Kriminálka stíhá muže kvůli požáru stavební buňky, uvnitř se našla mrtvola

  12:54aktualizováno  13:08
Z těžkého ublížení na zdraví obvinili kriminalisté dvaatřicetiletého muže. Stíhání souvisí s nedávným tragickým požárem v Provodově na Zlínsku, kde hořela stavební buňka, v níž hasiči našli mrtvolu. Obviněného, který se s obětí údajně znal, poslal soud do vazby. Motiv ani průběh činu zatím policie neupřesnila.
Tragický požár unimobuňky v obci Provodov na Zlínsku si vyžádal jednu oběť. (6. února 2026)

Kriminalisté Územního odboru policie ve Zlíně prověřili okolnosti tragického požáru a po jejich vyhodnocení předali věc krajským vyšetřovatelům.

„Ti zadrželi a následně i obvinili dvaatřicetiletého muže z trestného činu těžké ublížení na zdraví, za který mu hrozí trest odnětí svobody od osmi let do 16 let,“ upřesnila mluvčí krajské policie Šárka Trnková.

Stavební buňku zachvátily plameny, uvnitř našli hasiči ohořelé tělo muže

Proč a za jakých okolností k události došlo nechtěli kriminalisté v tuto chvíli specifikovat. Zda mezi oběma muži došlo k fyzickému kontaktu ještě před začátkem požáru, případně jakým způsobem muž přesně zemřel, by měly prokázat znalecké posudky, na které policie ještě čeká. Může se také stát, že na jejich základě bude trestný čin překvalifikovaný.

Kriminalisté zároveň předali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, k čemuž dnes na základě rozhodnutí soudu došlo. Bližší podrobnosti k průběhu a motivu trestného činu zatím policisté nesdělili.

Muž, který při požáru zemřel, ve stavební buňce dlouhodobě bydlel. Objekt začal hořet kolem třetí hodiny ráno. „Celý objekt byl zachvácen plameny a oheň se rychle šířil,“ popisovala událost mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Uvnitř objektu pak našli tělo člověka bez známek života.

Škoda byla předběžně vyčíslená na 50 tisíc korun.

