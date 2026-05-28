Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Požár střechy školy o loňské listopadové noci likvidovalo 13 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů několik hodin. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu.
„Muž jednak před započetím svařování nepřipravil místo k práci s otevřeným ohněm, a přesto na něm manipuloval s plynovým hořákem. A následně nevěnoval tomuto místu dostatečně dlouhý dohled v délce osmi hodin,“ konstatovala v obvinění mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.
Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace konstrukce střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku právě v osmihodinovém intervalu po skončení svařování, který pracovník firmy nedodržel.
Kriminalisté se zabývali také možnou trestní odpovědností firmy, která opravu střechy prováděla, kvůli porušení předpisů na úseku požární ochrany. Zabývat se jí bude správní úřad, který ve správním řízení případně vyvodí odpovídající sankci.
„Škoda, kterou požár a následné hasební práce způsobily třem zasaženým institucím, je souhrnně vyčíslena na bezmála 15 milionů korun,“ upřesnila Kozumplíková.
Muži, který dosud nebyl soudně trestaný, hrozí v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody na dva až osm let.
12. listopadu 2025