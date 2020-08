Muž policii přiznal podíl na upálení dvou bezdomovců, u soudu vše popřel

Byl jsem zmatený, protože jsem v sobě měl alkohol a prášky. Tak při soudním jednání vysvětloval obžalovaný Miroslav Gašpar důvod, proč původně přiznal podíl na založení tragického požáru.

Po činu, k němuž došlo loni začátkem dubna v Kroměříži, zůstali dva mrtví muži. Před soudem ale Gašpar otočil.

„Věřím, že jsem ten čin nespáchal. Ani jsem nevěděl, že tam hořelo, to mi řekla policie,“ pronesl.

Obžaloba 48letého muže původem ze Slovenska viní z toho, že pomohl dalšímu muži, jehož totožnost zůstává neznámá, nakoupit benzín, rozlít ho v objektu a zapálit. V době, kdy na místo dorazili strážníci a hasiči, tam byli tři lidé. Dva muži ve věku 53 a 41 let zahynuli, 60letá žena z plamenů unikla.

Důvodem mělo být to, že muži druhému z pachatelů dlužili peníze a drogy.

„Na čerpací stanici nakoupili benzín do PET lahví a ty ukryli ve stavební suti v kotelně s úmyslem oba muže usmrtit,“ uvedl státní zástupce Petr Matoušek.

Policistům vše popsal, u soudu otočil

Pro Gašpara bude zřejmě navrhovat dvacetiletý trest odnětí svobody. „Zločin vraždy spáchal na více osobách a zvlášť trýznivým způsobem,“ podotkl Matoušek.

V přípravném řízení obžalovaný vypověděl, že hlavního strůjce vraždy potkal den před požárem v Kroměříži. Pili spolu víno a muž mu svěřil, že mu obyvatelé kotelny dluží. V popelnicích potom našli prázdné lahve a do nich načepovali benzín. Vrátili se pro něj dvakrát.

„To odpovídá záznamům z čerpací stanice, která eviduje průtok paliva ve stojanech,“ konstatoval předseda senátu Jiří Dufek.

Na kterou stanici se mají policisté obrátit, jim ukázal v počátku vyšetřování sám Gašpar. I to ale nyní popřel. „Jen se ptali se, jestli vím, kde je ve městě čerpačka, tak jsem jim to ukázal,“ vysvětloval a krčil přitom rameny.

Z původní výpovědi soudce přečetl i Gašparův popis činu. Oba pachatelé přišli v noci do kotelny, kde spali tři lidé. Neznámý rozlil benzín na postele a matrace spících mužů, Gašpar pak na stůl a matraci, na níž spala žena. Popřel ale, že by byl tím, kdo škrtl sirkou.

Co však vypověděl v přípravném řízení, později změnil a nyní zcela popřel. „Ani jsem nevěděl, že tam hořelo, to, co čtete, psal pan komisař,“ tvrdil soudci.

Gašpar se ale po činu sám přihlásil na policii a tehdy tvrdil, že to dělá pod tíhou svědomí. Podle současné verze si šel na služebnu vyzvednout dopis, protože dluží na výživném.

Snažila jsem se zachránit, uvedla přeživší žena

Soud vyslechl také svědka, který byl údajně čtvrtým nocležníkem v kotelně. Nepříliš souvisle vyprávěl o tom, že si přišel popovídat a po půlnoci na místě usnul. Vzbudily ho plameny, před kterými okamžitě utekl. V tu dobu byla podle něj vzhůru také žena, která seděla na matraci a křičela. Ostatní spali.

„Měl jsem strach a utekl jsem. Zrovna přijížděla městská policie a hasiči. Neviděli mě a já jsem jim nešel říct, že tam jsou lidé,“ popsal svědek.

Přeživší žena už u soudu vypovídat nemohla, protože před časem zemřela. Její výpověď tak zazněla jen za záznamu. O pachateli ale zřejmě nevěděla. Vzbudil ji až dým.

„Nesnažila jsem se je probudit, snažila jsem se zachránit,“ řekla vyšetřovatelům.

S podrážděnými dýchacími cestami nakrátko skončila v nemocnici. Další svědek vypověděl, že se mu obžalovaný přiznal k dvojnásobné vraždě. Setkali se ve vazební věznici a svědek za informace, které předal policii, žádal snížení svého trestu.

„Spolupráce se svědky byla v tomto případě problematická,“ shrnul státní zástupce. Soud bude pokračovat 14. října.