Pokračujeme, zní odhodlaně z vyhořelých pil. S obnovou pomáhají i zaměstnanci

Jana Fuksová
  14:52
Celý měsíc zvažovali, co dál - jestli se zpracováním dřeva úplně skončit nebo provoz naopak obnovit. Po rozsáhlém červnovém požáru nebylo rozhodování pro majitele pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku jednoduché. Nakonec chce provoz obnovit. Ve výrobě pokračují i po nedávném požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Vyšetřování ještě není uzavřené, škody jdou do stovek milionů.
Hasiči dohašují požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. (13. 8. 2025)

Hasiči dohašují požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. (13. 8. 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do...
Hasiči likvidují požár pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Záběr z dronu...
Hasiči likvidují požár pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. (17. června...
Hasiči bojují s požárem pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. (17. června...
11 fotografií

„Podstatná část provozu lehla popelem. Majitelé chtěli skončit. Ale nakonec představenstvo rozhodlo, že pilu obnovíme. Předpokládáme, že když se bude všechno dařit, mohli bychom s provozem znovu začít v březnu příštího roku,“ prozradil Marián Koniar, předseda představenstva firmy MSK.

Společnost provozuje pilu v Karlovicích 31 let. Kromě výroby speciálních dřevěných desek na výrobu obalů a palet se zabývá také kovovýrobou. Během rozsáhlého požáru, který vypukl 17. června, shořela pila. Druhá hala, ve které se vyrábějí stroje, ale byla před ohněm uchráněná. I tak jsou následky masivní.

Největší letošní požár ve Zlínském kraji. Pilu v Karlovicích převzali vyšetřovatelé

„Vyšetřování ještě uzavřené není, ale škody budou každopádně velké. Jejich vyčíslení stejně jako stanovení příčiny požáru je ale otázkou týdnů,“ poukázal mluvčí krajských hasičů David Martinec.

V Karlovicích musejí postavit novou halu

Podle Koniara se celková škoda způsobená ohněm a vedlejšími dopady vyšplhá na zhruba 300 milionů korun.

Následky má požár i pro stovku zaměstnanců. Část z nich musela kvůli přerušení provozu zůstat doma na 60 procentech mzdy. Více než čtyři desítky pracují na obnově.

„V areálu stále probíhá demolice a sanace prostoru. Musíme postavit zcela novou halu a nahradit veškeré technologie a stroje, o které jsme přišli. Také bude hodně záležet na tom, jak se k události postaví pojišťovna. Nicméně u nás veškeré procesy směřují k obnově výroby,“ popsal Koniar.

V Rajnochovicích potřebují novou sušárnu

Podobně zásadní následky má i požár v Rajnochovicích z 13. srpna, kde rodinná firma provozuje pilu jedenáctým rokem. Odhadovaná škoda dosahuje 40 milionů korun.

Majitel Karel Lejsek podle svých slov neuvažoval ani minutu o tom, že by provoz zastavil. „Hned jsem věděl, že musíme jet dál. Když jsme sem přišli, vybudovali jsme pilu od píky, i když nám lidé moc nevěřili, že to bude fungovat. Navíc jsem tady se synem, i to je důvod,“ prohlásil Lejsek.

Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)

„Teď jsme výrobu omezeně rozjeli a doufám, že brzy najedeme na plný provoz. Měli jsme vlastně štěstí v neštěstí, protože oheň nezasáhl naši výrobní halu, ale v uvozovkách jen kotelnu a sušárnu. Nemůžeme proto dřevo sušit, což je problém. Zároveň jsme tam měli uskladněné vysušené řezivo připravené k zákazníkům třeba do Polska nebo Rakouska, které jsme měli expedovat,“ popsal.

Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

Rajnochovická pila je menší, zaměstnává zhruba deset lidí a ročně zpracuje přes 10 tisíc metrů krychlových bukové a dubové kulatiny. Zabývá se především výrobou bukových a dubových železničních pražců. Kulatinu také zpracovává, mimo jiné pro účely stolařů a truhlářů.

Kromě zmíněné sušárny, strojů a kotelny shořela v areálu také rozvodna elektřiny, nicméně firma už zprovoznila vlastní trafostanici. Zničené provozy musí postavit znovu a také nakoupit nové technologie.

„Velmi dobře se k nám po požáru zachovali dodavatelé i odběratelé, vyšli nám vstříc. Cením si toho,“ doplnil majitel rajnochovické pily.

Záběry z dronů jsou k nezaplacení

Oba požáry budou patřit k těm největším v letošním roce a to svým rozsahem i způsobenou škodou. Ani v jednom případě ještě policisté ani hasiči své vyšetřování neuzavřeli.

