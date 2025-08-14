Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

  9:44
Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun. Příčina zatím není známá. K rozsáhlému požáru historické pily hasiči vyrazili ve středu krátce po půlnoci. Brzy ráno už měli oheň pod kontrolou, během dne pak rozebírali konstrukce a požár dohašovali.

„Ve čtvrtek dopoledne pokračuje na místě požáru vyšetřování. Zapojili se do něj i specialisté hasičů a policie, pracovníci Technického ústavu požární ochrany a Odboru kriminalistické techniky a expertiz,“ vysvětlila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči dohašují požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. (13. 8. 2025)
K masivnímu požáru pily v hasiči vyrazili krátce po půlnoci hasiči. Velitel vyhlásil třetí stupeň poplachu. Místem otřásl i výbuch.

V době příjezdu prvních jednotek byla požárem zasažena celá historická hala pily, která sloužila jako sklad řeziva, a dále k ní přilehlé technické místnosti včetně sušárny dřeva a kotelny.

Hasiči ihned zahájili hasební práce a velitel zásahu si přivolal další jednotky s cisternami s vodou. Dvě čerpací stanoviště vznikla na místní říčce a cisterny dovážely vodu kyvadlově.

V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů

Při požáru nebyl nikdo zraněn. Otřesenému majiteli, který k ohni dorazil, musela být poskytnuta psychologická první pomoc.

Hasiči zůstali na místě celý den. Ochlazovali okolní budovy, sušárnu dřeva, ze které se podařilo vyvézt ven a uchránit uskladněný materiál. Také ochlazovali řezivo uskladněné na volném prostranství. Vyšetřovatelé začali zjišťovat okolnosti a příčiny požáru.

Velkou pomocí byly i drony. Přinášely záběry infrakamery, které odhalily skrytá ohniska. Hasiči pak rozebírali konstrukce budovy a hromady řeziva a prolévali je vodou.

Pila byla historickou památkou

U zásahu se vystřídalo 24 jednotek ze Zlínského a Olomouckého kraje. Zasahovaly profesionální jednotky Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Zlín a Holešov.

Dorazili i dobrovolní hasiči z obcí Podhradní Lhota, Rajnochovice, Kelč, Kunovice, Poličná, Bystřice pod Hostýnem, Loukov, Komárno, Držková, Hošťálková, Loučka, Jablůnka, Lešná, Kašava, Vlčková, Podkopná Lhota, Slavkov pod Hostýnem, Horní Újezd a Opatovice.

„Lidé to nesou se smutkem. Byla to historická památka, kde bývala původní parní pila. Spousty místních tam po desetiletí pracovaly,“ přiblížil obyvatel Rajnochovic.

Dva zranění při požáru pily na Vsetínsku, škoda půjde do stovek milionů

„Většinu lidí vzbudil a vyděsil velký výbuch plynové láhve na svařování. Pokud vím, otřáslo to okny do vzdálenosti jednoho kilometru. Naštěstí nikdo nebyl zrovna uvnitř. Pochvalu si zaslouží všichni hasiči včetně dobrovolných, nasazují tady své životy a zdraví,“ poukázal.

Rajnochovická pila ročně zpracuje přes 10 tisíc metrů krychlových bukové a dubové kulatiny. Zabývá se především výrobou bukových a dubových železničních pražců. Kulatinu také zpracovává, mimo jiné pro účely stolařů a truhlářů. Nabízí i palivové dřevo.

Vědci zlínské univerzity vyvíjejí speciální materiál pro jaderné elektrárny

V laboratořích fakulty technologické ve Zlíně začíná výzkum, který pomůže zvýšit bezpečnost jaderných elektráren. Vědci z Univerzity Tomáše Bati se snaží vyvinout pryžový materiál, který vydrží...

11. srpna 2025  16:11

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...

11. srpna 2025  12:42

