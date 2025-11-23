Na dálnici u Otrokovic hořel plně naložený kamion, dálnice byla zavřená

Autor:
  8:44
Během jízdy začal v sobotu hořet kamion na dálnici D55 nedaleko u Otrokovic. Dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice proto byla téměř celý den uzavřená. Hlášení o požáru kamionu přijalo krajské operační středisko hasičů před čtvrtou ráno.
Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)

Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)
Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)
Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)
Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)
6 fotografií

Na místo okamžitě vyrazily profesionální jednotky z Holešova, Otrokovic a Kroměříže. V době jejich příjezdu byl tahač i část návěsu zcela zachvácen plameny. Hasiči okamžitě nasadili několik útočných proudů a požár velmi rychle lokalizovali.

„Na pokyn velitele byla povolána další speciální technika z Kroměříže a Zlína, aby mohly být zachyceny a přečerpány zbytky provozních kapalin do náhradních nádrží, a aby se předešlo dalšímu šíření nebezpečných látek,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Havárie uzavřela dálnici u Hulína, převrácený kamion odstranili hasiči

Po vyloučení bezprostředního rizika začal přesun zbylého nákladu a následně i vykládání požárem zasaženého materiálu. Na místo dorazil také vyšetřovatel hasičů, který předběžně odhadl škodu na tři miliony korun. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.

Po dobu zásahu a následném úklidu škod na místě nehody zůstala dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice uzavřená. Řidiči museli úsek mezi Otrokovicemi a Hulínem objíždět po silnici I/55 přes Záhlinice a Tlumačov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza.

Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky...

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s...

23. listopadu 2025

Na dálnici u Otrokovic hořel plně naložený kamion, dálnice byla zavřená

Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)

Během jízdy začal v sobotu hořet kamion na dálnici D55 nedaleko u Otrokovic. Dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice proto byla téměř celý den uzavřená. Hlášení o požáru kamionu přijalo krajské...

23. listopadu 2025  8:44

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:20

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025,  aktualizováno  22. 11. 8:34

Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm....

21. listopadu 2025  15:41

Mladík při zkracování cesty spadl do příkopu, vážně ho opařil parovod

Při pádu do jámy s parovodem, který se opravoval, utrpěl muž těžké popáleniny a...

Popáleniny až na 50 procentech těla utrpěl v pátek ráno mladík ve Zlíně. Zkracoval si cestu křovím, za kterým byl příkop a v něm se opravoval parovod, ze kterého unikala pára. Mladík zřejmě uklouzl...

21. listopadu 2025  14:52

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:39

Rodiče, kteří přišli o miminko, mohou tiše vzpomínat na novém pietním místě

Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve...

V centrální části Lesního hřbitova ve Zlíně vzniklo vůbec první pietní místo ve Zlínském kraji určené pro rodiče po ztrátě miminka. Za jeho vznikem stojí nezisková organizace Dítě v srdci, která jej...

21. listopadu 2025  9:29

Nový kruhový objezd je malý, kritizují lidé. Autobusy přejíždějí střed

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na...

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na Jižních Svazích v místě, kde se potkávají ulice Pasecká a Křiby. Auta na ni poprvé vjela v úterý odpoledne. Skončily tak...

20. listopadu 2025  15:43

Designérka bojuje za záchranu hřebčína, připravila výstavu historických fotografií

V Napajedlích je k vidění výstava architektura ve službách chovu plnokrevníků,...

V Napajedlích na Zlínsku se narodila, vyrůstala v sousedství pastvin tamějšího hřebčína a chodila tam i pomáhat. Kristýna Petříčková si k hřebčínu vybudovala silný vztah, a když v něm před dvěma roky...

20. listopadu 2025  12:54

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (55-65.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 55 000 - 65 000 Kč

Dalších 31 360 volných pozic

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza.

Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky...

20. listopadu 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.