Požár vyřadil angiolinku, zlínská nemocnice se snaží zprovoznit náhradní přístroj

„Pracujeme na tom, abychom během víkendu zprovoznili druhý angiosál, na kterém běžně děláme kardiostimulátory a intervence arytmií, a mohli v něm začít dělat i koronární intervence,“ vysvětlil primář Kardiologického oddělení Baťovy nemocnice Zdeněk Coufal.

„Předpokládáme, že v průběhu pondělka již budeme schopni začít pokrývat náš region plným provozem,“ doplnil.

Koronární intervence je léčba zúžených nebo zablokovaných srdečních tepen, tedy zákrok, který se provádí při nebo po infarktu. K druhé angiolince teď musejí zdravotníci přenést doplňky nutné k cévním výkonům a také je zprovoznit.

Pacienti s akutními potížemi tak ještě v tyto dny musejí do jiných nemocnic. „Včera (ve čtvrtek) byla převezena do olomoucké fakultní nemocnice pacientka s infarktem, která původně byla nachystána na výkon u nás. A dnes se také jednalo o jednoho akutního pacienta, který byl rovnou odvezen do Olomouce. Výkony plánovaných pacientů byly zatím odvolány,“ přiblížila mluvčí zlínské nemocnice Dana Lipovská.

Angiolinka je totiž jediná ve Zlínském kraji, proto i záchranáři musejí zatím pacienty s podezřením na infarkt vozit do nemocnic v jiných krajích, především do Brna nebo Olomouce.

„Na řešení krizových situací jsme připraveni a děláme vše proto, aby se i tato událost dotkla pacientů co nejméně, nejlépe ji nepocítili vůbec. Od vypuknutí včerejšího požáru do dnešních 12:30 naše posádky převážely kvůli nefunkční angiolince ve zlínské nemocnici celkem tři pacienty do Olomouce,“ upřesnila mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.

Požár vznikl ve čtvrtek před polednem v technické místnosti kardiologického oddělení. Hasiči ho brzy po příjezdu uhasili. Z preventivních důvodů bylo nutné z budovy interny evakuovat zhruba 150 pacientů. Hospitalizované personál přemístil na jiná oddělení. Záchranáři na místě ošetřili tři hasiče po úrazu elektrickým proudem, zranění však nebyla vážná. Evakuovaní pacienti se mohli ve čtvrtek odpoledne vrátit do budovy.