/57 u Linhartov. Nová přeložka a narovnání této komunikace za 154,3 milionu korun odstraní časté a smrtelné...

16. července 2026  8:25

Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Barum Czech Rally Zlín 2024

Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín, by se neměla měnit navzdory tomu, že vede jen pár desítek metrů od 34. budovy, již před pár dny...

15. července 2026  15:34

Noční déšť ochladil hořící budovu. Zbourání bude podle majitele trvat týdny

Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové 34. budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny...

15. července 2026  8:57,  aktualizováno  13:41

Co po zničené baťovské budově? Spíše jiný dům než replika, míní architekti

Pohled na budovu 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně už je minulostí.

Architekti se spíše přiklánějí k tomu, že místo druhé nejvýznamnější dominanty zlínského baťovského areálu nemá vzniknout její replika. Vnímají prostor jako příležitost k něčemu novému, odvážnějšímu....

15. července 2026  11:38

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sadaři sčítají škody způsobené extrémně vysokými teplotami spolu se suchem

ilustrační snímek

Jarní mrazíky sadařům poškodily hlavně meruňky, někde i jablka, ale švestky dopadly většinou dobře. Nicméně kombinace sucha a nedávných extrémně vysokých teplot už vykonávají svoji práci. Stromům se...

14. července 2026  16:13

Hasiči na požářišti ve Zlíně monitorují sílu větru, mohl by ohrozit stabilitu torza

Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...

Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli riziku...

14. července 2026  9:48,  aktualizováno  14:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.