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Majitel shořelé budovy: Startovala oprava, vše přišlo vniveč. Ladem to nezůstane

Milan Libiger
  14:03

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Martin Jarolím je jednatelem společnosti Cream Real Estate, která vlastní většinu bývalého baťovského areálu v centru Zlína. | foto: Jan SalačMAFRA

Společnost Cream vlastní v bývalém baťovském areálu ve Zlíně přibližně 60 procent nemovitostí a je tamním nejsilnějším hráčem. Od čtvrtečního rána řeší problém s budovou číslo 34, která téměř celá lehla popelem. Firma měla v jejím posledním patře sídlo a navíc plánovala opravu objektu, protože jde o jeden z architektonických skvostů funkcionalistické baťovské architektury.

Teď místo toho bude muset přemýšlet, co postaví místo ní. „Zatím je to předčasné, řešíme teď spoustu jiných věcí,“ řekl pro iDNES.cz ředitel Creamu Martin Jarolím, podle něhož jde jen na budově o škodu v řádech stovek milionů korun.

Hasiči budou vyšetřovat. Až když to uzavřou, budeme si to moci převzít. Může to být i za rok.

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Martin Jarolím je jednatelem společnosti Cream Real Estate, která vlastní...

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