Právě provozy, kde se zpracovává dřevo, patří pro hasiče k těm nejkomplikovanějším. Vyžadují totiž velké množství lidí, techniky, vody i času, zasahující hasiči musejí bojovat s obrovským žárem, mají znemožněný vstup do objektu, trápí je vedro i vyčerpání.

Dva zranění při požáru pily na Vsetínsku, škoda půjde do stovek milionů

„Je to zásah, který klade velké nároky i na velení, obvykle trvá dlouhé hodiny, je komplikovaný kvůli potřebnému obrovskému množství vody i používání dýchacích přístrojů, které hasiče vyčerpává,“ popsal Martinec. „Velmi nám ale v posledním roce a půl pomáhá dronová služba,“ upozornil.

Díky záběrům z výšky mají totiž hasiči mnohem lepší přehled o tom, co se v prostorách, kam nemohou vstoupit, děje. Drony s termokamerou jsou navíc uzpůsobené, že se mohou přiblížit k místu tak, aby dokázali zachytit ohniska požáru. „Je to pro velitele nedoceněná věc a pomocník k nezaplacení,“ dodal Martinec.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

Můj život v Ulitě. Průmyslový designér bydlí s rodinou v domě velkém 5 krát 5 metrů

Premium

Představte si větší obývací pokoj a o metr vyšší strop než obvykle. Zhruba takový prostor je k dispozici v domku, kterému firma egoé říká Ulita. Je tady kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, toaleta,...

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

Pokračujeme, zní odhodlaně z vyhořelých pil. S obnovou pomáhají i zaměstnanci

Celý měsíc zvažovali, co dál - jestli se zpracováním dřeva úplně skončit nebo provoz naopak obnovit. Po rozsáhlém červnovém požáru nebylo rozhodování pro majitele pily ve Velkých Karlovicích na...

28. srpna 2025  14:52

VIDEO: Policie ukázala noční zadržení uprchlého vězně, ukrýval se v kufru auta

Po několikadenním pátrání zadrželi policisté ze Zlína trestance, který nepozorovaně uprchl z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice v Jihomoravském kraji. Policisté nyní zveřejnili záznam z noční...

28. srpna 2025  10:40

Na mamograf mohou ženy i do zlínské nemocnice, zkrátí se čekání na vyšetření

Nové mamodiagnostické centrum začne na konci září fungovat v Baťově nemocnici ve Zlíně. Ženy z krajského města a okolí tak budou mít k dispozici druhý mamograf určený pro preventivní vyšetření prsu....

28. srpna 2025  9:20

Můj život v Ulitě. Průmyslový designér bydlí s rodinou v domě velkém 5 krát 5 metrů

Premium

Představte si větší obývací pokoj a o metr vyšší strop než obvykle. Zhruba takový prostor je k dispozici v domku, kterému firma egoé říká Ulita. Je tady kuchyně, ložnice, jídelna, koupelna, toaleta,...

27. srpna 2025

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

27. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  16:06

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Na řadu přicházejí další tři křižovatky, které město Zlín předělává na nový řídicí systém, jenž má zvýšit plynulost dopravy. Jedna je v Loukách, dvě v Malenovicích, omezení tam pocítí především...

27. srpna 2025  14:10

Akvapark v Uherském Hradišti bude dva měsíce zavřený, čeká ho velká oprava

Akvapark v Uherském Hradišti zůstane kvůli opravě letní terasy, prosklené stěny a šaten dva měsíce zavřený. Stavební práce jsou naplánované na září a říjen. Náklady na rekonstrukci vyjdou na 19...

27. srpna 2025  9:12

Američané spojí síly se zlínskou univerzitou. Budou hledat nové materiály

Ve Zlíně může vzniknout mezinárodní evropské centrum pro objevování nových materiálů za pomoci umělé inteligence. Kvůli němu podepsali společné memorandum americký startup Yonder Materials,...

26. srpna 2025  15:44

Valašskomeziříčský stadion bude mít nové fotbalové šatny i osvětlení plochy

Modernizace fotbalových šaten a nové osvětlení atletického stadionu jsou v plánu při opravě letního stadionu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Do úprav areálu letního stadionu s fotbalovými hřišti,...

26. srpna 2025  12:48

Zlín nakupuje nové trolejbusy. Antimonopolní úřad odmítl námitky Turků

Šlo o jednu z větších zakázek zlínského dopravního podniku. Poté, co nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích, se letos dohodl v rámci jednacího řízení bez uveřejnění se Škodou Electric na...

26. srpna 2025  9:09

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19...

26. srpna 2025  8:19

V centru Zlína vznikne nová cyklostezka. Cesta na Svahy se otevře na podzim

Ještě letos bude v centru Zlína další smíšená cyklostezka. A to v části Vodní ulice, v úseku od kruhové křižovatky po přechod, po němž se přechází do ulice Zarámí, včetně navazujícího chodníku.

25. srpna 2025  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.