VIDEO: Hasiči museli rozebrat kus střechy školy. Záběry ukazují rozsah požáru

Jana Fuksová
  8:46
Téměř sedm hodin trval zásah hasičů při pondělním požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Hasiči zveřejnili záběry z dronu, který při podobných situacích znamená významnou pomoc. Na záznamu je dobře patrné, jak velkou plochu oheň zasáhl.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Požár byl ohlášený krátce po 17. hodině a likvidace skončila ve 23.23 hodin. Na místo se postupně sjelo pět jednotek profesionálních hasičů ze Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Otrokovic a Holešova a dalších osm skupin dobrovolných hasičů ze Zlína, Kostelce, Slušovic, Lípy, Fryštáku, Otrokovic, Želechovic nad Dřevnicí a Vizovic.

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z pondělí na úterý. Děti dostaly na úterý a středu ředitelské volno. (11. listopad)
8 fotografií

Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a vyžádali si i nasazení dronu. A to pro okamžitou pomoc i pro lepší vyhodnocení po skončení akce. Práci jim v tomto případě komplikovala i tma, takže záběry z výšky pomáhaly v živém přenosu odhalovat největší ohniska.

„Záběry z ptačí perspektivy jsou důležité pro velitele zásahu, protože mohou odhalit různé možnosti, které ze země člověk nevidí,“ vysvětlil přínos dronu vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a služeb Hasičského HZSZK Tomáš Svozil.

VIDEO: Devastující požár pily na Vsetínsku. Hasičský dron zachytil rozsah škod

Na záběrech je také vidět, že na střeše byla i skrytá ohniska. „Postupně docházelo k rozebírání střešní konstrukce a dohašování skrytých ohnisek,“ potvrdil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.

Dronovou službu využívají hasiči ve Zlínském kraji druhým rokem. Přináší jim důležité informace pro samotný zásah, ale také pro následné vyšetřování a vyčíslení škod. Aktuálně pro službu pracuje 14 pilotů a 28 operátorů, k dispozici mají pět dronů.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Opravená budova přístavby gymnázia v Otrokovicích září bílou barvou a neladí...

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea ukazuje portrét Lukrécie...

O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  18:28

V kraji ročně odhalí tisíce lidí s cukrovkou, nejmladšímu pacientovi jsou čtyři

Nechat si bezplatně změřit hladinu cukru v krvi mohou zájemci v nadcházejících...

Vsetínská nemocnice otevřela novou diabetologickou ambulanci, a je tak třetí nemocnicí v kraji, která má vlastní ordinaci tohoto zaměření. Důvody jsou zřejmé. Počet lidí, kteří trpí prvním či druhým...

11. listopadu 2025  16:26

Zlínský symbol devadesátek mizí, ze Šmoulího města jsou hromady suti

Pokračuje demolice Šmoulího města na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy....

Demolice dříve velmi populárního Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně, kde byla řada hospod a barů, je v plném proudu. V půlce prosince mají bourací práce skončit a firma Koma Modular na místě...

11. listopadu 2025  14:23

Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky

Patrik Hellebrand s klubovým maskotem Górniku Zabrze.

Když se mu v závěru října před domácím zápasem proti vedoucí Jagiellonii ozval nově dosazený trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl, záložníkovi Patriku Hellebrandovi hlavou blesklo: „Ono by to...

11. listopadu 2025  13:40

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

10. listopadu 2025  18:10,  aktualizováno  23:10

Snižte počet domů. Ve Zlíně se město pře s občany kvůli výstavbě bytovek

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Investorskou soutěž na výstavbu bytových domů v lokalitě Boněcký rybník na okraji Bartošovy čtvrti chce zlínská radnice vypsat příští rok. Týkat se má třinácti pětipatrových domů, každý o přibližně...

10. listopadu 2025  15:43

Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.

Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde...

10. listopadu 2025  12:55

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

Zlín hledá investora pro novou čtvrť pod halou. Z plánů vypadly kraj i muzeum

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Na městských pozemcích pod sportovní halou ve Zlíně má vyrůst nová čtvrť. Bude ji tvořit deset větších domů využitých převážně pro byty. S jednou budovou se tam počítalo pro muzeum veteránů rodiny...

9. listopadu 2025  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na co zírá mašinfíra: Po Baťově dráze z Otrokovic do Zlína

Souprava motorových vozů M131.1454 a M152.0486 spolku Kroměřížská dráha s...

S dnešním Mašinfírou se projedeme po takzvané Baťově dráze. Úsek mezi Otrokovicemi a Zlínem totiž využívali tisíce zaměstnanců Baťových závodů pro dopravu do práce, jako MHD vlastně slouží dodnes....

9. listopadu 2025

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.