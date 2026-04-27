Požár střechy vyhnal lidi z rodinného domu a uzavřel dopravu na hlavním tahu

Před půl pátou ráno byl na tísňovou linku hasičů ohlášen požár střechy rodinného domu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku v místní části Podlesí. Na místo události bylo okamžitě vysláno osm jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.
„Po příjezdu první jednotky velitel zásahu potvrdil, že plameny zasáhly střechu rodinného domu, a bez prodlení bylo zahájeno hašení,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
„Hasiči nasadili několik proudů vody a k efektivnímu zásahu využili také výškovou techniku, která umožnila rychlejší lokalizaci požáru ve výše položených částech objektu.“
Ještě před příjezdem hasičů se z domu bezpečně evakuovali tři lidé. „Ty si následně do své péče převzala jednotka dobrovolných hasičů z blízké Jarcové, která jim během zásahu zajistila teplo a potřebné zázemí,“ dodala Javoříková.
Na místo požáru přijeli také hasiči s dronem, který monitoroval situaci ze vzduchu a poskytoval veliteli zásahu aktuální přehled o rozsahu požáru i jeho vývoji.
„Hasičům se podařilo dostat požár pod kontrolu přibližně hodinu po příjezdu na místo. Následně pokračovali v rozebírání konstrukcí střechy a dalších zasažených částí domu, aby vyhledali skrytá ohniska a zabránili opětovnému rozhoření,“ popsala Javoříková.
Samotnou likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu o další hodinu později. „V současné době na místě pracuje vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a stanovuje výši vzniklé škody,“ doplnila.
Místo požáru se nachází jen několik metrů od frekventovaného hlavního tahu I/57 z Valašského Meziříčí na Vsetín. Hasiči museli cestu uzavřít, a tak v místě vznikly dopravní komplikace. Později byl provoz spuštěn kyvadlově a po šesté hodině ráno obnoven.
