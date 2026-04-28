Od projíždějícího vlaku chytla tráva, obří požár podél trati zaměstnal stovku hasičů

Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího požáru travního porostu kolem hlavní železniční tratě mezi Přerovem a Břeclaví. Oheň se rozšířil na několika místech po téměř dvacetikilometrovém úseku od Spytihněvi až po Tlumačov na Zlínsku.
Bezmála stovka hasičů zasahovala v pondělí odpoledne u rychle se šířícího požáru travního porostu kolem hlavní železniční tratě mezi Spytihněví a Tlumačovem na Zlínsku. (duben 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Klidné odpoledne se v pondělí krátce po patnácté hodině odpoledne proměnilo v rozsáhlý dramatický zásah hasičů.

„V úseku železniční tratě od obce Spytihněv až po Tlumačov došlo po projetí vlaku k rozsáhlému zahoření travního porostu, které se rychle šířilo podél kolejiště a ohrožovalo okolní prostředí,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Na místo postupně vyrazilo patnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, které zasahovaly v těžko přístupném terénu podél celé trasy.

„Plameny se místy rozhořely na více ohniscích, což zásah výrazně komplikovalo a vyžadovalo koordinovaný postup napříč dlouhým úsekem tratě,“ podotkla Javoříková.

K monitorování situace ze vzduchu nasadili hasiči dron, který prováděl průzkum zasažené oblasti a pomáhal odhalovat další ohniska požáru. „Díky tomu mohly jednotky rychle reagovat na nově vznikající rizika a efektivně nasazovat síly tam, kde to bylo nejvíce potřeba,“ doplnila mluvčí.

Na místo dorazili také drážní hasiči, kteří spolupracovali při zajištění bezpečnosti železniční infrastruktury. V Otrokovicích požár zasáhl kabel zabezpečovacího zařízení u tratě, železničáři ale provedli opatření k zajištění provozu, takže vlaky mohly jezdit dál.

Díky rychlému zásahu a nasazení všech dostupných prostředků se podařilo požár brzy uhasit a zabránit jeho dalšímu šíření. „Událost však znovu ukázala, jak rychle se může zdánlivě nevinná situace změnit v nebezpečný živel, zvláště v období sucha a zvýšeného rizika vzniku ohně,“ varovala Javoříková.

Vyšetřovatel hasičů byl přivolán přímo na místo události a předběžně vyčíslil škodu na 10 tisíc korun. Přesná příčina vzniku požáru je nyní předmětem společného vyšetřování hasičů a policie.

Podle svědků oheň vznikl pravděpodobně po průjezdu nákladního vlaku, který byl následně odstaven v Tlumačově.

Jakub Vítek, který událost popsal na facebookové skupině Otrokovice, viděl vlak projíždět kolem. U jednoho z vagonů podle něj zůstala zablokovaná kola.

„Ve zhruba 14:50 jel nákladní vlak Otrokovicemi a jeden vagon měl něco s brzdami, kola byla rozžhavená do oranžova. Kolem nich byly plameny. Hned poté vyrazili hasiči podél tratě na jednu i druhou stranu,“ napsal Vítek.

Původní obavy místních, že jde o další z požárů v některém ze zdejších průmyslových areálů, se tak nenaplnily. Před pár týdny totiž Otrokovice zažily hned dva velké zásahy hasičů v areálu Toma.

10. března tady zasahovalo patnáct jednotek hasičů, které musely evakuovat přes 300 lidí. Škoda přesáhla 25 milionů korun. Druhý výjezd hasičů následoval 19. března, kdy oheň vyhnal z práce tři desítky zaměstnanců a plameny způsobily škody za čtyři miliony.

Požár kolem tratě se rozšířil na několika místech mezi Spytihněví (modrá značka) a Tlumačovem (zelená značka).

