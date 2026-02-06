Ve čtvrtek, krátce po třetí hodině ranní, na místo vyrazily čtyři jednotky hasičů. „Už při příjezdu prvních jednotek bylo zřejmé, že jde o mimořádně vážnou událost,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
„Celý objekt byl zachvácen plameny a oheň se rychle šířil. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce a během krátké doby se jim podařilo dostat požár pod kontrolu. Nad místem však stále visela nejistota, zda se uvnitř hořící unimobuňky nemůže nacházet osoba,“ doplnila.
Tato obava se během zásahu potvrdila. Uvnitř objektu bylo nalezeno tělo člověka bez známek života.
Po tragickém nálezu pokračovali hasiči v dohašování a důkladné kontrole požářiště, mimo jiné za pomoci termokamery, aby vyloučili skrytá ohniska.
Na místo přijel vyšetřovatel hasičů, později také krajský vyšetřovatel hasičského záchranného sboru. Společně s Policií ČR zahájili vyšetřování, aby objasnili příčinu vzniku požáru a okolnosti tragické události. Výše škody byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.
