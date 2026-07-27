Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Autor:
  15:56aktualizováno  16:07
Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar místo požářiště majiteli objektu. Prověřování příčiny vzniku požáru zabere několik měsíců.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Kriminalisté ohledali místo činu, vyslýchají svědky a dál pracují na získávání veškerých dostupných informací, které by mohly vést k ustanovení příčiny vzniku požáru. Potřebné bude vyžádat také několik znaleckých posudků z různých odvětví,“ přiblížila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Z místa mimořádné události se vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm.

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Společnost Cream, vlastník objektu, kolem něj staví oplocení. (21. červenec 2026)
Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole ohořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (23. července 2026)
Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole ohořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (23. července 2026)
Satelitní snímek budovy 34 ve Zlíně zasažené ničivým požárem. (10. červenec 2026)
156 fotografií

„Svou činnost ukončila také dronová služba, jejíž bezpilotní prostředky s termovizní technikou byly po celou dobu zásahu významnou oporou při vyhledávání skrytých ohnisek a průběžném monitorování stavu objektu,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Vyšetřování bude trvat měsíce

Od vypuknutí požáru 9. července hasiči na místě provedli rozsáhlé hasební práce, dlouhodobé dohašování, nepřetržité monitorování požářiště i řadu technicky náročných činností zaměřených na zajištění bezpečnosti zasahujících i obyvatel v okolí.

Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Přestože dnešním dnem činnost hasičů přímo na místě požáru končí, případ zůstává nadále předmětem vyšetřování.

„Vyšetřovatelé HZS Zlínského kraje společně s kriminalisty Policie České republiky pokračují ve zjišťování příčiny vzniku požáru i stanovení výše vzniklé škody,“ doplnila Javoříková.

Torzo budovy je oplocené a vzhledem ke stále hrozícímu nebezpečí jeho zřícení do něj bude nadále zakázán vstup. Jeho okolí budou policisté střežit ještě do úterního rána. Pak budou dodržování zákazu kontrolovat v nepravidelných intervalech. Pokud by se někdo neoprávněně dostal dovnitř, budou tento přestupek řešit v souladu se zákonem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

Masters of Rock ve Vizovicích. Nedělní bouřka přerušila vystoupení kapely...

V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidovali krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, zajišťovali také nebezpečné stavy a čerpali vodu. Nejvíce...

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

Cizinci na Masters of Rock kradli mobily ve velkém, vzali jich přes dvacet

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...

Na metalovém festivalu Masters Of Rock ve Vizovicích na Zlínsku policisté zadrželi dva cizince, kteří fanouškům při koncertech kradli mobilní telefony z kapes. K dopadení zlodějů pomohla všímavost...

Stavební pozemky ve Valašském Meziříčí nikdo nechce, problém je v lokalitě

Valašské Meziříčí nabízí v místní části Juřinka 21 stavebních pozemků. Prodat...

Valašskomeziříčské radnici se stále nedaří prodat jednadvacet stavebních pozemků v místní části Juřinka. Nově přišla s nápadem, že je bude nabízet ne jednotlivě, ale po jednotlivých řadách, kterých...

Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...

Hasiči a policie ohledávali ohořelé trosky 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ovšem nedělali to osobně, ale z bezpečnostních důvodů prostřednictvím robota a dronů. Statika objektu, který z velké...

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského...

27. července 2026  15:56,  aktualizováno  16:07

S postelí ho vozili na ARO, aby ženu držel za ruku. Manželé přežili děsivou nehodu

Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na...

Závažné polytrauma způsobené mnohočetnými zlomeninami a více než měsíc na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pětasedmdesátiletá Irena Mohylová má za sebou vážnou nehodu z října loňského roku u...

27. července 2026  15:31

Leteckou základnu v kraji vláda nechce. Regionální politici to nevzdávají

Když se tříleté dítě se v Zádveřicích vážně zranilo o sekačku na trávu, letěl...

Od roku 2028 bude letecká záchranná služba sídlit v 11 krajích, Zlínský mezi nimi není. Rozhodla o tom vláda. Kraj chce vyjednávat dál. Záchranářské vrtulníky budou do Zlínského kraje dál létat ze...

27. července 2026  12:17

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsem si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v...

27. července 2026  8:30

Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice jako jejich opatrovník prodat, obdržel nové posudky na její technický stav. Z nich vyplývá, že dům je...

27. července 2026  8:21

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale...

26. července 2026  19:04

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

26. července 2026  14:10,  aktualizováno  17:05

Zabavená desetiletá lvice Elsa ve zlínské zoo dostane nového mladého parťáka

Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026)

Zoologická zahrada ve Zlíně začala měnit složení lvů v záchranném a chovném centru Karibuni. Cílem je usnadnit adaptaci desetileté lvici Else, kterou zoo v květnu převzala ze soukromého chovu, a...

26. července 2026  10:28

Zlín - Baník 0:1, výhra nad oblíbeným soupeřem, po hodině hry rozhodl Jurečka

Sestřih zápasu
Zlínský obránce Lukáš Bartošák během utkání proti Baníku Ostrava.

Ostravští fotbalisté zahájili nový prvoligový ročník vítězně a nový kouč Roman Skuhravý slaví úspěšnou premiéru. Po nepovedené minulé sezoně, kdy se vyhnuli přímému sestupu až výhrou na Dukle v...

25. července 2026  17:02,  aktualizováno  18:52

Starší sestra Anna byla oporou pro Tomáše Baťu i jeho ženu. Byla jeho majákem

Premium
Anna Baťová (vpravo) čeká na letišti v Otrokovicích na návrat Tomáše Bati z...

Obuvnický král Tomáš Baťa by nejspíše nikdy nedokázal tolik, nebýt podpory a zázemí lidí, kteří jej obklopovali. Poměrně málo se třeba ví o tom, jak důležitou roli hrála v jeho životě i podnikání o...

25. července 2026

Dostihy Slušovice dnes (25. 7.): Program, výsledky, kurzy

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny...

V sobotu 25. července 2026 jsou na programu dostihy ve Slušovicích ve Zlínském kraji. Jede se celkem šest závodů, vsaďte si na ně s bonusem. Poradíme také, kde můžete celý program sledovat živě.

25. července 2026  11:37

Úřad řekl, dokdy má zmizet torzo ohořelé budovy. Majiteli se do převzetí nechce

Premium
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve...

Stavební úřad ve Zlíně vydal nařízení k odstranění ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Materiál má více podmínek, které musí firma Cream jako vlastník budovy splnit, než na...

24. července 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.