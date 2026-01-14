Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

  10:59
Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou dopravu. Zásah v samém začátku zkomplikovali dva vystrašení psi na pozemku hořícího domu.
Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026) | foto: HZS Zlínského krajeMAFRA

„Byli velmi vystrašení a neklidní. Při pokusu o jejich odchyt došlo k pokousání zasahujícího hasiče i majitele zvířat,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Během zásahu se hasičům podařilo z objektu zachránit také kočku, kterou následně předali dobrovolným hasičům ze Slušovic. Ti zvířeti poskytli kyslíkovou terapii.

K rozsáhlému požáru střechy domu dorazilo pět jednotek hasičů - profesionální hasiči ze Zlína a dobrovolné jednotky ze Slušovic, Želechovic nad Dřevnicí, Štípy a Kašavy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

Požár rodinného domu ohrožoval ženu s malým dítětem, oba vyvedl ven soused

V dalším průběhu zásahu hasiči postupně rozebírali konstrukce a střešní krytinu. Pomocí termokamery následně vyhledávali v půdním prostoru a v interiéru domu skrytá ohniska, která průběžně dohašovali.

Kvůli zásahu policie uzavřela příjezd pro veřejnou dopravu.

„Na místě se rovněž nachází vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a výši škody. Zásah na místě i nadále pokračuje,“ doplnila Javoříková.

