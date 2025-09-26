Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

Autor: ,
  11:27
Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo, policie nikoho neobvinila. Požár se škodou za desítky milionů korun způsobila podle kriminalistů technická závada.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Angiolinka, která je potřebná při péči o pacienty s infarktem a je jediná ve Zlínském kraji, začala hořet v budově 25 v areálu zlínské nemocnice 12. prosince loňského roku před polednem.

Ve zlínské nemocnici hořela technická místnost v budově interny, hasiči evakuovali z budovy zhruba 150 lidí. (12. prosince 2024)
Požár v Baťově nemocnici ve Zlíně omezil chod kardiologického oddělení. (prosinec 2024)
Ve zlínské nemocnici hořela technická místnost v budově interny, hasiči evakuovali z budovy zhruba 150 lidí. (12. prosince 2024)
Ve zlínské nemocnici hořela technická místnost v budově interny, hasiči evakuovali z budovy zhruba 150 lidí. (12. prosince 2024)
11 fotografií

Policisté, hasiči a zaměstnanci nemocnice evakuovali pacienty a kriminalisté ohledali místo činu a začali případ prověřovat jako podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu. Škoda, která v důsledku požáru vznikla nemocnici a dalším firmám, byla nejméně padesát milionů korun.

„Kriminalisté na místě odebrali stopy, vyslechli svědky, vyhodnotili kamerové záznamy, zprávy o revizi elektroinstalace a další záznamy a vyžádali si odborná vyjádření z odboru kriminalistické techniky a expertizu hasičů,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Požár vyřadil angiolinku, zlínská nemocnice se snaží zprovoznit náhradní přístroj

Z vyhodnocení expertních analýz vyplynulo, že příčinou vzniku požáru byla technická porucha napájecího zdroje řídícího počítače.

Vyšetřování vyloučilo, že by technická porucha nastala v důsledku nedostatečné údržby elektrických zařízení, případně v důsledku porušení předpisů o požární ochraně. Stejně tak jednoznačně vyloučili úmyslné jednání neznámého pachatele.

„Pro nás to byl nejničivější požár za celý loňský rok co se způsobené škody týče,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar. Včasným zásahem se podařilo uchránit další majetek v hodnotě deset milionů korun.

Po požáru ve zlínské nemocnici vozí záchranka pacienty s infarktem mimo kraj

Škodu na prostorách a zdravotnickém vybavení nemocnice vyčíslila na 65 milionů korun. Požár vznikl v technické místnosti kardiologického oddělení. Oddělení se nachází v budově interny, která procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Podle hasičů byly nástupní plochy znepřístupněné stavební technikou a ploty, což jim komplikovalo zásah.

Bylo nutné evakuovat více než 150 pacientů, hospitalizované musel personál přemístit do jiných budov. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Centrum Zlína hlídá mohutný drátěný pes. Upozorňuje na výstavu Němá tvář

Má čtyři metry na výšku a váží čtyři tuny. Prostranství v dolní části Gahurova prospektu má od dnešního dne novou dominantu. Hlídá ho obří drátěná socha psa, jejímž autorem je umělec František Skála....

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

Celý pozemek je obehnaný plotem a z dříve plných restaurací a barů zůstaly jen prázdné budovy. I ty ale budou už brzy minulostí. Začíná totiž demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality na...

Česko by mělo vystoupit z EU, říká lídryně hnutí Stačilo! Marie Pěnčíková

Před čtyřmi lety v regionu vedla kandidátku komunistů jako poslankyně, po neúspěšných volbách však s vysokou politikou skončila. Teď se do ní chce Marie Pěnčíková vrátit jako lídryně kandidátky hnutí...

Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo,...

26. září 2025  11:27

Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala v regionech. Svého hledá i Zlínský kraj

Klání od titul EY Podnikatel roku 2025 započalo. Svého vítěze hledá také Zlínský kraj, kde se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Radimem Holišem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19....

26. září 2025  11:18

Zlínská Hvězda se opět zařadí do sítě sociálních služeb. Stáhne žalobu na kraj

Domov se zvláštním režimem Hvězda ve Zlíně bude od příštího roku znovu patřit do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Díky tomu může dostávat finanční podporu. Hvězda má nového majitele. Krajští...

26. září 2025  9:42

Vědkyně zkoumá biomateriály, které by mohly nahradit poškozené lidské tkáně

Ve Zlíně se dělá věda, která může měnit životy. Dokazuje to i mladá vědkyně Leona Mahelová z Centra polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati (UTB), jež zkoumá biomateriály. Výsledky jejího...

25. září 2025  15:42

Kroměříž chystá opravu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka

Kroměřížská radnice podpoří obnovu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka. Vlastní jej Zlínský kraj a chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci na obnově...

25. září 2025  12:55

Ocitnou se v pyramidě, rozeberou motor. Školy zavádějí simulátory či virtuální realitu

Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi nejprogresivnější školy v kraji, které využívají technologické novinky. Její chloubou je vědeckotechnický park Experimentárium s 3D tiskárnou či 3D...

25. září 2025  9:15

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  15:56

Zrušila bych migrační pakt i Green Deal, říká krajská jednička SPD Majerová

Bývala poslankyní za ODS, z níž vystoupila v roce 2019, protože se podle ní ubírala špatným směrem. Dnes je Zuzana Majerová předsedkyní Trikolory. A ačkoliv žije v Bukovanech v Olomouckém kraji, je...

24. září 2025  12:07

Dostavba kulturního centra v Rožnově začne letos, dokončí ho místní firma

Rožnovská stavební společnost Taros Nova má vybudovat nové kulturní centrum, které vznikne ve městě. Jde o největší investici v historii Rožnova pod Radhoštěm za celkem 360 milionů korun. Centrum...

24. září 2025  8:56

Karvinští poprvé prohráli, Zubří rozhodlo sedmičkou v poslední sekundě

Karvinští házenkáři v novém ročníku extraligy poprvé zaváhali. Obhájci titulu v utkání čtvrtého kola prohráli 34:35 v Zubří, které rozhodlo sedmičkou v poslední sekundě zápasu.

23. září 2025  20:12

Centrum Zlína hlídá mohutný drátěný pes. Upozorňuje na výstavu Němá tvář

Má čtyři metry na výšku a váží čtyři tuny. Prostranství v dolní části Gahurova prospektu má od dnešního dne novou dominantu. Hlídá ho obří drátěná socha psa, jejímž autorem je umělec František Skála....

23. září 2025  16:38

Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

Celý pozemek je obehnaný plotem a z dříve plných restaurací a barů zůstaly jen prázdné budovy. I ty ale budou už brzy minulostí. Začíná totiž demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality na...

23. září 2025  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.