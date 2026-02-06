Stavební buňku zachvátily plameny, uvnitř našli hasiči ohořelé tělo muže

  10:24
Kriminalisté vyšetřují čtvrteční tragický požár stavební buňky v obci Provodov na Zlínsku. Na místě bylo nalezeno ohořelé tělo muže, který buňku dlouhodobě obýval.
Tragický požár unimobuňky v obci Provodov na Zlínsku si vyžádal jednu oběť. (6. února 2026)

Ve čtvrtek, krátce po třetí hodině ranní, na místo vyrazily čtyři jednotky hasičů. „Už při příjezdu prvních jednotek bylo zřejmé, že jde o mimořádně vážnou událost,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Celý objekt byl zachvácen plameny a oheň se rychle šířil. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce a během krátké doby se jim podařilo dostat požár pod kontrolu. Nad místem však stále visela nejistota, zda se uvnitř hořící unimobuňky nemůže nacházet osoba,“ doplnila.

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Tato obava se během zásahu potvrdila. Uvnitř objektu bylo nalezeno tělo člověka bez známek života.

Po tragickém nálezu pokračovali hasiči v dohašování a důkladné kontrole požářiště, mimo jiné za pomoci termokamery, aby vyloučili skrytá ohniska.

Na místo přijel vyšetřovatel hasičů, později také krajský vyšetřovatel hasičského záchranného sboru. Společně s Policií ČR zahájili vyšetřování, aby objasnili příčinu vzniku požáru a okolnosti tragické události. Výše škody byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

