Majitel hasil své auto před domem marně. Plameny ho celé zlikvidovaly

Autor: ,
  10:25
K odpolednímu požáru osobního vozidla vyjížděli v sobotu hasiči z centrální stanice Valašské Meziříčí. V nedaleké obci Krhová začal hořet automobil zaparkovaný před rodinným domem.
Hasiči likvidovali požár osobního vozidla v obci Krhová nedaleko Valašského Meziříčí. (21. březen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

6 fotografií

„Před příjezdem hasičů se vozidlo pokoušel uhasit majitel. Jednotka po příjezdu k události okamžitě zahájila hasební práce pomocí vysokotlakého proudu a za 20 minut od ohlášení byl požár zlikvidován,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů David Martinec.

Příčinou požáru je podle vyšetřovatele technická závada v motorovém prostoru vozidla. Škoda na vozidle a poškozeném oplocení byla vyčíslena na 30 tisíc korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější



Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.